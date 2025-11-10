Resumo da notícia

O analista prevê que a injeção de liquidez de até US$ 70 bilhões pelo governo dos EUA pode levar o Bitcoin a US$ 116 mil até o fim de novembro.

A análise de curto prazo indica que o BTC pode cair primeiro para US$ 104 mil por causa de uma CME gap e de indicadores técnicos.

CrypNuevo mantém taxa de acerto de 100% em 13 operações recentes, o que dá credibilidade à projeção.

O analista CrypNuevo prevê que o próximo passo do BTC consiste em uma valorização até US$ 116 mil. Para ele, isso deve acontecer até o feriado de Ação de Graças,

A criptomoeda será impulsionada pela retomada da liquidez do governo dos EUA. Mas, ele alerta para uma possível queda de curto prazo até US$ 104 mil antes da alta.

O preço do Bitcoin (BTC), atualmente em torno de US$ 105,8 mil, pode estar se preparando para um novo rali até o feriado de Ação de Graças e a Black Friday, no fim de novembro.

O analista profissional CrypNuevo, conhecido por sua precisão em previsões públicas no X e em um grupo aberto no Telegram, acredita que o ativo ainda pode recuar antes de retomar a tendência de alta.

Segundo a Coinspeaker, o analista CrypNuevo manteve 100% de acerto em 13 operações recentes.

No dia 8 de novembro, ele explicou que a reabertura do governo dos EUA deve injetar ‘liquidez interessante’ no mercado. E isso deve ocorrer até o feriado de Ação de Graças e a Black Friday, algo entre 27 e 28 de novembro.

Portanto, essa injeção pode impulsionar o preço do BTC e de outros ativos que receberiam parte dos pagamentos atrasados, estimados em até US$ 70 bilhões.

No dia 9 de novembro, o analista reforçou a tese no X. Ele previu que a reabertura poderia ocorrer na semana anterior ao feriado, algo entre 17 e 20 de novembro. O alvo agora é a máxima da faixa de dois meses.

Ela está em torno de US$ 116 mil. Nessa faixa, há um grande volume de liquidez que CrypNuevo acompanha desde a queda de 10 e 11 de outubro.

$BTC Sunday update: Price reached our target from last Sunday – a very interesting level: 1W50EMA, Oct 10th long wick filled, Range lows & $100k psychological level. This is how I'll be trading next week: 🧵↓(1/7) pic.twitter.com/ICuEdeLEN4 — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) November 9, 2025

Análise sobre o próximo passo do BTC

CrypNuevo alerta que o Bitcoin ainda pode cair antes do rali previsto para a maior criptomoeda do mercado. Assim, ele cita uma pequena CME gap que coincide com o reteste da média móvel exponencial de 50 períodos (1h50EMA).

Isso combinado com os topos da faixa de preço e a correção do Asian pump.

Uma CME gap ocorre quando há diferença entre o preço de fechamento dos futuros de BTC na Chicago Mercantile Exchange (CME) na sexta-feira e o preço de abertura no domingo.

$BTC update: $105.5k liquidations hit and extension to $106.5k resistance done🤝 Now looking to trade the retrace > continuation, the second move: Price could drop to low $104ks where there is a small CME gap in confluence with 1h50EMA retest, range highs & Asian pump retrace. https://t.co/5pCUcVOlJP pic.twitter.com/nLPDFgRUrV — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) November 10, 2025

Traders usam essa diferença junto a indicadores técnicos, como a média móvel exponencial de 50 períodos, que neste caso está próxima do mesmo nível da gap.

Sendo assim, essa confluência reforça a projeção de CrypNuevo. O preço pode recuar até US$ 104 mil, com alguma margem de desvio para baixo.

Mas isso, antes de iniciar uma nova alta para recuperar as perdas da queda de meados de outubro, que liquidou mais de US$ 19 bilhões em posições.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.