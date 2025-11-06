Volatilidade no BTC reacende debate sobre fim de ciclo

Resumo da notícia

Segundo analista da Coinext, o cenário atual remete a momentos anteriores de correção que antecederam novas máximas.

Apesar disso, o cenário também carrega semelhanças com o início do último ciclo de baixa em 2021.

Retomada da liquidez global pode redefinir o cenário em 2026.

Melhora gradual das condições macroeconômicas também pode impulsionar.

O Bitcoin iniciou novembro pressionado e voltou a ser negociado próximo de US$ 100 mil, o menor patamar desde junho, em meio ao aumento da aversão ao risco global.

A análise divulgada pela Coinext, assinada pelo analista-chefe Taiamã Demaman, indica que o mercado ainda não apresenta sinais de esgotamento estrutural.

Apesar disso, o curto prazo segue fragilizado e dependente de fatores externos como a política monetária dos Estados Unidos e as tensões geopolíticas.

Segundo Demaman, o cenário atual remete a momentos anteriores de correção que antecederam novas máximas, mas também carrega semelhanças com o início do último ciclo de baixa em 2021.

O que definirá a direção do mercado nos próximos meses, afirma, é a capacidade do BTC de manter o suporte técnico entre US$ 101 mil e US$ 103 mil.

De ‘Uptober’ a outubro negativo

O início de outubro parecia promissor, o Bitcoin alcançou US$ 126,2 mil em 6 de outubro, impulsionado pelas expectativas de corte de juros nos EUA e pela sinalização de um ambiente mais favorável a ativos de risco.

A injeção de liquidez promovida pelo Federal Reserve (Fed) reforçou o otimismo dos investidores nas melhores criptomoedas.

O mercado já projetavam mais um ‘Uptober’, o apelido dado aos períodos de forte valorização que o BTC costuma registrar nesse mês.

Mas a realidade contrariou as previsões. O shutdown do governo americano, combinado com novas tarifas impostas por Donald Trump à China, derrubou o humor dos mercados e marcou o primeiro outubro negativo em sete anos para o Bitcoin.

Ainda assim, tanto o BTC quanto o Ethereum (ETH) conseguiram preservar níveis de suporte considerados estratégicos, mantendo a estrutura de alta de longo prazo.

Novembro começa sob tensão

Com o fim do ‘shutdown’ se aproximando — agora o mais longo da história dos EUA — e um possível acordo tarifário entre Washington e Pequim, esperava-se que o mercado retomasse o tom positivo. No entanto, a instabilidade política interna americana e a ausência de dados econômicos oficiais seguem pesando sobre o apetite ao risco.

Em discurso recente, o presidente do Fed, Jerome Powell, indicou que os cortes de juros devem levar mais tempo para se consolidar, já que as pressões inflacionárias voltaram a crescer com as tarifas de importação.

Mesmo com essa postura mais cautelosa, Demaman destaca que um ambiente mais líquido em 2026 pode representar o início de um novo ciclo de valorização dos ativos de risco, embora 2025 deva seguir com volatilidade elevada e movimentos laterais.

Fim de ciclo ou nova oportunidade?

A queda recente do Bitcoin reabriu o debate sobre o fim do atual ciclo de alta. Apesar da fragilidade técnica, não há confirmação de reversão estrutural, aponta a Coinext.

O Índice de Medo e Ganância retornou a níveis vistos em abril. Na época, o BTC recuou abaixo de US$ 75 mil durante a crise tarifária.

E em junho, quando tensões entre Irã e Estados Unidos levaram a uma breve correção antes de o ativo renovar máximas.

‘Os padrões técnicos atuais lembram tanto a consolidação de fundo de abril — que antecedeu uma recuperação expressiva — quanto o comportamento do mercado no início do bear market de 2021. A diferença entre um cenário e outro dependerá de como o Bitcoin reagirá aos suportes’, explica o analista.

Para o restante do ano, o intervalo entre US$ 101 mil e US$ 103 mil é o nível-chave. A manutenção dessa faixa garante estabilidade ou até uma lateralização saudável.

Se rompida para baixo, o risco aumenta, e os próximos alvos de suporte ficam em US$ 97,4 mil e US$ 93,7 mil.

Um movimento mais agressivo de venda poderia levar o preço até US$ 78,7 mil e US$ 70,3 mil, o que, segundo Demaman, marcaria o fim do ciclo atual de alta.

Por outro lado, uma reversão positiva só ganharia tração com fechamentos semanais consistentes acima de US$ 103 mil e seria confirmada caso o ativo rompesse a resistência em US$ 108 mil.

Fatores que podem mudar o cenário

A Coinext destaca que o momento atual, embora desafiador, ainda não sinaliza um esgotamento estrutural do mercado. Pelo contrário, há fatores potenciais de sustentação para o próximo ciclo:

Encerramento do shutdown e divulgação dos dados econômicos represados nos EUA;

Próximos discursos e diretrizes do Fed, que podem indicar o ritmo das flexibilizações;

Movimentos geopolíticos de Donald Trump, que elevam a imprevisibilidade do mercado;

Desempenho das empresas de tecnologia do S&P 500, altamente correlacionadas com o BTC.

Além disso, o relatório aponta que o mercado cripto parece se aproximar do fim do ciclo de correlação negativa com índices como o S&P 500, a Nasdaq e o ouro. Historicamente, esses períodos de divergência duram cerca de 60 dias. Isso significa que ou os índices tradicionais iniciarão uma correção, ou o Bitcoin deve estabilizar na faixa atual.

Essa convergência tende a ser decisiva para o rumo do mercado em 2025, reforçando a importância de acompanhar os níveis técnicos e o comportamento dos ativos tradicionais.

Ethereum testa suportes decisivos

Enquanto o Bitcoin luta para se manter acima dos US$ 100 mil, o Ethereum enfrenta um cenário de maior pressão. Após três semanas tentando preservar o suporte em torno de US$ 3,9 mil, o ativo cedeu à força vendedora e confirmou uma tendência de baixa no gráfico semanal.

O suporte intermediário crucial está entre US$ 3,3 mil e US$ 3,5 mil. Portanto, faixa que pode definir se o ETH manterá a estrutura de alta mensal. Em um cenário mais negativo, o suporte final em US$ 2,8 mil ganha destaque. Sua preservação é o que ainda impede a confirmação de um novo bear market.

Segundo a Coinext, a pressão vendedora no ETH reflete a mesma dinâmica observada no BTC. Ou seja, investidores adotando postura defensiva enquanto aguardam definições de política monetária e redução da incerteza geopolítica.

Perspectivas para o restante de 2025

O relatório da Coinext enfatiza que o comportamento atual do mercado lembra fases de transição entre ciclos. Embora a euforia de ‘Uptober’ tenha se dissipado, a estrutura de longo prazo permanece positiva, e o Bitcoin segue sustentado por um suporte técnico sólido.

Para o analista Taiamã Demaman, a retomada da liquidez global e a melhora gradual das condições macroeconômicas podem redefinir o cenário em 2026, impulsionando o retorno de capital para ativos de risco, especialmente o Bitcoin.

Até lá, o mercado deve se manter em modo de cautela, com oportunidades pontuais para quem busca posições estratégicas de médio prazo.

‘O Bitcoin ainda se apoia em bases fortes. Mesmo com o recuo recente, o atual patamar pode representar mais uma oportunidade de entrada do que o fim de um ciclo’, conclui o analista.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.