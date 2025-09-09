VivoPower heeft officieel aangekondigd dat hun elektrische voertuig dochteronderneming Tembo e-LV RLUSD gaat accepteren voor wereldwijde transacties. Dit partnership markeert het eerste concrete gebruik van Ripple’s stablecoin in de automotive sector en kan miljarden aan transactievolume naar het Ripple ecosysteem brengen.

VivoPower’s strategische XRP connectie

De samenwerking tussen VivoPower en Ripple toont diepe strategische banden. Crypto expert WrathofKahneman onthult dat VivoPower eerder claimde $100 miljoen XRP voor hun treasury te kopen.

⚡️VivoPower will accept #RLUSD payments in its electric vehicle subsidiary, Tembo e-LV, operating in SEt Asia, Africa, & the Middle East. Of note, they earlier claimed they will buy $100m of XRP for their treasury. The board chair is Adam Traidman, formerly of SBI Ripple Asia. pic.twitter.com/flNTT1pH3p — WrathofKahneman (@WKahneman) September 9, 2025

Nog opvallender is dat board chairman Adam Traidman voormalig directeur is van SBI Ripple Asia, wat de sterke connecties met het Ripple ecosysteem verklaart. Tembo e-LV opereert in Zuidoost-Azië, Afrika en het Midden-Oosten – markten waar grensoverschrijdende betalingen cruciaal zijn voor de automotive industrie.

Door RLUSD te accepteren kan VivoPower snelle, goedkope internationale transacties faciliteren zonder de volatiliteit van traditionele cryptocurrencies. Deze integratie toont hoe Ripple’s stablecoin praktische oplossingen biedt voor enterprise betalingen.

XRP koers blijft ondergewaardeerd volgens analisten

Ondanks positieve ontwikkelingen rond RLUSD adoptie zien crypto analisten XRP nog steeds als ondergewaardeerd. Crypto analist CryptoBull stelt dat de XRP koers momenteel in de “ondergewaardeerde rode zone” handelt.

#XRP is still within the undervalued red zone. Dark green price is $4-$45 and light green is $45-$250. pic.twitter.com/pGdI6F1Cwf — CryptoBull (@CryptoBull2020) September 8, 2025

Volgens zijn analyse liggen donkergroene prijsdoelen tussen $4-$45, terwijl lichtgroene targets zich bevinden tussen $45-$250. Deze extreme verwachtingen tonen het bullish sentiment onder XRP analisten, vooral nu concrete use cases zoals de VivoPower partnership realiteit worden.

RLUSD adoptie als katalysator voor groei

De integratie van RLUSD bij VivoPower’s Tembo e-LV demonstreert praktische waarde van Ripple’s stablecoin. Voor de automotive sector biedt RLUSD belangrijke voordelen zoals snelle grensoverschrijdende betalingen voor internationale leveranciers, lage transactiekosten vergeleken met traditionele bankoverschrijvingen en stabiliteit door USD-koppeling zonder crypto volatiliteit.

Deze partnership kan andere automotive bedrijven inspireren om ook RLUSD te adopteren, wat het transactievolume exponentieel zou kunnen laten groeien. Voor de Ripple koers betekent elke enterprise adoptie potentieel bullish nieuws door toegenomen vertrouwen in het ecosysteem.

Automotive sector als groeimarkt

Met Adam Traidman’s SBI Ripple Asia achtergrond en VivoPower’s uitgebreide netwerk in groeimarkten kunnen meer partnerships volgen. De automotive sector in Azië en Afrika groeit snel, waarbij internationale betalingen een bottleneck vormen die RLUSD kan oplossen.

Het eerste concrete gebruik van RLUSD in de automotive sector markeert een belangrijke mijlpaal voor Ripple’s enterprise strategie. Door zich te focussen op zakelijke gebruikers in plaats van retail trading, bouwt Ripple een netwerk dat daadwerkelijke transactievolumes genereert.

