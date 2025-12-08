Fast and Furious: CoinPoker lança o jogo online Seven Deuce

Resumo da notícia

O CoinPoker está lançando oficialmente o Fast and Furious, que traz o lendário Seven Deuce para o ambiente online pela primeira vez. Os jogadores terão recompensas massivas, muita ação e um ritmo de jogo frenético.

O novo formato foi criado para quem busca mais emoção em cada mão. Afinal, combina o icônico sistema de recompensas 7-2 com time banks curtos e a revelação automática das cartas.

Fast and Furious: quando a pior mão vira a mais lucrativa

Fast and Furious leva tudo o que os jogadores amam nos cash games diretamente para o lobby do CoinPoker com o Seven Deuce. Portanto, é uma chance única de transformar a pior mão do poker em uma das mais lucrativas.

Veja quais são os principais recursos das novas mesas Seven Deuce:

5bb de recompensa de cada jogador da mesa para quem vencer com um 7-2;

Time banks curtos para um jogo mais rápido, com mais mãos e ainda mais ação;

Revelações automáticas das mãos vencedoras, adicionando diversão e transparência.

Popular em programas de poker na TV e em jogos privados, o jogo Seven Deuce agora chegou oficialmente ao ambiente online. Aliás, o CoinPoker é a primeira plataforma global a oferecê-lo.

O Seven Deuce estreou no CoinPoker durante o High Stakes Cash Game World Championship VIP Game, no dia 17 de novembro. Na ocasião, ele entregou muita ação, blefes lendários e hero calls impressionantes.

As mesas Fast and Furious aparecem em destaque no lobby do site. Além disso, estão disponíveis com limites que vão de US$ 0,01/US$ 0,02 até US$ 100/US$ 200. Ou seja, permitem que todos experimentem o formato.

O que é o Seven Deuce?

O jogo Seven Deuce é um formato especial de cash game em que os jogadores ganham uma recompensa de cada oponente da mesa ao vencer um pote usando 7-2 offsuit ou suited — ou seja, a pior mão inicial do Texas Hold’em.

Esse formato nasceu em jogos privados de high stakes, gerando ação intensa e incentivando blefes mais ousados para buscar recompensas 7-2.

Por que o Seven Deuce Game é tão lucrativo?

Por que esse formato é tão lucrativo? A resposta é simples: ele gera mais ação e deixa as mesas mais soltas.

Além disso, os jogadores perseguem recompensas altas com blefes arriscados usando o 7-2. Isso gera potes enormes e muitos erros. Também coloca os jogadores disciplinados na melhor posição para lucrar. Afinal, basta deixar os outros blefarem demais, pagarem demais e exagerarem nas mãos fracas. Assim, é possível capturar o valor gerado pelos erros alheios.

O potencial do Seven Deuce ficou claro quando ele estreou no High Stakes Cash Game World Championship VIP Game.

Ele apareceu no call do ano de LLinusLLove com apenas 8-high. Enquanto isso, o embaixador Ryan Depaulo realizou dois blefes incríveis no maior cash game da carreira.

Ganhe 50% mais pontos no CoinRaces com as mesas Fast and Furious

De 8 a 22 de dezembro, os jogadores de Fast and Furious recebem 50% mais pontos no leaderboard CoinRaces. Também obtêm ganhos e recompensas Seven Deuce.

As tabelas de classificação atualizam a cada quatro horas. Ou seja, é possível competir até seis vezes por dia, sem a necessidade de inscrição.

Com US$ 12.000 em prêmios diários, o bônus de pontos aumenta dramaticamente as chances de se classificar na zona de bonificações e receber uma grana extra. Então, basta sentar, jogar e ver sua classificação subir.

Saiba mais sobre o Fast and Furious e o Seven Deuce

Para todos os detalhes sobre o lançamento, incluindo regras, estratégias e recursos de gameplay, consulte:

Esses conteúdos ajudam jogadores iniciantes e experientes a começar, tirando dúvidas em potencial e ajudando todos a aproveitarem ao máximo o formato.

Sobre o CoinPoker

O CoinPoker é uma plataforma de poker online da nova geração, que redefine a experiência do jogador. Ele usa tecnologia de blockchain para garantir um jogo com velocidade, segurança e transparência. Tem embaralhamento provably fair, pagamentos instantâneos em cripto e uma comunidade global de jogadores.

O CoinPoker segue inovando com formatos inéditos, como Fast and Furious e Seven Deuce online, além de oferecer promoções atraentes, leaderboards diários e jogos para todos os níveis de bankrolls. Com a missão de tornar o poker online mais divertido, recompensador e confiável, o CoinPoker coloca o jogador no centro de cada inovação.

Recentemente, Nikhil ‘Nik Airball’ Arcot tornou-se o mais novo embaixador do CoinPoker. E o profissional de elite Daniel ‘Jungleman’ Cates enfrentou grandes nomes no High Stakes Cash Game World Championship.

Outras promoções ativas para os jogadores da CoinPoker

Os jogadores contam com uma grande variedade de promoções de alto valor, criadas para entregar a melhor experiência:

Com essas promoções exclusivas, cada torneio e cada cash game oferecem novas oportunidades de lucro e tornam sua experiência no CoinPoker mais agradável.

Para mais informações, visite as páginas oficiais do Fast and Furious e do Seven Deuce.

