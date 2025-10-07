Na weken van consolidatie lijkt XRP opnieuw aan kracht te winnen. Terwijl whales massaal XRP bijkopen en hun vertrouwen in de munt tonen, richten investeerders hun blik op de mogelijke goedkeuring van een XRP-ETF. Met deze combinatie van groeiende vraag en institutioneel optimisme lijkt Ripple goed gepositioneerd om op termijn richting de $5 te bewegen. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Whale-activiteit XRP bereikt nieuw hoogtepunt

Na weken van zijwaartse beweging vertoont XRP opnieuw groeiende activiteit onder whales. De toenemende accumulatie weerspiegelt een groeiend vertrouwen in het vermogen van XRP om weer momentum op te bouwen, mits de macro-economische omstandigheden gunstig blijven en de institutionele vraag verder toeneemt. On-chain data laat echter ook een bredere strategische verschuiving zien: whales zetten niet alleen sterker in op XRP.

Grote XRP holders nemen agressieve posities nu het optimisme in de bredere cryptomarkt toeneemt. Opvallend is dat de groep whales met 100 miljoen tot 1 miljard XRP hun aandeel heeft vergroot van 13,85% naar 14,6% in slechts enkele dagen.

Zelfs na lichte winstnemingen vanaf de piek van 9,49 miljard XRP blijven whale-wallets bijna recordniveaus aanhouden, wat wijst op een onverzettelijke overtuiging. Ook kleinere handelaren volgen dit voorbeeld. De zogeheten ‘HODL’ waves van XRP, die de holdperiode van munten meten, tonen een stijging bij de korte termijn holders. De groep met een holdperiode van één tot drie maanden steeg van 10% naar 11,83% van het totale aanbod, terwijl de 24-uursgroep toenam van 0,12% naar 1,74%. Beide trends wijzen op een brede accumulatie in aanloop naar een mogelijke koersuitbraak.

XRP-ETF’s kunnen miljarden aan kapitaal trekken

Ondertussen blijven XRP-supporters die hopen op institutionele investeringskansen optimistisch over de mogelijke goedkeuring van meerdere ETF-aanvragen door de SEC. De definitieve deadline voor deze goedkeuringen is over minder dan twee weken, en veel XRP-aanhangers geloven dat de toezichthouder groen licht zal geven voor het institutionele beleggingsproduct.

Steve McClurg, CEO van Canary Capital, heeft onlangs zijn verwachtingen voor de lancering van XRP-ETF’s bijgesteld. Eerder dit jaar voorspelde hij ongeveer $5 miljard aan instroom tijdens de eerste maand van handel. Tijdens een recente uitzending van het Paul Barron Network gaf McClurg echter aan dat deze inschatting mogelijk te conservatief was.

Hij verduidelijkte dat zijn eerdere schatting nog steeds realistisch is, maar dat de instroom in dezelfde periode mogelijk kan oplopen tot $10 miljard. Volgens McClurg is dit bedrag haalbaar gezien het toenemende enthousiasme rond XRP-ETF’s en de huidige honger naar digitale beleggingsproducten. Maar wat betekent dit allemaal voor de koersverwachting van XRP?

Alle ogen gericht op $5

Volgens een analyse van CasiTrades duidt het vermogen van XRP om stand te houden rond de grens van $3 op sterke koopdruk. Dit niveau wordt gezien als een mogelijk springplank voor de volgende rally. De analist legt uit dat, als deze support standhoudt, XRP een ‘Wave 3’-beweging kan ingaan, doorgaans de scherpste en meest uitgebreide fase binnen de Elliott Wave-theorie.

De volgende weerstandsniveaus worden geschat rond $4,50 en $5, met verdere koersdoelen afhankelijk van hoe de subgolven zich de komende sessies ontwikkelen.

Kortom, met accumulerende whales, de mogelijke goedkeuring van een ETF en een bullish technisch patroon lijkt XRP klaar voor een volgende opwaartse beweging. Het kan dan ook interessant zijn om een positie in XRP te overwegen.

Een geschikte wallet hiervoor is Best Wallet ($BEST). Deze crypto-wallet biedt niet alleen alle standaardfuncties, maar ontgrendelt ook extra voordelen voor holders van $BEST. Daarnaast ondersteunt de wallet meer dan 60 blockchains en bevat functies zoals cross-chain swaps, staking-opties en meer. De presale heeft inmiddels bijna $17 miljoen opgehaald; waarbij tokens $0,025755 per stuk kosten.