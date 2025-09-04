WLFI despenca 46% após vendas de insiders

Resumo da notícia

WLFI despencou de US$ 0,46 para US$ 0,25 logo após o lançamento.

Mais de 1,6 bilhão de tokens foram desbloqueados, 56% deles controlados por insiders.

Exchanges receberam quase 700 milhões de WLFI em 24 horas, com destaque para Binance e OKX.

TOKEN6900 surge como contraponto descentralizado, transformando a crítica ao sistema financeiro em narrativa de comunidade.

O WLFI token enfrentou uma estreia turbulenta no mercado cripto. Afinal, em poucas horas após seu lançamento, o ativo caiu de US$ 0,46 para US$ 0,25.

O movimento de preço foi impactado por fortes vendas de carteiras ligadas a insiders e grandes transferências para exchanges globais.

De acordo com dados on-chain, 1,627 bilhão de tokens WLFI acabaram desbloqueados logo na largada, sendo que 56% da oferta total está concentrada em insiders. Isso levantou preocupações imediatas sobre governança e centralização do projeto.

Vendas agressivas de insiders com muitos tokens WLFI

Logo na abertura de mercado, diversas carteiras ligadas a insiders liquidaram milhões de WLFI.

A wallet 0x2d24 vendeu 12,1 milhões de tokens (US$ 3,8 milhões);

Outro endereço, 0x6555, classificado como carteira de vesting, também descarregou 12 milhões de unidades;

A 0x6d1a, sem histórico prévio, liquidou 11,7 milhões (US$ 3,2 milhões);

Já a 0x6d5e, diretamente ligada ao time do projeto, vendeu 11,2 milhões, somando US$ 3,6 milhões.

No total, dezenas de milhões de tokens foram vendidos em questão de horas, gerando forte pressão vendedora e uma queda abrupta nos gráficos de 1h, com longas sombras superiores que evidenciam tentativas frustradas de recuperação.

Insider activity detected on $WLFI token 🚨 Within hours, insiders started dumping. The price collapsed from $0.34 to $0.25 in less than three hours. The wallets tell the story: Top sellers in the first 24 hours:

•0x2d2419e6252729121c70285b045da2557128a131 sold 12.1M WLFI… pic.twitter.com/yW30y5ly1V — StarPlatinum (@StarPlatinumSOL) September 1, 2025

Atuação de sistemas automatizados e bots MEV

Além dos insiders, bots e sistemas automatizados também entraram em ação.

O endereço 0x8508, identificado como um bot MEV, vendeu 8,7 milhões de WLFI (US$ 2,7 milhões) no mesmo bloco de execução;

A 0x453d, ligada a operações internas anteriores, descarregou 8 milhões (US$ 2,4 milhões);

Já a 0x3ed2 vendeu 6,8 milhões (US$ 1,8 milhão) e depois movimentou ETH para uma exchange centralizada.

Outras carteiras ligadas ao trading de NFTs e yield farming também se desfizeram de posições relevantes, reforçando a pressão de venda inicial.

Exchanges receberam quase 700 milhões de WLFI

Segundo a Arkham Intelligence, 698 milhões de tokens WLFI foram enviados para exchanges nas primeiras 24 horas.

Binance recebeu mais de 400 milhões;

OKX registrou entrada de 180 milhões;

Gate.io recebeu outros 118 milhões.

Além disso, uma transferência de 10,93 milhões de tokens (US$ 3,38 milhões) foi rastreada para uma hot wallet da Binance. Enquanto isso, um proxy vinculado à BitGo enviou US$ 7,72 milhões em WLFI para uma carteira recém-criada.

O montante desbloqueado de US$ 483 milhões em WLFI corresponde a 20% da alocação de pré-venda, cujos investidores iniciais pagaram entre US$ 0,015 e US$ 0,050 por token.

Centralização e riscos de governança

Apesar do hype inicial, o WLFI mostra sinais preocupantes de concentração. Afinal, 56% da oferta em circulação segue nas mãos de insiders, que também controlam a governança do protocolo.

Entre os principais detentores, a família Trump possui 22,5 bilhões de tokens WLFI e controla 75% da receita da plataforma.

Na prática, isso significa que as decisões de desbloqueio e cronograma de vendas ficam majoritariamente sob o comando de grupos internos, o que pode limitar a confiança do mercado no longo prazo.

O caso do WLFI mostra como a dependência de insiders e grandes desbloqueios pode comprometer a estabilidade de um token recém-lançado.

Embora ainda exista expectativa sobre o futuro do projeto, a estreia deixou investidores cautelosos. Enquanto isso, o token luta para reconquistar fôlego em meio à pressão vendedora e ao ceticismo do mercado.

Centralização ainda é um risco, mas novas alternativas surgem

O episódio envolvendo o WLFI reforça um ponto que muitos investidores veteranos já conhecem, isto é, quando o controle de um projeto está concentrado nas mãos de grandes figuras do mercado financeiro ou de insiders, os riscos de manipulação e diluição aumentam.

Em suma, esse modelo centralizado costuma replicar a lógica tradicional de Wall Street, em que poucos decidem e a maioria assume as consequências.

É justamente contra esse cenário que surgem projetos alternativos no mercado cripto, como o TOKEN6900 (T6900).

TOKEN6900: a resposta satírica e comunitária à velha ordem financeira

O TOKEN6900 nasceu como uma crítica aberta ao sistema financeiro tradicional, transformando indignação e memes em um ativo digital impulsionado pela comunidade.

Inspirado no sucesso do SPX6900, o T6900 aposta na liquidez de vibe, um conceito que transforma o sentimento coletivo dos traders em valor de mercado.

Ao contrário dos tokens dominados por insiders, o T6900 se posiciona como um projeto descentralizado, cultural e viral, que não depende de fundamentos técnicos complexos, mas sim da força de sua comunidade.

Entre os pontos que diferenciam o TOKEN6900 estão:

Narrativa anti-Wall Street, satirizando os excessos e distorções das finanças tradicionais;

Apoio comunitário massivo, com traders e investidores de varejo se unindo para dar força ao projeto;

Potencial de valorização explosiva, seguindo a lógica dos grandes ciclos das memecoins.

Em suma, o T6900 se apresenta como um símbolo de resistência à centralização e um veículo especulativo para quem acredita no poder das comunidades digitais frente aos ‘figurões’ das finanças globais.

