Bitfarm anuncia novo foco: sai mineração de Bitcoin, entra IA

Bitfarm, uma grande mineradora de Bitcoin, anunciou a transição para data centers de IA.

A empresa busca novas receitas após prejuízo significativo e desempenho abaixo do esperado na mineração.

Projetos alternativos, como o PepeNode, ganham espaço com mineração acessível e baseada em recompensas.

A Bitfarm, uma das principais empresas de mineração de Bitcoin, está diversificando seus negócios. A companhia revelou um plano ambicioso para direcionar parte de suas operações para serviços de data center focados em inteligência artificial. A meta é concluir essa transição estratégica até 2027.

A empresa opera atualmente 12 unidades de mineração. Além disso, tem uma capacidade energizada de 341 megawatts. Essa infraestrutura existente pode ser convertida para abrigar servidores avançados da Nvidia.

Segundo o CEO Ben Gagnon:

Estamos avançando na estratégia de infraestrutura HPC/IA e planejamos converter nossa unidade em Washington para suportar servidores Nvidia GB300 com resfriamento líquido.

Ele também projetou que a nova iniciativa pode gerar mais receita do que a mineração de Bitcoin já produziu historicamente.

Pressão financeira em mineração de Bitcoin levou à mudança

No entanto, essa mudança não é voluntária. Ela surge em um contexto de forte pressão financeira na mineração de Bitcoin e de outras criptomoedas promissoras.

A Bitfarm registrou um prejuízo líquido de US$ 46 milhões apenas no terceiro trimestre. Esse valor representa um aumento de 91% em relação ao ano anterior. A volatilidade do Bitcoin continua a impactar sua estabilidade.

Além disso, o desempenho das novas máquinas de mineração T21 ficou abaixo do esperado. Então, a empresa reduziu em 14% sua projeção de hashrate para 2025.

Por outro lado, a Bitfarm conseguiu converter um empréstimo de US$ 300 milhões da Macquarie. Esse financiamento será usado para expandir um data center na Pensilvânia.

Bitfarm tem trunfo em transição para IA

A empresa ainda tem uma vantagem crucial: seus 341 MW de capacidade energizada. Isso a coloca em posição privilegiada frente ao gargalo energético que afeta gigantes do setor de IA.

Por exemplo, a Microsoft vem investindo em data centers sustentáveis, em meio à busca por mais energia renovável para inteligência artificial.

Mas a transição para IA não está livre de riscos. Especialistas alertam que a forte dependência de um setor que muitos veem como uma bolha em potencial pode ampliar os riscos financeiros da companhia, em caso de retração do mercado.

