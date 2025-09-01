Resumo da notícia

Pré-venda do TOKEN6900 já levantou US$ 3 milhões.

Token mantém preço de US$ 0,007125 até 3 de setembro.

Influenciador Murad pode estar migrando parte do portfólio para o T6900.

Projeto oferece staking com 33% ao ano e já foi auditado por Coinsult e SolidProof.

Quando as baleias pensaram que já tinham engolido todo o fornecimento do TOKEN6900 (T6900), a equipe por trás da mais recente ‘moeda do Murad’ anunciou uma última chance de comprar.

Com isso, a etapa final recém-adicionada vai até o claim do token, que será liberado na próxima quarta-feira, 3 de setembro, às 14h UTC.

Mas tem algo melhor ainda: o token T6900 permanece no preço final da pré-venda já divulgado de US$ 0,007125. Aliás, até agora, a pré-venda arrecadou incríveis US$ 3 milhões.

Isso significa que ainda restam seis dias de FOMO antes de o token ficar disponível para os compradores da pré-venda e começar a aparecer para negociação em exchanges.

Portanto, se você procura um valor impulsionado pela comunidade, no que o influenciador cripto Murad Mahmudov identifica como o superciclo das memecoins, pode ser interessante seguir o exemplo de uma baleia que acabou de aportar US$ 19 mil no ICO do T6900.

Token 6900 tiiiiime. Presale ended. Final chance. Token launch: Wednesday. 3rd. 2pm. pic.twitter.com/XzI1EwcSQJ — Token6900 (@Token_6900) August 28, 2025

Murad estaria migrando para o Token6900?

Mais cedo, uma baleia entrou pesado no token T6900. Isso fez alguns traders se perguntarem se o famoso entusiasta das melhores memecoins Murad, creditado por levar o SPX6900 a uma alta explosiva, também estaria comprando.

Murad não é apenas um ‘bull’ de memecoins; ele é um grande divulgador do SPX6900, que representa 94,34% de sua riqueza cripto conhecida. Agora, o mercado especula se ele estaria transferindo parte desse patrimônio para um rival, o TOKEN6900.

A carteira que detém seus tokens SPX está inativa desde 24 de julho de 2024, mas é provável que ele esteja usando uma outra carteira ainda não identificada para realizar suas negociações recentes.

Ainda assim, Murad continua sendo um forte defensor do SPX6900. Ele acredita que o token chegará a US$ 1 trilhão em valor de mercado, tornando-se ‘a maior cripto desde o Bitcoin’. Isso mesmo tendo perdido nominalmente US$ 1,23 milhão apenas nos últimos sete dias.

SPX6900 will be the Biggest Crypto since Bitcoin. pic.twitter.com/g8GcbAOvcx — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) August 26, 2025

Diante desta queda, seu portfólio, que já chegou a valer mais de US$ 70 milhões, hoje está avaliado em US$ 38 milhões.

Mas se o SPX6900 está tendo dificuldades para manter um market cap acima de US$ 1 bilhão, imaginar US$ 1 trilhão parece distante. Nesse caso, pode fazer sentido começar a alocar recursos em seu ‘primo’ menos conhecido, o TOKEN6900.

É apenas uma questão de tempo até Murad avisar seus 740 mil seguidores no X sobre o ticker T6900. Assim como o SPX, o T6900 adota uma abordagem irônica e satírica sobre os mercados financeiros. E, como o SPX, está totalmente baseado em viralidade e comunidade.

O poder da comunidade como marca

Murad acredita que tokens utilitários estão ultrapassados. Ou seja, para ele, o futuro pertence às memecoins sem fundamentos, capazes de gerar valor cultural por meio das redes descentralizadas.

Em suma, as memecoins cristalizam o que antes era chamado de poder de marca. Com as redes sociais, marcas são facilmente subvertidas e apropriadas por comunidades online, e o T6900 faz exatamente isso.

O projeto carrega esse ethos e se apresenta como liquidez de saída para o capitalismo tardio. Nas palavras de seus defensores: ‘O T6900 é o seu assento eleitoral para escapar do regime dos antigos financistas.’

No centro da narrativa do T6900 está a chamada liquidez de vibes. Essa moeda grita para o mercado:

Vinde a mim, vós massas reunidas; há liberdade e riqueza para os que forem corajosos o suficiente para agarrá-la. O T6900 é sua finança definitiva para a nova revolução financeira americana.

O T6900 não é apenas mais uma memecoin; ele se define como o maior predador das memecoins. Não há hype em torno de IA ou promessas de revolucionar indústrias tradicionais. Em vez disso, o T6900 é fruto das alucinações coletivas de traders hiper conectados.

Em suma, o T6900 se apresenta como o veículo definitivo de negociação especulativa, o ‘dream coin’ dos traders degen em todo o mundo. E, em um cenário em que o presidente dos EUA coloca as criptos em primeiro lugar, apostar contra o T6900 pode ser um erro.

Nova moeda do Murad pode render até 2.000%, diz trader

A estrela em ascensão do YouTube cripto, Borch, disse a seus 92,1 mil inscritos que o T6900 pode alcançar ganhos de até 2.000%. Muito graças ao seu potencial viral e ao aproveitamento do espaço mental ocupado pelo SPX6900.

Segundo ele:

Essa pode ser uma das oportunidades mais empolgantes no mercado cripto neste momento. O TOKEN6900 tem tudo para explodir, e quem entrar antes do grande pump pode se arrepender menos depois.

Daqui a seis dias, quando a reivindicação e a negociação livre do T6900 começarem, alguns podem olhar para trás e se perguntar:

Por que não comprei uma parte desse movimento 69?

E então viria o arrependimento de não ter percebido a ‘segunda vinda’ de Murad.

Seria o TOKEN6900 o melhor lançamento de 2025?

Apesar de se vender como memecoin, o T6900 não é totalmente sem fundamentos. O projeto oferece staking com retorno anual de 33% para quem depositar seus tokens no contrato inteligente de staking.

É um tipo de renda passiva que o mercado financeiro tradicional não consegue oferecer em um cenário de juros em queda. Uma vez que a reivindicação estiver liberada, as recompensas serão distribuídas ao longo de 30 dias.

O TOKEN6900 pode ser adquirido diretamente pelo site oficial da pré-venda, pelo próprio site oficial ou ainda na Best Wallet, considerada uma das melhores carteiras de criptomoedas.

Aliás, a Best Wallet foi recentemente certificada pelo WalletConnect e já está disponível no Google Play e na App Store.

Além disso, o contrato inteligente do projeto já passou por auditoria das empresas Coinsult e SolidProof, sem problemas críticos identificados.

Junte-se à comunidade no X e no Instagram.

Compre Token6900 enquanto há tempo

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.