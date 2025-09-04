Coinspeaker

WLFI despenca 46% após vendas de insiders

Queda foi marcada por vendas massivas de insiders e transferências para exchanges.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 5 mins read
Resumo da notícia

  • WLFI despencou de US$ 0,46 para US$ 0,25 logo após o lançamento.
  • Mais de 1,6 bilhão de tokens foram desbloqueados, 56% deles controlados por insiders.
  • Exchanges receberam quase 700 milhões de WLFI em 24 horas, com destaque para Binance e OKX.
  • TOKEN6900 surge como contraponto descentralizado, transformando a crítica ao sistema financeiro em narrativa de comunidade.

O WLFI token enfrentou uma estreia turbulenta no mercado cripto. Afinal, em poucas horas após seu lançamento, o ativo caiu de US$ 0,46 para US$ 0,25.

O movimento de preço foi impactado por fortes vendas de carteiras ligadas a insiders e grandes transferências para exchanges globais.

De acordo com dados on-chain, 1,627 bilhão de tokens WLFI acabaram desbloqueados logo na largada, sendo que 56% da oferta total está concentrada em insiders. Isso levantou preocupações imediatas sobre governança e centralização do projeto.

Vendas agressivas de insiders com muitos tokens WLFI

Logo na abertura de mercado, diversas carteiras ligadas a insiders liquidaram milhões de WLFI.

  • A wallet 0x2d24 vendeu 12,1 milhões de tokens (US$ 3,8 milhões);
  • Outro endereço, 0x6555, classificado como carteira de vesting, também descarregou 12 milhões de unidades;
  • A 0x6d1a, sem histórico prévio, liquidou 11,7 milhões (US$ 3,2 milhões);
  • Já a 0x6d5e, diretamente ligada ao time do projeto, vendeu 11,2 milhões, somando US$ 3,6 milhões.

No total, dezenas de milhões de tokens foram vendidos em questão de horas, gerando forte pressão vendedora e uma queda abrupta nos gráficos de 1h, com longas sombras superiores que evidenciam tentativas frustradas de recuperação.

Atuação de sistemas automatizados e bots MEV

Além dos insiders, bots e sistemas automatizados também entraram em ação.

  • O endereço 0x8508, identificado como um bot MEV, vendeu 8,7 milhões de WLFI (US$ 2,7 milhões) no mesmo bloco de execução;
  • A 0x453d, ligada a operações internas anteriores, descarregou 8 milhões (US$ 2,4 milhões);
  • Já a 0x3ed2 vendeu 6,8 milhões (US$ 1,8 milhão) e depois movimentou ETH para uma exchange centralizada.

Outras carteiras ligadas ao trading de NFTs e yield farming também se desfizeram de posições relevantes, reforçando a pressão de venda inicial.

Exchanges receberam quase 700 milhões de WLFI

Segundo a Arkham Intelligence, 698 milhões de tokens WLFI foram enviados para exchanges nas primeiras 24 horas.

  • Binance recebeu mais de 400 milhões;
  • OKX registrou entrada de 180 milhões;
  • Gate.io recebeu outros 118 milhões.

Além disso, uma transferência de 10,93 milhões de tokens (US$ 3,38 milhões) foi rastreada para uma hot wallet da Binance. Enquanto isso, um proxy vinculado à BitGo enviou US$ 7,72 milhões em WLFI para uma carteira recém-criada.

O montante desbloqueado de US$ 483 milhões em WLFI corresponde a 20% da alocação de pré-venda, cujos investidores iniciais pagaram entre US$ 0,015 e US$ 0,050 por token.

Centralização e riscos de governança

Apesar do hype inicial, o WLFI mostra sinais preocupantes de concentração. Afinal, 56% da oferta em circulação segue nas mãos de insiders, que também controlam a governança do protocolo.

Entre os principais detentores, a família Trump possui 22,5 bilhões de tokens WLFI e controla 75% da receita da plataforma.

Na prática, isso significa que as decisões de desbloqueio e cronograma de vendas ficam majoritariamente sob o comando de grupos internos, o que pode limitar a confiança do mercado no longo prazo.

O caso do WLFI mostra como a dependência de insiders e grandes desbloqueios pode comprometer a estabilidade de um token recém-lançado.

Embora ainda exista expectativa sobre o futuro do projeto, a estreia deixou investidores cautelosos. Enquanto isso, o token luta para reconquistar fôlego em meio à pressão vendedora e ao ceticismo do mercado.

Centralização ainda é um risco, mas novas alternativas surgem

O episódio envolvendo o WLFI reforça um ponto que muitos investidores veteranos já conhecem, isto é, quando o controle de um projeto está concentrado nas mãos de grandes figuras do mercado financeiro ou de insiders, os riscos de manipulação e diluição aumentam.

Em suma, esse modelo centralizado costuma replicar a lógica tradicional de Wall Street, em que poucos decidem e a maioria assume as consequências.

É justamente contra esse cenário que surgem projetos alternativos no mercado cripto, como o TOKEN6900 (T6900).

TOKEN6900: a resposta satírica e comunitária à velha ordem financeira

TOKEN6900: uma das melhores memecoins de 2025

O TOKEN6900 nasceu como uma crítica aberta ao sistema financeiro tradicional, transformando indignação e memes em um ativo digital impulsionado pela comunidade.

Inspirado no sucesso do SPX6900, o T6900 aposta na liquidez de vibe, um conceito que transforma o sentimento coletivo dos traders em valor de mercado.

Ao contrário dos tokens dominados por insiders, o T6900 se posiciona como um projeto descentralizado, cultural e viral, que não depende de fundamentos técnicos complexos, mas sim da força de sua comunidade.

Entre os pontos que diferenciam o TOKEN6900 estão:

  • Narrativa anti-Wall Street, satirizando os excessos e distorções das finanças tradicionais;
  • Apoio comunitário massivo, com traders e investidores de varejo se unindo para dar força ao projeto;
  • Potencial de valorização explosiva, seguindo a lógica dos grandes ciclos das memecoins.

Em suma, o T6900 se apresenta como um símbolo de resistência à centralização e um veículo especulativo para quem acredita no poder das comunidades digitais frente aos ‘figurões’ das finanças globais.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

