BitMine se torna maior detentora de ETH do mundo

Empresa anunciou que chegou a 1,52 milhão de ETH, com um preço médio de US$ 4,323 por token.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 5 mins read
Resumo da notícia

  • A BitMine já acumula 1,52 milhão de ETH, com tesouraria avaliada em US$ 6,6 bilhões.
  • A empresa ambiciona controlar até 5% do fornecimento de Ethereum.
  • A moeda consolida utilidades em DeFi, NFTs, jogos e tokenização.
  • O Bitcoin Hyper (HYPER) se destaca como a Layer 2 mais rápida para o BTC, já tendo arrecadado US$ 10 milhões em pré-venda.

O mercado de criptomoedas acaba de testemunhar um marco importante. Afinal, a BitMine Immersion Technologies tornou-se a maior detentora corporativa de Ethereum (ETH) do mundo.

As compras mais recentes colocam a empresa, agora com uma tesouraria avaliada em US$ 6,612 bilhões, como a segunda maior tesouraria cripto global. Agora, a BitMine está atrás apenas da Strategy Inc., conhecida por sua gigantesca posição em Bitcoin.

BitMine tem crescimento acelerado

A conquista foi anunciada na segunda-feira (18/8), menos de dois meses após o lançamento oficial da estratégia de tesouraria de Ethereum, em 30 de junho.

No período, a companhia adicionou 373 mil ETH em apenas seis semanas, elevando suas reservas em US$ 1,7 bilhão. Atualmente, a BitMine detém 1,52 milhão de ETH e 192 BTC, com preço médio de US$ 4.323 por token.

A velocidade de acumulação impressiona analistas. Também reforça a tese de que a empresa quer se consolidar como uma peça central na liquidez institucional de uma das melhores altcoins do mercado.

Thomas ‘Tom’ Lee, presidente da companhia, destacou a importância desse avanço:

Em apenas uma semana, aumentamos nossas reservas de ETH em US$ 1,7 bilhão. Estamos liderando nossos pares de tesouraria em velocidade de crescimento e também em liquidez de ações.

De fato, as ações da BitMine (BMNR) estão entre as mais negociadas nos Estados Unidos, com volume médio diário de US$ 6,4 bilhões.

Ether no centro da transformação financeira

Lee comparou o impacto de longo prazo do Ethereum a momentos históricos do mercado financeiro, como a saída dos EUA do padrão-ouro em 1971.

Para ele, a blockchain do Ethereum, combinada com inteligência artificial e finanças descentralizadas, tem potencial para reescrever a história financeira nos próximos 10 a 15 anos. De acordo com o executivo:

Continuamos acreditando que o Ethereum é uma das maiores apostas macroeconômicas da próxima década.

Essa visão é compartilhada por investidores institucionais de peso, como ARK Invest e Pantera Capital, que apoiam a estratégia da BitMine.

O objetivo da empresa é ambicioso: controlar até 5% de todo o fornecimento circulante de ETH. Caso essa meta seja alcançada, a BitMine poderá se tornar um verdadeiro market maker para a liquidez institucional do Ethereum.

Da mineração de BTC ao protagonismo em ETH

Originalmente focada em mineração de Bitcoin, a BitMine reposicionou-se estrategicamente para surfar sobre a crescente adoção institucional do Ethereum.

O modelo se baseia em um ciclo ‘autorreforçador’. Ou seja, quanto mais a empresa acumula ETH, maior o interesse dos investidores em suas ações. Essa liquidez adicional, por sua vez, garante capital para novas aquisições.

As implicações podem ser profundas. Afinal, se atingir o objetivo de 5% de participação no suprimento da moeda, a BitMine se posicionará como um ator indispensável em finanças descentralizadas (DeFi), tokenização de ativos e infraestrutura de IA.

Utilidade como fator-chave para valorização

A ofensiva da BitMine reforça a percepção de que o Ethereum já ultrapassou o status de ativo especulativo e caminha para ser um dos principais pilares da transformação financeira global.

Para investidores, a movimentação indica que o mercado cripto está entrando em uma nova fase de institucionalização, e o Ethereum está no centro dessa revolução. Aliás, um dos pontos que explicam a forte valorização do Ethereum é a utilidade da sua rede.

Diferentemente de ativos puramente especulativos, o ETH se consolidou como infraestrutura essencial para finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs), jogos em blockchain e soluções corporativas.

Essa capacidade tecnológica e prática é o que sustenta a demanda e mantém o Ethereum entre os ativos mais procurados do mercado. Portanto, ao investir em criptomoedas, um aspecto primordial a se considerar é a utilidade do projeto e a solução tecnológica que ele entrega.

Afinal, os tokens que resolvem gargalos reais ou oferecem inovações estruturais tendem a apresentar maior potencial de valorização e sustentabilidade a longo prazo.

Bitcoin Hyper: a Layer 2 mais rápida do BTC

Nesse contexto, o Bitcoin Hyper (HYPER) vem ganhando destaque por se posicionar como a Layer 2 mais rápida da rede Bitcoin.

Com tecnologia baseada na Solana Virtual Machine (SVM), o projeto combina a segurança e o prestígio do Bitcoin com a escalabilidade e a velocidade de execução típicas das redes de última geração.

Além de oferecer taxas reduzidas e transações em alta velocidade, o Bitcoin Hyper habilita aplicações descentralizadas (dApps), DeFi e soluções de micropagamento em cima da maior criptomoeda do mundo.

Isso o coloca como uma alternativa estratégica para investidores que buscam diversificação em ativos com forte utilidade prática e potencial de adoção massiva.

Esses fatores vêm chamando a atenção de muita gente. Prova disso é que o Bitcoin Hyper já superou a marca de US$ 10 milhões arrecadados em sua pré-venda.

Como oferece uma solução excelente e está sendo negociado por um preço muito baixo, o $HYPER se credencia como um dos projetos com maior potencial de retorno do universo cripto no médio prazo.

Notícias de Ethereum
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

