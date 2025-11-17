Resumo da notícia

O CoinPoker, principal site de pôquer online, mais uma vez reforçou seu compromisso com o jogo justo e a segurança. Após uma investigação detalhada, a plataforma encontrou um golpe envolvendo o jogador com o apelido ‘LazyAss’.

Ele utilizou Real-Time Assistance (RTA), uma forma de trapaça que oferece vantagem injusta no pôquer online. Assim, a conta foi permanentemente banida.

Além disso, US$ 10 mil em fundos confiscados foram redistribuídos para os 59 jogadores afetados. A ação decisiva destaca a transparência e integridade do CoinPoker.

CoinPoker detecta golpe com pôquer online

O CoinPoker confirmou o banimento permanente da conta ‘LazyAss’ por uso de software RTA durante partidas online. Isso aconteceu após o jogador alegar no Reddit que US$ 10 mil haviam sido injustamente confiscados.

Mas, o embaixador Mario Mosböck apresentou evidências claras da trapaça e do método de detecção.

Usando o Fair Play Check do GTOWizard, a equipe de segurança do CoinPoker verificou que ‘LazyAss’ acessou recomendações de solver GTO em tempo real. Ou seja, obtendo vantagem desleal.

Assim, cada vez que o jogador utilizava seu tempo adicional, uma simulação de teoria dos jogos (GTO) da mão em andamento era executada. Portanto, revelando a repetição deliberada da trapaça.

Mario Mosböck comentou ainda que ‘lembre-se que esta prova é apenas a ponta do iceberg, eu pressionei a equipe do CoinPoker a divulgar’. Detalhes adicionais do caso permanecem confidenciais.

Agora, os fundos confiscados foram integralmente redistribuídos aos 59 jogadores afetados, reforçando o compromisso do CoinPoker com justiça e transparência.

Alexandros Theologis, jogador respeitado, comentou: ‘Bom trabalho. Tomara que outros sites levem o RTA a sério e banam quem trapaceia, em vez de apenas advertir’.

O campeão do WSOP Online Main Event, Benjamin ‘Bencb’ Rolle, também elogiou a decisão: ‘Uau, que loucura! Feliz que foi pego. Parabéns CoinPoker por manter o site limpo’.

For full transparency, the confiscated balance has been credited to the 59 affected players, based on hands played & amounts lost. Thank you for your trust. https://t.co/RLGzFuIsjO — CoinPoker (@CoinPoker_OFF) November 7, 2025

O que é o Real-Time Assistance (RTA)?

O RTA refere-se a qualquer ferramenta ou software que auxilia o jogador de pôquer online durante uma mão, oferecendo vantagem injusta.

Ou seja, ele pode ser automatizado, com o software lendo o jogo e sugerindo jogadas ideais, ou manual, quando o jogador insere informações da mão e recebe conselhos.

Sistemas avançados de RTA usam solvers GTO, guiando decisões para o melhor resultado possível. O CoinPoker aplica medidas rígidas contra trapaças para manter a integridade do jogo.

CoinPoker também banirá scripts de assento

Além disso, o CoinPoker bane contas que usam scripts de assento ou software de seleção de mesa para visar jogadores mais fracos. Assim, apesar de não violar regras do poker, essa prática dá vantagem desleal e viola os termos do site.

Com isso, a plataforma de pôquer online adotou novos protocolos de ponta contra trapaças, com banimentos decisivos, restituição da justiça, prova de reservas e cold storage. Além disso, comunicação transparente e confisco de ganhos ilícitos.

