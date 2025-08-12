Grote investeerders hebben in 48 uur 900 miljoen XRP gekocht, waardoor de koers stevig in de lift zit. Met de huidige opwaartse druk en technische signalen van een naderende uitbraak lijkt het koersdoel van $3,60 steeds realistischer. Analisten verwachten zelfs een mogelijke stijging tot $12,60, gesteund door Ripple’s recente successen en aanhoudende spot-ETF-speculatie. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

XRP koers stijgt na aankoop van 900 miljoen in 48 uur

Grote XRP holders hebben hun posities de afgelopen twee dagen aanzienlijk vergroot. On-chain statistieken van analist Ali Martinez laten zien dat wallets met tussen de 100 miljoen en 1 miljard XRP in de afgelopen 48 uur maar liefst 900 miljoen tokens hebben gekocht.

Deze opbouw vindt plaats terwijl de prijs van XRP zich stabiliseert rond $3,13, wat wijst op groot vertrouwen onder grote investeerders.

Naast deze accumulatietrend wijzen marktanalisten op een belangrijk technisch patroon. Analist Maxi merkte op dat XRP onlangs boven de bovengrens van een bull flag-patroon is uitgebroken en deze nu retest als support.

Het gaat hierbij om een cruciale zone tussen $3,20 en $3,25. Als de koers deze zone weet vast te houden, kan er een gemeten koersbeweging richting $4,50.

De huidige koopdruk brengt XRP dichter bij een belangrijke weerstand op $3,33. Zodra deze wordt doorbroken, ligt het volgende koersdoel rond $3,60, terwijl de support stevig blijft op $3,20. Boven dit uitbraakniveau blijven, zou de kans op een bullish voortzetting op korte termijn versterken.

Signalen dat XRP op nieuwe uitbraak koerst

De koersbeweging van XRP valt samen met belangrijke ontwikkelingen rond Ripple, waaronder de langverwachte schikking met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en nieuwe samenwerkingen met Chainlink gericht op de RLUSD-stablecoin.

Speculatie over een mogelijke spot XRP-ETF heeft het momentum verder aangewakkerd, waarbij meerdere analisten BlackRock aanwijzen als potentiële indiener. Hoewel ’s werelds grootste vermogensbeheerder dergelijke plannen ontkent, wijzen handelaren erop dat futures-gebaseerde Solana- en XRP-ETF’s sinds hun lancering al meer dan $1 miljard aan instroom hebben gezien. Op lange termijn voorspelt Martinez hierdoor een nog hoger koersdoel:

Uitbraak uit 7-jarig driehoekspatroon kan XRP naar $12 sturen

Deze optimistische verwachting volgt op een opvallende technische ontwikkeling. Martinez wees op een groot symmetrisch driehoekspatroon dat XRP heeft gevormd, beginnend bij de piek in 2018, de daaropvolgende bodemjaren en het herstel in 2025.

Binnen dit zevenjarige patroon, waarin XRP grotendeels onder $0,50 handelde, vond in november 2024 een historische uitbraak plaats. Deze stuwde de koers in januari 2025 naar $3,40. Vervolgens zakte de prijs tot $1,60 in april, waarna in juli een nieuwe opwaartse beweging begon. In april doorbrak de prijs een nieuwe grens met een piek van $3,66, waarna de koers iets afkoelde.

Nu de munt zich opmaakt voor de volgende fase van de bull run, suggereert Martinez dat het volledige uitbraakdoel uit dit meerjarige patroon de koers naar $12,60 kan brengen.

