Komt er een grote Ripple koers crash? Het zou zomaar kunnen, want XRP whales hebben in de afgelopen twee weken meer dan 160 miljoen tokens in de verkoop gedaan. Is dit tijdelijk, of moeten gewone traders dankzij de acties van deze crypto miljonairs vrezen voor hun eigen investeringen?

Ripple koers duikt (kort) onder de $3

Met een groei van 2,36% over de afgelopen zeven dagen lijkt er niet veel aan de hand voor de Ripple koers. De token presteert relatief in lijn met veel andere altcoins.

Desondanks zijn er zorgen. Zo groeide de XRP koers in het afgelopen weekend naar $3,17, en leek rond de $3,10 een support gevonden die meermaals behouden kon worden.

In de afgelopen 24 uur is echter het nodige veranderd: de Ripple koers daalde plotseling flink, en wist de $3,10 niet te houden. Dit zorgde voor een grote partij sell-offs, die er tevens voor zorgden dat $3,00 niet langer veilig bleek. Met een val naar een lage $2,90 werd voor een grote crash gevreesd.

Bulls moesten flink hun best doen om de XRP koers weer terug te krijgen boven de $3,00. Deze missie lijkt geslaagd te zijn, op z’n minst voor vandaag. Op het moment van schrijven staat de token op $3,04.

Investeerders zullen echter wel bang zijn voor een nieuwe Ripple koers crash, aangezien de $3,00 support in deze nieuwe run nog niet getest is. Het kan zogezegd alsnog flink fout gaan bij Ripple.

XRP whales dumpen hun tokens

De Ripple koers crash lijkt met name veroorzaakt te worden door het gedrag van XRP whales. Uit on-chain data blijkt dat zij in de afgelopen week meer dan 160 miljoen XRP tokens (ongeveer $500 miljoen) hebben gedumpt.

160 million $XRP sold by whales in the last two weeks! pic.twitter.com/TRT7y5dSA2 — Ali (@ali_charts) September 15, 2025

Volgens analist Ali Martinez verkopen grote partijen met name om hun rendement veilig te stellen. Zij herinvesteren deze winst vervolgens in andere tokens; dit is een rotatiesysteem dat, zo benadrukt Martinez, vaker door Ripple whales wordt toegepast.

De Ripple koers crash was verder dieper dan verwacht door de macro-economische pullback die op hetzelfde moment plaatsvond. Tel daarbij op dat er nog steeds geen duidelijkheid is over XRP ETF producten, en het is duidelijk waarom Ripple de $3,00 niet langer vast kon houden.

Komt het goed met Ripple koers?

Ondanks de verkopen van Ripple whales, nemen veel traders aan dat het toch wel goed zal komen met de XRP koers. De token heeft namelijk sterke fundamentals: met een marktkapitalisatie van $181 miljard kan de token wel tegen een stootje. Bovendien werkt Ripple Labs samen met allerlei bekende partijen binnen de TradFi sector, zoals bijvoorbeeld BBVA en SWIFT. Hierdoor is een vergaande integratie met de Ripple ledger mogelijk.

Bovendien is het platform zich steeds verder aan het uitbreiden, bijvoorbeeld met de release van de eigen stablecoin RLUSD eerder dit jaar.

Hoewel veel XRP whales hun tokens verkopen, zijn er nog meer dan genoeg die wel trouw blijven aan hun token. Ripple wallet data laat zien dat er ongeveer 4,5 miljoen individuele XRP wallets zijn, waarvan 9% van de investeerders momenteel tussen de 5.000 en 1.000.000 XRP heeft, terwijl 1% van de Ripple wallets meer dan 1 miljoen XRP bevat. De top 10 XRP wallets bezit 70% van de tokens: het gaat hier echter met name om exchanges en foundations.

Ondanks deze kleine XRP koers crash is het dan ook nog zeker niet voorbij voor de token. Verwacht wordt dat de daling niet structureel zal zijn.

XRP whales volgen of zelf investeren?

Het kan verleidelijk zijn om de handelsbewegingen van XRP whales te volgen: grote (institutionele) tokenhouders zijn immers vaak beeldbepalend voor de toekomst van een koers.

Toch is het mogelijk verstandiger je harpoen op zak te houden: Ripple Whales hebben een ander investeringspatroon dan kleine traders, omdat zij (in tegenstelling tot retailers) winst kunnen maken dankzij enorme volumes.

Voor kleine traders kan het veel meer opleveren om in te stappen bij meme coins, nieuwe cryptomunten en presale tokens. Dit zijn investeringsmogelijkheden die doorgaans pas in een latere fase door whales opgepikt worden, waardoor het rendement voor vroege investeerders bijzonder hoog is.

Een platform dat je kan helpen bij het vinden van dergelijke crypto’s is Snorter Bot. Dit is een geavanceerde Telegram trading bot die geheel automatisch opkomende cryptomunten (memes) kan ‘snipen’. De bot beschikt over MEV-bescherming en kan eventuele scams als honeypots en rug pulls detecteren – zo kun je met een gerust hart trades automatiseren.

https://twitter.com/SnorterToken/status/1927684044323512364

Gebruik je Snorter Bot in combinatie met de eigen token van het platform, $SNORT, dan betaal je bovendien slechts 0,85% trading fees. Dit is een stuk lager dan de kosten die andere (minder geavanceerde) Telegram trading bots vragen.

Blijf dus niet langer blind achter de Ripple whales aanvaren, maar neem het heft in eigen handen; Snorter Bot helpt jou met het genereren van extra rendement.

Nu naar de Snorter presale