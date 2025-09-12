Bitcoin Hoje (12/09): BTC mantém alta moderada à espera do Fed

Resumo da notícia

O Bitcoin (BTC) abriu esta sexta-feira (12/9) em leve alta, subindo 0,3% para US$ 114.990 às 10h35 (horário de Brasília).

O movimento acompanha o avanço dos mercados de risco, impulsionados pelas apostas de que o Federal Reserve (Fed) cortará os juros nos EUA na reunião de 16 a 17 de setembro.

No entanto, o Bitcoin hoje segue abaixo de US$ 120 mil, após a correção que se seguiu ao recorde de meados de agosto.

Rejeição da Strategy levanta alerta para tesourarias

O otimismo do mercado é contido pelas incertezas envolvendo as tesourarias corporativas de Bitcoin. Afinal, a exclusão da Strategy do S&P 500 gerou questionamentos sobre a sustentabilidade do modelo da empresa.

Segundo analistas do JPMorgan, a decisão do comitê do índice mostra preocupação em incluir companhias que funcionam ‘praticamente como fundos de Bitcoin’ hoje.

A Strategy vinha acumulando ganhos expressivos após ser adicionada a outros índices, como Nasdaq 100 e Russell 2000. Mas o banco alerta que essa tendência pode estar chegando ao limite, em meio ao cansaço de investidores e ao excesso de exposição no setor.

Também vale lembrar que, em 2024, as ações da Strategy superaram amplamente o desempenho do BTC. Por outro lado, neste ano, a vantagem diminuiu. Os papéis sobem 8,6% no acumulado de 2025, contra quase 24% do Bitcoin.

Ao mesmo tempo, muitas empresas passaram a explorar tesourarias em outras criptomoedas promissoras, como o Ethereum (ETH).

IPO da Gemini também beneficia o Bitcoin hoje

O setor ganhou uma nova estreia de peso nesta sexta. A exchange Gemini levantou US$ 425 milhões em sua oferta pública inicial (IPO). Afinal, vendeu 15,18 milhões de ações classe A a US$ 28 cada. A faixa indicativa anterior era de US$ 24 a US$ 26.

Além disso, os coordenadores da oferta terão 30 dias para comprar 750 mil ações adicionais e cobrir eventuais sobras. A meta inicial era de US$ 430 milhões.

A listagem torna a Gemini a terceira exchange cripto a abrir capital nos EUA, depois de Coinbase e Bullish.

Altcoins se recuperam com apostas em corte de juros

O sentimento positivo se estendeu às altcoins. Pela manhã, o Ether (ETH) avançava 2,3% para US$ 4.521, acumulando alta de 4,8% na semana. Por outro lado, o XRP subia 1,2%, chegando a US$ 3,03. Também o Cardano (ADA) e o Solana (SOL) tinham ganhos de 1,1% e 5%, respectivamente.

Aliás, até as memecoins surfaram a onda de otimismo. Por exemplo, o Dogecoin saltava 5,1%, enquanto o $TRUMP ganhava 1,2% pela manhã.

Por fim, os cortes de juros, se confirmados, podem liberar mais liquidez e reforçar a demanda por ativos de risco. Ou seja, têm potencial de criar espaço para uma possível recuperação mais robusta do BTC e das altcoins.

