BlackRock e Fidelity lideram recorde de US$ 1 bi em ETFs de ETH

O mercado de ETFs de Ethereum viveu um marco histórico, com mais de US$ 2,7 bilhões negociados em 24h.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar
Resumo da notícia

  • ETFs de ETH à vista movimentaram US$ 2,7 bilhões em um único dia.
  • BlackRock e Fidelity lideraram as entradas, com mais de US$ 900 milhões somados.
  • A rede Ethereum mantém a liderança no DeFi, com 58% dos ativos tokenizados.
  • O token Maxi Doge surge como alternativa de alto potencial para investidores de varejo.

O mercado de ETFs de ETH à vista viveu um dia histórico. Isso porque, em apenas 24 horas, esses produtos registraram mais de US$ 2,7 bilhões em volume negociado, com entradas líquidas que somaram US$ 1,01 bilhão.

O desempenho reflete o crescimento da confiança institucional no ETH, ao mesmo tempo em que reforça o papel do ativo como um dos pilares do ecossistema das finanças descentralizadas (DeFi).

Gigantes do mercado lideram o movimento de ETFs de ETH

A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, foi a principal responsável pelo fluxo. Afinal, seu iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) atraiu US$ 640 milhões em um único dia.

Mas a Fidelity também bateu recorde com o Fidelity Ethereum Fund (FETH), recebendo US$ 277 milhões. Outros ETFs completaram o montante, todos beneficiados pela valorização de 45% do Ethereum nos últimos 30 dias.

O resultado mostra que grandes instituições não apenas estão monitorando, mas também se posicionando fortemente no mercado das melhores altcoins. No caso, há a vantagem de um produto regulado, que oferece mais segurança e conformidade.

ETH ainda domina o DeFi e ativos tokenizados

Mesmo após a transição para o Proof-of-Stake em 2022, o Ethereum mantém uma posição dominante no universo de ativos tokenizados. Estima-se que 58% de todo o valor tokenizado em blockchain esteja na rede ETH.

O volume em staking atingiu pela primeira vez a marca de US$ 150 bilhões, o que confirma o interesse crescente de investidores institucionais.

A adesão a produtos como ETFs da moeda reforça essa tendência. Afinal, permite que fundos, empresas e investidores de grande porte tenham exposição ao ativo sem lidar com questões técnicas de custódia.

De subestimados a protagonistas

No início, muitos investidores tradicionais viam os ETFs de ETH como produtos de nicho. Mas essa percepção mudou rapidamente.

Segundo Nate Geraci, presidente da NovaDius, a evolução do papel do Ethereum no setor de blockchain e DeFi deixou claro que o ativo é ‘a espinha dorsal dos mercados financeiros do futuro’.

Essa mudança de narrativa explica a alta demanda recente e indica que o apetite institucional ainda pode crescer nos próximos trimestres.

Empresas aproveitam, mas Vitalik Buterin alerta para riscos

A valorização do Ethereum também impacta diretamente empresas que possuem ETH em suas reservas. Na segunda-feira, o valor dessas participações corporativas alcançou US$ 13 bilhões.

Outro dado importante: mais de 50% de todo o ETH emitido desde o Merge foi comprado por ETFs, reforçando o peso desses produtos na absorção de oferta.

Apesar do entusiasmo, o cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, fez um alerta: a concentração excessiva de ETH em tesourarias corporativas pode trazer riscos. Para ele, o overleveraging — ou alavancagem excessiva — pode gerar instabilidade em momentos de alta volatilidade.

Expectativas para o futuro

O cenário atual indica que os ETFs de ETH devem continuar crescendo, sustentados pela infraestrutura robusta da rede, sua liderança no DeFi e o interesse de investidores institucionais.

Com regulamentações mais claras em mercados como EUA e Europa, a tendência é que novos fundos surjam e ampliem o alcance do ETH como ativo de longo prazo.

Se essa trajetória se mantiver, o Ethereum poderá se consolidar definitivamente como uma das bases do sistema financeiro global. E os ETFs à vista seriam o principal catalisador dessa mudança.

De fluxos institucionais a assimetria de retorno: onde estão as melhores oportunidades?

O crescimento dos ETFs de ETH sinaliza que grandes players institucionais estão posicionados para capturar ganhos consistentes no longo prazo. É um movimento importante para a maturidade do mercado cripto — mas que, por natureza, privilegia retornos mais estáveis, não multiplicadores explosivos.

Para investidores de varejo que aceitam um risco maior em troca de potencial de valorização acelerada, o caminho costuma estar em narrativas emergentes. E é nesse espaço que memecoins bem estruturadas como o Maxi Doge ($MAXI) começam a ganhar tração.

Uma memecoin com estratégia

O Maxi Doge não é apenas mais um ‘clone’ do Dogecoin. O projeto aposta em um posicionamento visual forte (o Shiba fisiculturista) e em tokenomics pensado para incentivar a retenção e a liquidez.

tokenomics do maxi doge

Entre os destaques do projeto, estão:

  • Staking atrativo, que recompensa holders e ajuda a reduzir pressão vendedora;
  • MAXI Fund (25% da oferta) destinado a listagens estratégicas e parcerias, acelerando a visibilidade pós-lançamento;
  • Marketing orientado à comunidade, aproveitando a natureza viral das memecoins para criar engajamento orgânico.

Projetos como o Maxi Doge oferecem maior assimetria de retorno justamente nas fases de pré-listagem. Nesse estágio, o preço ainda não reflete a possível demanda futura. Assim, os investidores precoces conseguem se posicionar antes de eventos de liquidez como listagens em grandes exchanges.

Enquanto os ETFs de ETH representam a ‘porta de entrada’ institucional no mercado cripto, iniciativas como o Maxi Doge lembram que o varejo ainda pode explorar nichos de alto potencial, especialmente quando a narrativa combina comunidade, marketing e fundamentos minimamente sólidos.

Com a pré-venda em andamento e uma estratégia clara para o pós-lançamento, o Maxi Doge se posiciona como uma aposta de alto risco e alta recompensa para quem busca multiplicadores fora da curva.

Conheça o Maxi Doge agora

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

