Lee atribui a fraqueza atual do mercado à drenagem de liquidez após 10 de outubro, comparando o efeito a um aperto quantitativo.

A BitMine mantém US$ 11,1 bilhões em Ethereum a US$ 3,120 por ETH, enfrentando atualmente perdas não realizadas de 1,37%.

O executivo mantém uma visão otimista, prevendo que o pico do ciclo cripto ocorrerá dentro de 12 a 36 meses, apesar da volatilidade de curto prazo.

Thomas ‘Tom’ Lee, da Fundstrat e presidente da BitMine, recentemente respondeu a preocupações de investidores sobre o mercado ter alcançado seu topo neste ciclo. A empresa detém o maior tesouro de Ethereum (ETH) do mundo, com US$ 11,1 bilhões em ETH. É o segundo maior tesouro em criptomoedas, atrás apenas da Strategy, de Michael Saylor.

Segundo um comunicado de imprensa divulgado na segunda-feira (17/11), os mercados cripto ainda não se recuperaram das liquidações do dia 10 de outubro. Portanto, haveria uma menor liquidez no momento.

Nas palavras de Lee, isso ocorre ‘quando um market maker tem um buraco no balanço’, o que diminui suas funções de liquidez e aumenta a volatilidade, geralmente para baixo.

O presidente da BitMine acredita que o mercado cripto ainda não superou os desafios e citou o aperto de 2022, cujos efeitos duraram de seis a oito semanas. Ainda assim, ele mantém o otimismo e acredita que o mercado não atingiu seu pico, prevendo um topo dentro de 12 a 36 meses. Segundo ele:

Não acreditamos que os preços do cripto tenham atingido o pico deste ciclo. (…) No comunicado de novembro do presidente, analisamos cinco explicações para o ciclo de preços do cripto e concluímos que duas têm valor explicativo importante. Ambas sugerem um topo de ciclo cripto provável em 12-36 meses. Sim. Isso quebra o comportamento de ciclos passados.

Topo de mercado e reservas em ETH

A BitMine também divulgou dados sobre suas reservas de Ethereum. Atualmente, o saldo corresponde a 3.559.879 de unidades de ETH. O preço médio de cada cripto foi de US$ 3,120, o que totaliza US$ 11,1 bilhões.

Além de ETH, a empresa possui 192 BTC, US$ 37 milhões em Eightco Holdings e US$ 607 milhões em caixa, totalizando um tesouro de US$ 11,8 bilhões.

Segundo a análise de Tom sobre o QT cripto, o ETH está sendo negociado atualmente a US$ 3,077 por token. Portanto, isso coloca as reservas da BitMine com perdas não realizadas de 1,37%.

No entanto, a segunda maior criptomoeda está em um nível importante de suporte e resistência que remonta a novembro de 2024.

No intervalo de um ano, essa zona marcou forte pressão de compra enquanto o ETH estava acima dela e forte pressão de venda enquanto estava abaixo.

Portanto, se a história se repetir e os compradores defenderem esse nível, o ETH pode se preparar para uma retomada, recuperando as perdas recentes, segundo a análise do presidente da BitMine.

Robert Kiyosaki, conhecido entusiasta e investidor cripto, recentemente revelou que possui BTC e Ethereum, além de ouro e prata. Kiyosaki, autor do best-seller ‘Pai Rico, Pai Pobre’, chamou o BTC e o ETH de ‘dinheiro do povo’ em um post na segunda-feira (17/11), segundo o Coinspeaker.

