Resumo da notícia

CoinPoker lança a promoção Cyber Stacks, com US$ 30 mil em prêmios e bônus de até US$ 200.

Campanha acontece de 17 de novembro a 1º de dezembro, com foco na Black Friday e Cyber Monday.

Jogadores terão descontos de até 62,5% em torneios CoinMasters e cash drops diários de até US$ 2 mil.

A ação reforça o papel da CoinPoker como líder em pôquer cripto, combinando tecnologia, recompensas e liquidez global.

A plataforma de pôquer digital baseada em blockchain CoinPoker anunciou o lançamento da campanha Cyber Stacks. A promoção especial de fim de ano é voltada para o período de Black Friday e Cyber Monday, com prêmios de até US$ 30 mil.

A campanha acontece entre os dias 17 de novembro e 1º de dezembro de 2025. Sendo assim, os jogadores poderão concorrer a US$ 30 mil em prêmios instantâneos.

Além disso, será possível participar de torneios CoinMasters com até 62,5% de desconto no valor de entrada e ainda garantir bônus de recarga de até US$ 200.

A iniciativa reforça o compromisso da CoinPoker em oferecer experiências competitivas e de alto valor agregado, ao mesmo tempo em que amplia o uso de criptomoedas no segmento de entretenimento digital.

Nova promoção da Coinpoker

Durante o evento Cyber Stacks, a CoinPoker distribuirá prêmios diários e descontos em torneios, contemplando diferentes perfis de jogador.

Principais destaques da promoção:

US$ 30 mil em Cash Drops : prêmios instantâneos de até US$ 2 mil por dia distribuídos aleatoriamente em mesas de No-Limit Hold’em e Pot-Limit Omaha;

: prêmios instantâneos de até US$ 2 mil por dia distribuídos aleatoriamente em mesas de No-Limit Hold’em e Pot-Limit Omaha; Torneios CoinMasters com descontos de até 62,5% : quatro eventos diários com redução no valor de entrada, sem alterar o prêmio garantido;

: quatro eventos diários com redução no valor de entrada, sem alterar o prêmio garantido; Garantias aumentadas : os torneios CoinMasters de US$ 150, realizados nos dias 22 e 29 de novembro, terão garantias elevadas para US$ 125 mil;

: os torneios CoinMasters de US$ 150, realizados nos dias 22 e 29 de novembro, terão garantias elevadas para US$ 125 mil; Bônus de recarga para todos os jogadores: depósitos realizados durante o período da campanha dão direito a um bônus de até US$ 200.

Ou seja, os prêmios instantâneos serão distribuídos em dois períodos diários: das 10h às 12h UTC e das 16h às 18h UTC, entre mesas elegíveis da plataforma.

Dessa forma, para participar basta estar ativo nas mesas de cash game durante os horários indicados na plataforma de pôquer online.

Promoção para pôquer online

Mais do que uma promoção sazonal, a Cyber Stacks reforça a estratégia da CoinPoker de consolidar-se como um ecossistema cripto completo.

Assim, a plataforma aceita depósitos em BTC, ETH, SOL, USDT, USDC, CHP, TRX e BNB, além de opções em moeda fiduciária em mais de 20 países.

De acordo com a empresa, o evento deve atrair milhares de participantes, impulsionando a liquidez e o engajamento da comunidade de pôquer cripto.

Isso acontece em um momento em que o valor de mercado global das criptomoedas supera os US$ 3,5 trilhões.

Desse modo, o Cyber Stacks é uma forma de oferecer ainda mais valor à comunidade, unindo entretenimento, tecnologia e liberdade financeira.

Como participar da Cyber Stacks na CoinPoker

Apromoção é aberta a todos os usuários com contas verificadas na CoinPoker.

Período : de 17 de novembro a 1º de dezembro de 2025.

: de 17 de novembro a 1º de dezembro de 2025. Local : mesas de cash game e torneios CoinMasters.

: mesas de cash game e torneios CoinMasters. Quem pode participar: todos os jogadores registrados na CoinPoker.

Sendo assim, para entrar na promoção basta acessar o site oficial da CoinPoker, criar uma conta e realizar o primeiro depósito. A partir daí, o jogador já poderá participar das mesas elegíveis e dos torneios com desconto.

Assim, com o Cyber Stacks, a CoinPoker se consolida como uma das líderes no segmento de jogos descentralizados, aliando recompensas competitivas, liquidez global e inovação em criptoativos.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.