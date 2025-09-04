WLFI despenca 46% após vendas de insiders

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.
Resumo da notícia
- WLFI despencou de US$ 0,46 para US$ 0,25 logo após o lançamento.
- Mais de 1,6 bilhão de tokens foram desbloqueados, 56% deles controlados por insiders.
- Exchanges receberam quase 700 milhões de WLFI em 24 horas, com destaque para Binance e OKX.
- TOKEN6900 surge como contraponto descentralizado, transformando a crítica ao sistema financeiro em narrativa de comunidade.
O WLFI token enfrentou uma estreia turbulenta no mercado cripto. Afinal, em poucas horas após seu lançamento, o ativo caiu de US$ 0,46 para US$ 0,25.
O movimento de preço foi impactado por fortes vendas de carteiras ligadas a insiders e grandes transferências para exchanges globais.
De acordo com dados on-chain, 1,627 bilhão de tokens WLFI acabaram desbloqueados logo na largada, sendo que 56% da oferta total está concentrada em insiders. Isso levantou preocupações imediatas sobre governança e centralização do projeto.
Vendas agressivas de insiders com muitos tokens WLFI
Logo na abertura de mercado, diversas carteiras ligadas a insiders liquidaram milhões de WLFI.
- A wallet 0x2d24 vendeu 12,1 milhões de tokens (US$ 3,8 milhões);
- Outro endereço, 0x6555, classificado como carteira de vesting, também descarregou 12 milhões de unidades;
- A 0x6d1a, sem histórico prévio, liquidou 11,7 milhões (US$ 3,2 milhões);
- Já a 0x6d5e, diretamente ligada ao time do projeto, vendeu 11,2 milhões, somando US$ 3,6 milhões.
No total, dezenas de milhões de tokens foram vendidos em questão de horas, gerando forte pressão vendedora e uma queda abrupta nos gráficos de 1h, com longas sombras superiores que evidenciam tentativas frustradas de recuperação.
Insider activity detected on $WLFI token 🚨
Within hours, insiders started dumping.
The price collapsed from $0.34 to $0.25 in less than three hours.
The wallets tell the story:
Top sellers in the first 24 hours:
•0x2d2419e6252729121c70285b045da2557128a131 sold 12.1M WLFI… pic.twitter.com/yW30y5ly1V
— StarPlatinum (@StarPlatinumSOL) September 1, 2025
Atuação de sistemas automatizados e bots MEV
Além dos insiders, bots e sistemas automatizados também entraram em ação.
- O endereço 0x8508, identificado como um bot MEV, vendeu 8,7 milhões de WLFI (US$ 2,7 milhões) no mesmo bloco de execução;
- A 0x453d, ligada a operações internas anteriores, descarregou 8 milhões (US$ 2,4 milhões);
- Já a 0x3ed2 vendeu 6,8 milhões (US$ 1,8 milhão) e depois movimentou ETH para uma exchange centralizada.
Outras carteiras ligadas ao trading de NFTs e yield farming também se desfizeram de posições relevantes, reforçando a pressão de venda inicial.
Exchanges receberam quase 700 milhões de WLFI
Segundo a Arkham Intelligence, 698 milhões de tokens WLFI foram enviados para exchanges nas primeiras 24 horas.
- Binance recebeu mais de 400 milhões;
- OKX registrou entrada de 180 milhões;
- Gate.io recebeu outros 118 milhões.
Além disso, uma transferência de 10,93 milhões de tokens (US$ 3,38 milhões) foi rastreada para uma hot wallet da Binance. Enquanto isso, um proxy vinculado à BitGo enviou US$ 7,72 milhões em WLFI para uma carteira recém-criada.
O montante desbloqueado de US$ 483 milhões em WLFI corresponde a 20% da alocação de pré-venda, cujos investidores iniciais pagaram entre US$ 0,015 e US$ 0,050 por token.
Centralização e riscos de governança
Apesar do hype inicial, o WLFI mostra sinais preocupantes de concentração. Afinal, 56% da oferta em circulação segue nas mãos de insiders, que também controlam a governança do protocolo.
Entre os principais detentores, a família Trump possui 22,5 bilhões de tokens WLFI e controla 75% da receita da plataforma.
Na prática, isso significa que as decisões de desbloqueio e cronograma de vendas ficam majoritariamente sob o comando de grupos internos, o que pode limitar a confiança do mercado no longo prazo.
O caso do WLFI mostra como a dependência de insiders e grandes desbloqueios pode comprometer a estabilidade de um token recém-lançado.
Embora ainda exista expectativa sobre o futuro do projeto, a estreia deixou investidores cautelosos. Enquanto isso, o token luta para reconquistar fôlego em meio à pressão vendedora e ao ceticismo do mercado.
Centralização ainda é um risco, mas novas alternativas surgem
O episódio envolvendo o WLFI reforça um ponto que muitos investidores veteranos já conhecem, isto é, quando o controle de um projeto está concentrado nas mãos de grandes figuras do mercado financeiro ou de insiders, os riscos de manipulação e diluição aumentam.
Em suma, esse modelo centralizado costuma replicar a lógica tradicional de Wall Street, em que poucos decidem e a maioria assume as consequências.
É justamente contra esse cenário que surgem projetos alternativos no mercado cripto, como o TOKEN6900 (T6900).
TOKEN6900: a resposta satírica e comunitária à velha ordem financeira
O TOKEN6900 nasceu como uma crítica aberta ao sistema financeiro tradicional, transformando indignação e memes em um ativo digital impulsionado pela comunidade.
Inspirado no sucesso do SPX6900, o T6900 aposta na liquidez de vibe, um conceito que transforma o sentimento coletivo dos traders em valor de mercado.
Ao contrário dos tokens dominados por insiders, o T6900 se posiciona como um projeto descentralizado, cultural e viral, que não depende de fundamentos técnicos complexos, mas sim da força de sua comunidade.
Entre os pontos que diferenciam o TOKEN6900 estão:
- Narrativa anti-Wall Street, satirizando os excessos e distorções das finanças tradicionais;
- Apoio comunitário massivo, com traders e investidores de varejo se unindo para dar força ao projeto;
- Potencial de valorização explosiva, seguindo a lógica dos grandes ciclos das memecoins.
Em suma, o T6900 se apresenta como um símbolo de resistência à centralização e um veículo especulativo para quem acredita no poder das comunidades digitais frente aos ‘figurões’ das finanças globais.
Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.