Ripple destaca papel da custódia de stablecoins em workshop

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.
Resumo da notícia
- Ripple e BAS defendem a custódia como base de compliance e resiliência para stablecoins.
- Modelos híbridos são tendência, equilibrando controle institucional e escala.
- Singapura lidera tokenização com Project Guardian e Global Layer One (GL1).
- Best Wallet surge como alternativa para custódia de usuários comuns.
A Ripple e a Blockchain Association of Singapore (BAS) colocaram a custódia digital no centro do debate sobre o futuro das stablecoins.
Durante um workshop realizado este mês, especialistas apontaram que a custódia não é mais apenas um mecanismo de segurança.
Agora, ela faz parte da infraestrutura de compliance e resiliência operacional que vai permitir que as stablecoins sejam realmente escaláveis e confiáveis para instituições financeiras.
Custódia como base de crescimento das stablecoins
O Relatório New Value 2025 da Ripple mostrou que 71% das instituições financeiras da Ásia-Pacífico aumentaram sua confiança em criptomoedas promissoras nos últimos seis meses.
Hoje, apenas 30% utilizam soluções de custódia, mas mais da metade planeja adotar esse modelo nos próximos três anos.
Na prática, isso mostra que a custódia está se tornando um pilar para o avanço das stablecoins em áreas como trade finance, gestão de liquidez e pagamentos internacionais.
Além de armazenar as criptomoedas, a custódia agora é vista como compliance by design. Assim, garante que a emissão e o resgate de stablecoins ocorram dentro das normas regulatórias.
O consenso entre os especialistas é de que a custódia será o diferencial competitivo que vai determinar quais stablecoins terão relevância global.
Estruturas resilientes, alinhadas a regulações e capazes de integrar grandes instituições devem acelerar a transição das stablecoins de testes pontuais para um papel central no sistema financeiro internacional.
Modelos híbridos ganham força
Instituições estão explorando diferentes estruturas de custódia. Algumas preferem a autocustódia, que dá mais controle, mas exige investimentos pesados em segurança e tecnologia.
Enquanto isso, outras optam por custodiantes terceirizados, que oferecem escala, mas exigem altos níveis de pesquisa e verificação.
O modelo que mais cresce, no entanto, é o híbrido, no qual a chave de controle fica com a instituição, mas parte da operação é delegada a parceiros especializados.
Esse equilíbrio está tornando a custódia a espinha dorsal para que stablecoins avancem de casos de teste para a adoção em larga escala.
Singapura na liderança da tokenização
Singapura reforça sua posição como hub global de ativos digitais com projetos como o Project Guardian e o Global Layer One (GL1).
O GL1 já conta com parceiros como HKEX, Euroclear, JP Morgan e Citi, que trabalham na construção de infraestrutura blockchain para mercados tokenizados.
O Project Guardian, por sua vez, deve lançar em 2025 uma iniciativa voltada ao mercado de dívida, permitindo a tokenização de títulos.
Nesse contexto, o XRP Ledger (XRPL) aparece como uma blockchain preparada para conformidade regulatória, com recursos como verificação de contraparte, reversão de fraudes e gestão de identidade segura.
Isso permite que stablecoins reguladas e ativos do mundo real sejam tokenizados de forma confiável.
Custódia para todos: instituições e usuários
O debate sobre custódia de ativos digitais não se limita apenas a bancos, fundos ou grandes players do mercado.
Embora as instituições estejam avançando em modelos regulados e híbridos, que buscam equilibrar escalabilidade e conformidade, o investidor individual também precisa de soluções confiáveis para proteger seus criptoativos.
É nesse cenário que surge a Best Wallet, uma carteira digital projetada para oferecer segurança, praticidade e total autonomia.
Ao contrário das custódias institucionais, que muitas vezes centralizam o controle, a Best Wallet coloca o poder diretamente nas mãos do usuário.
Best Wallet: segurança e oportunidade
Além do armazenamento seguro, a Best Wallet integra funcionalidades como acesso a DeFi, interação com stablecoins e gestão simplificada de diferentes criptomoedas em um único aplicativo.
Os modelos institucionais estão pavimentando o caminho para que as stablecoins se tornem pilares do comércio global.
A Best Wallet, por outro lado, garante que qualquer pessoa, individualmente, possa participar dessa nova era com confiança, inovação e liberdade financeira.
Ela não é apenas uma carteira digital segura para stablecoins e criptoativos, mas também uma plataforma que antecipa tendências.
Um de seus diferenciais é o recurso Upcoming Tokens, que oferece ao usuário a possibilidade de acompanhar, em primeira mão, novos lançamentos de tokens e projetos inovadores antes que cheguem ao grande público.
Essa função permite que investidores identifiquem oportunidades ainda na fase inicial, ampliando suas chances de participar de projetos promissores desde o começo.
Em um mercado onde informação e timing fazem toda a diferença, o Upcoming Tokens coloca a Best Wallet na dianteira da inovação, unindo segurança de custódia, autonomia do usuário e inteligência de mercado em um só ecossistema.
Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.