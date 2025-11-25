Resumo da notícia

Bitcoin mostra recuperação após perdas recentes.

Mercado de opções indica sentimento cautelosamente otimista.

Investidores institucionais demonstram maior convicção no médio prazo.

O Bitcoin hoje (25/11) registra uma alta moderada após um início de semana volátil, voltando a atrair a atenção do mercado com sinais de recuperação estrutural.

No entanto, a movimentação ainda reflete um mercado dividido entre alívio técnico e incertezas macroeconômicas. Afinal, a moeda caiu bastante na noite de segunda-feira, mas voltou a crescer hoje pela manhã.

Por volta das 9h15, o BTC operava em alta de 1,83% em 24 horas, valendo em torno de US$ 87.557.

Mercado à vista indica exaustão vendedora

Dados da Glassnode mostram que os vendedores começam a perder força. A plataforma aponta sinais de exaustão em um mercado que passou dias em sobrevenda, não apenas em relação ao Bitcoin, mas também nas melhores altcoins.

Além disso, o interesse aberto estável e a atividade reduzida no mercado à vista sugerem uma transição para uma etapa mais organizada de redução de risco. Enquanto isso, o aumento do delta cumulativo à vista indica compras pontuais e menor pressão de venda.

A estabilização do prêmio da Coinbase reforça essa leitura. Analistas afirmam que esse movimento costuma surgir quando traders voltam a assumir posições mais equilibradas, evitando novos fluxos agressivos de saída.

Opções indicam otimismo moderado com o Bitcoin hoje

O impacto também aparece no mercado de opções. O sentimento, antes amplamente pessimista, agora se torna cautelosamente otimista.

O viés de 25 delta subiu de -10,96 para -4,58, mostrando uma queda nas apostas contra o BTC. Além disso, aumentou o interesse em opções de compra com preços entre US$ 100.000 e US$ 118.000.

A Laevitas destacou que houve múltiplas operações em bloco usando a Long Call Condor, uma estratégia que indica a busca por exposição otimista até o fim de 2025. Esse movimento revela a expectativa de estabilidade dentro de uma faixa de preço mais ampla, e não apenas uma aposta em valorização rápida.

Especialistas lembram que o Bitcoin hoje precisa recuperar a zona entre US$ 87.000 e US$ 88.000 para confirmar força adicional. Por outro lado, abaixo desse patamar, eles veem apenas um rali de alívio com espaço limitado.

Investidores institucionais observam o cenário macro

Os grandes investidores seguem atentos aos próximos dados econômicos.

Por exemplo, o diretor de investimentos da Bitwise, Matt Hougan, afirmou que as instituições seguem ‘pacientemente otimistas’. Também relatou que gestores com mais de US$ 50 bilhões em ativos estão aumentando a convicção no longo prazo.

Então, o foco agora recai sobre o Federal Reserve (Fed). Afinal, a decisão de juros prevista para dezembro deve definir o ritmo do mercado e testar a resiliência do Bitcoin hoje em meio ao cenário global.

