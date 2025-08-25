Coinspeaker

Ripple destaca papel da custódia de stablecoins em workshop

Ripple e a BAS colocaram a custódia digital no centro do debate sobre stablecoins.

Gabriel Gomes Flavio Aguilar Atualizado em
Ripple destaca papel da custódia de stablecoins em workshop

Resumo da notícia

  • Ripple e BAS defendem a custódia como base de compliance e resiliência para stablecoins.
  • Modelos híbridos são tendência, equilibrando controle institucional e escala.
  • Singapura lidera tokenização com Project Guardian e Global Layer One (GL1).
  • Best Wallet surge como alternativa para custódia de usuários comuns.

A Ripple e a Blockchain Association of Singapore (BAS) colocaram a custódia digital no centro do debate sobre o futuro das stablecoins.

Durante um workshop realizado este mês, especialistas apontaram que a custódia não é mais apenas um mecanismo de segurança.

Agora, ela faz parte da infraestrutura de compliance e resiliência operacional que vai permitir que as stablecoins sejam realmente escaláveis e confiáveis para instituições financeiras.

Custódia como base de crescimento das stablecoins

O Relatório New Value 2025 da Ripple mostrou que 71% das instituições financeiras da Ásia-Pacífico aumentaram sua confiança em criptomoedas promissoras nos últimos seis meses.

Hoje, apenas 30% utilizam soluções de custódia, mas mais da metade planeja adotar esse modelo nos próximos três anos.

Na prática, isso mostra que a custódia está se tornando um pilar para o avanço das stablecoins em áreas como trade finance, gestão de liquidez e pagamentos internacionais.

Além de armazenar as criptomoedas, a custódia agora é vista como compliance by design. Assim, garante que a emissão e o resgate de stablecoins ocorram dentro das normas regulatórias.

O consenso entre os especialistas é de que a custódia será o diferencial competitivo que vai determinar quais stablecoins terão relevância global.

Estruturas resilientes, alinhadas a regulações e capazes de integrar grandes instituições devem acelerar a transição das stablecoins de testes pontuais para um papel central no sistema financeiro internacional.

Modelos híbridos ganham força

Instituições estão explorando diferentes estruturas de custódia. Algumas preferem a autocustódia, que dá mais controle, mas exige investimentos pesados em segurança e tecnologia.

Enquanto isso, outras optam por custodiantes terceirizados, que oferecem escala, mas exigem altos níveis de pesquisa e verificação.

O modelo que mais cresce, no entanto, é o híbrido, no qual a chave de controle fica com a instituição, mas parte da operação é delegada a parceiros especializados.

Esse equilíbrio está tornando a custódia a espinha dorsal para que stablecoins avancem de casos de teste para a adoção em larga escala.

Singapura na liderança da tokenização

Singapura reforça sua posição como hub global de ativos digitais com projetos como o Project Guardian e o Global Layer One (GL1).

O GL1 já conta com parceiros como HKEX, Euroclear, JP Morgan e Citi, que trabalham na construção de infraestrutura blockchain para mercados tokenizados.

O Project Guardian, por sua vez, deve lançar em 2025 uma iniciativa voltada ao mercado de dívida, permitindo a tokenização de títulos.

Nesse contexto, o XRP Ledger (XRPL) aparece como uma blockchain preparada para conformidade regulatória, com recursos como verificação de contraparte, reversão de fraudes e gestão de identidade segura.

Isso permite que stablecoins reguladas e ativos do mundo real sejam tokenizados de forma confiável.

Custódia para todos: instituições e usuários

O debate sobre custódia de ativos digitais não se limita apenas a bancos, fundos ou grandes players do mercado.

Embora as instituições estejam avançando em modelos regulados e híbridos, que buscam equilibrar escalabilidade e conformidade, o investidor individual também precisa de soluções confiáveis para proteger seus criptoativos.

É nesse cenário que surge a Best Wallet, uma carteira digital projetada para oferecer segurança, praticidade e total autonomia.

Ao contrário das custódias institucionais, que muitas vezes centralizam o controle, a Best Wallet coloca o poder diretamente nas mãos do usuário.

Best Wallet: segurança e oportunidade

Página inicial da Best Wall, carteira não-custodial de cripto

Além do armazenamento seguro, a Best Wallet integra funcionalidades como acesso a DeFi, interação com stablecoins e gestão simplificada de diferentes criptomoedas em um único aplicativo.

Os modelos institucionais estão pavimentando o caminho para que as stablecoins se tornem pilares do comércio global.

A Best Wallet, por outro lado, garante que qualquer pessoa, individualmente, possa participar dessa nova era com confiança, inovação e liberdade financeira.

Ela não é apenas uma carteira digital segura para stablecoins e criptoativos, mas também uma plataforma que antecipa tendências.

Um de seus diferenciais é o recurso Upcoming Tokens, que oferece ao usuário a possibilidade de acompanhar, em primeira mão, novos lançamentos de tokens e projetos inovadores antes que cheguem ao grande público.

Essa função permite que investidores identifiquem oportunidades ainda na fase inicial, ampliando suas chances de participar de projetos promissores desde o começo.

Em um mercado onde informação e timing fazem toda a diferença, o Upcoming Tokens coloca a Best Wallet na dianteira da inovação, unindo segurança de custódia, autonomia do usuário e inteligência de mercado em um só ecossistema.

