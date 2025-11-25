Coinspeaker

BTC a US$ 80 mil vira aposta mais popular; preço vai continuar a cair?

O mercado de opções cripto opera na posição mais baixista de 2025, com grandes apostas na continuação da desvalorização da criptomoeda.

  • Opções de venda em US$ 80 mil viraram o contrato de opções de BTC mais popular.
  • Os ETFs de Bitcoin à vista registraram mais de US$ 40 bilhões em volume semanal.
  • Analistas alertam para possíveis quedas nas zonas de liquidez entre US$ 80 mil e US$ 82 mil.

O mercado de opções de Bitcoin (BTC) se move fortemente para o lado baixista. As opões de venda (put) em US$ 80 mil agora dominam como o contrato mais popular na Deribit.

Assim, as posições vendidas acumulam mais de US$ 2 bilhões em interesse aberto. O valor supera as posições em US$ 85 mil, que registram US$ 1,97 bilhão.

A chamada de US$ 140 mil, antes dominante, agora tem US$ 1,56 bilhão em interesse aberto, segundo dados da Deribit.

O aumento da demanda por puts mostra que os investidores esperam que o Bitcoin caia abaixo de US$ 80 mil.

Interesse aberto do Bitcoin (Reprodução: Deribit)

Cenário mais forte para um rali do preço do BTC

Os dados on-chain da CryptoQuant indicam uma clara capitulação entre os holders de curto prazo. Portanto, se isso representa uma correção normal, os níveis atuais podem vir a formar um fundo.

Por outro lado, se a maior criptomoeda do mercado entrar em um ciclo de baixa, a queda pode continuar. O nível crítico permanece em US$ 80 mil. Ou seja, a perda desse nível aumenta o risco de um inverno cripto.

A Swissblock afirma que, historicamente, o BTC costuma registrar outro movimento de queda para limpar bolsões de liquidez entre US$ 80 mil e US$ 82 mil.

Eles afirmam que esse movimento cria uma configuração mais forte para um impulso maior para cima.

Enquanto isso, o analista Ted Pillows alerta que o fracasso do Bitcoin em recuperar a faixa entre US$ 88 mil e US$ 90 mil pode abrir espaço para novas mínimas mensais.

Por outro lado, analistas da CryptoQuant dizem que o indicador sSOPR forma uma convergência de quase dois anos. Assim, o indicador agora reage a partir do limite inferior.

Eles afirmam que o Bitcoin ainda não viveu um rali realmente altista neste ciclo, devido aos atrasos gerados pelos ETFs e à acumulação de grande escala.

Os especialistas acreditam que, com o fim dessa fase de acumulação, um novo movimento de alta começa a tomar forma.

Mesmo com o mercado em ‘medo extremo’, com o Fear and Greed Index marcando 12, os analistas concordam que uma queda catastrófica de 70% ou mais, como nos ciclos anteriores, dificilmente ocorrerá agora.

Capitulação dos ETFs intensifica o estresse do mercado

Os 11 ETFs de Bitcoin à vista listados nos EUA processaram mais de US$ 40,32 bilhões em volume acumulado na semana passada.

O IBIT da BlackRock respondeu por quase 70% do total. Enquanto isso, o ETF movimentou US$ 27,79 bilhões na semana e US$ 8 bilhões apenas na sexta-feira (21/11).

No mesmo período, o preço do BTC caiu 23% no mês, para US$ 86,7 mil, e chegou a tocar quase US$ 80 mil em algumas exchanges.

