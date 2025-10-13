Een nieuwe analyse van de XRP koers schetst een somber beeld voor Ripple traders. Volgens analisten kan de token, ondanks de optimistische verwachtingen rond ETF-goedkeuring en institutionele deals, terugvallen tot onder $1 in 2026. Deze analyse wordt volledig gedreven door ongunstige on-chain activiteit en afnemend vertrouwen van whales. Wat gaat Ripple doen richting Q4 2025?

Whales trekken zich terug

De recente on-chain gegevens tonen dat grote XRP whales de afgelopen weken actief aan het verkopen zijn. Het aantal wallets met meer dan 10 miljoen XRP is met bijna 6% gedaald, terwijl transacties boven de $1 miljoen met meer dan 40% terugliepen in dezelfde periode. Dit wijst op structurele winstnemingen door institutionele spelers en vroege investeerders.

JUST IN: $XRP whales are offloading 🐋 Whale Flow (30DMA): -$50M/day. Sell pressure persists. pic.twitter.com/Hcnys9vCCV — Maartunn (@JA_Maartun) October 10, 2025

Ook de netwerkactiviteit daalt zichtbaar. Dagelijkse on-chain transfers liggen 28% lager dan in september, wat volgens analisten betekent dat minder nieuwe kapitaalstromen het RippleNet ecosysteem binnenkomen. Hierdoor blijft de XRP koers gevangen tussen een nauwe breedte, zonder duidelijk bullish momentum.

Het gebrek aan netwerkgroei en whale accumulatie wijst op afnemend vertrouwen. Zonder hernieuwde vraag of utility kan XRP gemakkelijk terugvallen richting de $1 zone. Dit zou een negatieve kettingreactie kunnen veroorzaken waardoor nog meer paniekverkopen kunnen plaatsvinden.

Technisch zwak signaal

De XRP koers bevindt zich momenteel onder de belangrijkste Exponentiële Moving Averages (EMA), wat een technisch zwak signaal is. De steun op $2,60 lijkt voorlopig stand te houden, maar als dat niveau breekt, kan de koers snel dalen richting de bodem rond $2. Volgens sommige analisten zelfs onder $1 in de komende marktcyclus.

Analisten wijzen erop dat XRP in 2024 en 2025 meerdere kleine rally’s liet zien, maar dat die telkens strandden op gebrek aan structurele vraag. Er is simpelweg niet genoeg fundamentele groei in het netwerk om de huidige market cap te rechtvaardigen.

Wat kan de XRP koers helpen?

Toch is het niet allemaal negatief. Volgens experts zijn er nog altijd twee grote katalysatoren die het bearish scenario kunnen voorkomen.

Ten eerste: een mogelijke goedkeuring van een XRP ETF in 2025. Dit zou institutioneel kapitaal kunnen aantrekken op dezelfde schaal als bij Bitcoin en Ethereum, wat de liquiditeit en vraag naar XRP aanzienlijk zou versterken. Door een sterke instroom aan kapitaal en een groeiende vraag naar XRP, zou de koers op termijn ook weer kunnen stijgen.

🇺🇸 XRP x U.S. Treasury 🇺🇸 This isn’t speculation, it’s architecture. 🧠

Ripple could integrate $XRP directly into government systems. They won’t purchase it, they’ll run on it. ⚙️

Are you awake yet? 👁️ pic.twitter.com/sMpN1X6TGr — John Squire (@TheCryptoSquire) October 12, 2025

Daarnaast kunnen nieuwe samenwerkingen met financiële partijen of een uitbreiding van RippleNet in Europa of Azië de fundamenten herstellen. Een toename van transacties tussen banken en betalingsinstellingen zou de on-chain metrics opnieuw bullish kunnen maken.

FUD of realistisch risico?

De vraag blijft of deze voorspelling een waarschuwing of puur FUD is. XRP heeft al meerdere keren zware correcties overleefd en blijft een van de weinige tokens met institutionele adoptie.

Zonder nieuwe fundamentele groei kan de markt de huidige waardering niet dragen. Voor traders is het zaak om de on-chain data en whale activiteit scherp in de gaten te houden. Of XRP namelijk opnieuw weet te verrassen, zal afhangen van de volgende grote aankondiging.

