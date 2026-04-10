De XRP koers beweegt rond $1,35 na een herstel vanaf het steunniveau van $1,28. Terwijl kleinere beleggers in paniek verkopen, laten on-chain data een heel ander beeld zien. Santiment toont dat de Whale Flow 30 daags indicator voor het eerst in drie maanden positief is gedraaid. XRP whales kopen nu meer dan 11 miljoen tokens per dag, het hoogste accumulatieniveau in tien maanden.

Wat gaat Ripple doen: whale accumulatie op 10 maands hoogtepunt

De omslag van distributie naar accumulatie onder grote houders is opvallend. Wallets met 10 tot 100 miljoen XRP verhoogden hun gezamenlijke balans naar een record van 11,33 miljard tokens. Tegelijkertijd stijgen de exchange outflows: steeds meer XRP verdwijnt naar privéwallets, wat het beschikbare aanbod op beurzen verkleint. Dat verlaagt de directe verkoopdruk.

Dit patroon is niet nieuw. Tijdens eerdere marktexpansies ging vergelijkbare whale activiteit vooraf aan flinke koersstijgingen. Het verschil nu is de macro context. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran zorgde deze week al voor een brede rally in de cryptomarkt.

“De combinatie van dalend exchange aanbod en stijgende whale posities wijst op een strategische opbouw. Dit is geen impulsief gedrag maar berekenende accumulatie,” aldus ons analistenteam.

XRP koers verwachting: CLARITY Act als gamechanger

De belangrijkste katalysator voor de XRP koers verwachting is wetgevend. De Senate Banking Committee plant de markup van de CLARITY Act in de tweede helft van april. Deze wet zou XRP definitief classificeren als digitale grondstof onder toezicht van de CFTC, in plaats van als security onder de SEC.

Dat onderscheid is cruciaal. Op 17 maart classificeerden de SEC en CFTC XRP al als digitale grondstof via een gezamenlijke verklaring, maar die is niet bindend. Een toekomstige regering kan dat terugdraaien. De CLARITY Act maakt het permanent.

Wat classificatie als grondstof betekent:

XRP ETF’s krijgen een steviger juridisch fundament, wat institutionele investeerders over de streep kan trekken

Analist Geoffrey Kendrick van Standard Chartered schat dat goedkeuring $4 tot $8 miljard aan extra ETF instroom kan genereren

Het koersdoel bij goedkeuring ligt boven $1,60, met analisten die $1,80 niet uitsluiten

De timing is krap. Senator Bernie Moreno waarschuwde dat uitstel voorbij mei de wet waarschijnlijk naar na de midterms van november 2026 verschuift. Prediction markets zoals Polymarket schatten de kans op goedkeuring in 2026 op 63 tot 66%.

RLUSD en XRP ETF: steun vanuit meerdere hoeken

Het Ripple nieuws beperkt zich niet tot wetgeving. Ripple lanceerde deze week een Treasury Management System waarmee bedrijven XRP en fiat gezamenlijk kunnen beheren. CEO Brad Garlinghouse bevestigde ook groeiende vraag naar de RLUSD stablecoin vanuit traditionele financiële instellingen.

Opvallend: terwijl Bitcoin en Ethereum ETF’s samen ruim $220 miljoen aan uitstroom zagen op 7 april, trokken XRP ETF’s juist $3,3 miljoen aan. Die relatieve sterkte onderscheidt XRP van de bredere markt. Wie wil inspelen op welke crypto gaat stijgen, doet er goed aan deze divergentie in de gaten te houden.

Wat kunnen beleggers verwachten van de XRP koers?

Technisch gezien moet XRP boven $1,42 sluiten om het dalende kanaal te doorbreken. Daarboven wacht weerstand bij $1,50, het 50 daags gemiddelde. Steun ligt op $1,28, het niveau dat de afgelopen weken twee keer standhield. Een doorbraak onder dat niveau opent de weg naar $1,11.

De komende drie weken zijn beslissend. Als de CLARITY Act door de Banking Committee komt, kan dat de katalysator zijn voor een forse koerssprong. Zonder die duidelijkheid blijft de XRP koers waarschijnlijk gevangen tussen $1,28 en $1,50. Traders en beleggers die via een betrouwbare crypto exchange handelen, doen er verstandig aan beide scenario’s in te calculeren.