Resumo da notícia

Projeção do Standard Chartered coloca ETH em US$ 25 mil até 2028.

Meta de curto prazo é US$ 7.500 já em 2025.

Demanda corporativa por Ethereum cresce com uso em tokenização e stablecoins.

Genius Act cria ambiente regulatório favorável nos EUA para emissão de stablecoins.

Mercado de stablecoins pode multiplicar de tamanho até 2028.

O Standard Chartered elevou significativamente suas projeções para o Ethereum e passou a estimar que a segunda maior criptomoeda do mercado possa atingir US$ 25 mil até o final de 2028.

A previsão, divulgada pelo banco, se baseia em dois vetores principais de valorização: o aumento da demanda corporativa por ETH e a expectativa de um ciclo de expansão acelerada no mercado de stablecoins. Ambos foram impulsionados por mudanças regulatórias nos Estados Unidos.

O que diz o Standard Chartered

Segundo o relatório, empresas estariam começando a formar reservas estratégicas de Ethereum. O movimento seria comparável ao observado no Bitcoin em ciclos anteriores e entre as melhores criptomoedas do mercado. Isso ocorreu quando companhias listadas e fundos institucionais iniciaram compras massivas para composição de tesouraria.

O analista Geoff Kendrick, responsável pela projeção, vê semelhanças claras entre o estágio atual do ETH e o momento em que o Bitcoin passou a ser incorporado como ativo de diversificação e proteção por grandes players.

O banco ressalta que, atualmente, o Ethereum negocia próximo de US$ 4.700, com uma valorização semanal em torno de 30%. A sustentação se dá não apenas por fluxo especulativo, mas também por uma demanda que estaria se consolidando de forma estrutural.

Esse fluxo, de acordo com Kendrick, vem de empresas que já utilizam ou pretendem utilizar a rede para serviços tokenizados, emissão de ativos digitais e liquidação de stablecoins. Além disso, há investidores institucionais interessados na dinâmica de oferta limitada e no papel central da rede no ecossistema cripto.

ETH tem diferencial competitivo

A análise do Standard Chartered reforça que o Ethereum ainda enfrente desafios de escalabilidade e competição de outras blockchains. Por outro lado, seu histórico de segurança, liquidez e base de desenvolvedores seguem como diferenciais competitivos para aplicações corporativas de grande escala.

O pano de fundo dessa projeção otimista também envolve o avanço das stablecoins no cenário global. Em julho, o governo dos Estados Unidos promulgou o Genius Act, legislação que facilita a emissão de stablecoins lastreadas em dólar e delega ao setor privado parte da digitalização da moeda.

Para o Standard Chartered, essa mudança regulatória cria um ambiente favorável para a expansão de soluções de pagamentos e liquidação que operam sobre redes blockchain. E o Ethereum seria uma das principais beneficiadas. Kendrick afirma que o mercado de stablecoins pode se multiplicar várias vezes até 2028. Portanto, elevaria de forma expressiva o uso e as taxas de transação na rede.

Emissores relevantes, como a Circle, estão diversificando suas operações para múltiplas redes, incluindo novas iniciativas como a Arc. Mas a preferência institucional pelo Ethereum se mantém forte. Afinal, o histórico de confiabilidade e seu ecossistema maduro de infraestrutura e desenvolvedores contam muitos pontos.

No curto prazo, o Standard Chartered projeta que o Ethereum possa alcançar US$ 7.500 já em 2025. Para o longo prazo, a meta de US$ 25 mil até o fim de 2028 implica um valor de mercado próximo a US$ 3 trilhões. Portanto, assume-se que a oferta de ETH permaneça estável nos níveis atuais.

ETH vs BTC

A comparação com o Bitcoin também aparece no relatório. O banco acredita que a principal criptomoeda pode atingir US$ 250 mil em 2025, sustentada pela crescente adoção corporativa. Além disso, a dinâmica de oferta restrita e um ambiente macroeconômico favorável à busca por ativos alternativos seriam fatores relevantes.

No entanto, Kendrick pondera que essas projeções são cenários, e não garantias. Também afirma que o desempenho real dependerá de fatores como adoção institucional, liquidez de mercado, condições macroeconômicas e evolução do ambiente regulatório global.

A tese do banco está alinhada a um contexto mais amplo de valorização no mercado cripto. Na última quarta-feira (13/8), a Solana registrou alta de cerca de 11% no dia. Enquanto isso, o token OKB avançou mais de 120% em 24 horas.

No acumulado da semana passada, ativos como Lido DAO (LDO), Pendle (PENDLE) e Chainlink (LINK) também figuraram entre as maiores altas. Isso indica um movimento generalizado de apetite por risco e renovação do ciclo de alta no setor.

O valor total de mercado das criptomoedas se aproxima de US$ 4,12 trilhões, cifra comparável à capitalização da Nvidia. O Standard Chartered projeta que esse número pode chegar a US$ 10 trilhões no próximo ano, impulsionado por políticas pró-inovação e pelo fortalecimento de produtos regulados, como ETFs de Bitcoin e Ethereum.

Stablecoins como um catalisador

A expansão das stablecoins, apontada como catalisador-chave na análise, tem implicações diretas na adoção do Ethereum. Esses ativos digitais, atrelados a moedas fiduciárias, movimentam volumes expressivos em pagamentos e transferências. Além disso, a infraestrutura da rede Ethereum ainda é amplamente utilizada para emissão e liquidação de transações.

Com o Genius Act, espera-se que bancos, fintechs e emissores licenciados nos EUA ampliem suas operações. Desse modo, podem integrar stablecoins em carteiras digitais, sistemas de pagamento e plataformas de investimento.

Isso tende a aumentar a demanda por espaço em blocos e, consequentemente, gerar mais receita para validadores e stakers de ETH. Portanto, criaria um ciclo positivo de valorização e segurança da rede.

O Standard Chartered também observa que a dinâmica de oferta do Ethereum, desde a atualização EIP-1559 e a transição para o proof-of-stake, tem sido deflacionária em períodos de alta atividade. Portanto, pode amplificar a valorização em ciclos de forte demanda.

A queima de taxas de transação, combinada ao staking, reduz a quantidade de ETH disponível no mercado, pressionando o preço em um cenário de aumento de uso institucional. Essa mecânica, segundo Kendrick, é um diferencial em relação a outras redes que ainda mantêm estruturas inflacionárias de emissão de token. Por isso, torna o Ethereum mais atrativo para tesourarias corporativas e investidores de longo prazo.

A força da concorrência

Em relação à concorrência, a análise do banco reconhece o avanço de blockchains alternativas, como Solana, Avalanche e a própria Arc. Afinal, elas oferecem velocidades maiores e custos de transação reduzidos.

No entanto, a resiliência e a capacidade de evolução do Ethereum, comprovadas por atualizações como o The Merge e a Shanghai, reforçam sua posição como infraestrutura de referência para contratos inteligentes e aplicativos descentralizados.

A expectativa é que futuras melhorias de escalabilidade, via soluções de camada 2 e fragmentação (sharding), mantenham a rede competitiva e preparada para acomodar um crescimento exponencial de usuários e transações.

Para investidores, a visão do Standard Chartered sugere que o Ethereum pode desempenhar um papel central na próxima fase de crescimento do mercado cripto, especialmente à medida que a tokenização de ativos tradicionais avança.

Com bancos e gestoras experimentando a emissão de títulos, ações e fundos em blockchain, e governos testando moedas digitais de banco central, a interoperabilidade e a segurança oferecidas pelo Ethereum tendem a ser diferenciais decisivos na escolha de infraestrutura.

Convergência entre TradFi e DeFi

Essa convergência entre finanças tradicionais e tecnologia blockchain pode criar um novo patamar de demanda institucional, sustentando preços mais altos no longo prazo.

No entanto, apesar do otimismo, a análise fala em riscos que podem comprometer as projeções. Mudanças abruptas no ambiente regulatório, vulnerabilidades de segurança, falhas em atualizações críticas ou a perda de participação para concorrentes mais eficientes podem afetar a trajetória de valorização.

Além disso, fatores macroeconômicos como recessão global, crises de liquidez ou aperto monetário prolongado podem reduzir o apetite por ativos de risco, incluindo criptomoedas.

Apesar disso, o banco considera que o cenário-base atual, marcado por políticas mais favoráveis à inovação nos EUA e crescente interesse corporativo, sustenta a previsão de que o Ethereum alcance novos recordes históricos nos próximos anos.

O futuro do ETH

Se confirmadas, as projeções do Standard Chartered colocariam o Ethereum em um patamar de valorização que rivaliza com empresas líderes em capitalização de mercado global, consolidando-o não apenas como um ativo digital de destaque, mas como uma infraestrutura fundamental para a nova economia digital.

A combinação de uso institucional, efeito de rede, escassez programada e integração com um ecossistema de stablecoins reguladas pode transformar a tese do banco em realidade, definindo um novo capítulo para o Ethereum e para o mercado cripto como um todo.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.