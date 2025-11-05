Resumo da notícia

CoinPoker anuncia o retorno do High Stakes Cash Game World Championship entre 10 de novembro e 7 de dezembro em mesas NLHE de US$ 10 mil sem rake.

O torneio distribuirá mais de US$ 100 mil em prêmios, incluindo um Rolex de US$ 35 mil e o título de Cash Game World Champion.

Estrelas como Linus ‘LLinusLLove’ Loeliger e Owen ‘PR0DIGY’ Messere estão confirmadas, o evento inclui o VIP Game 7-2 Bounty.

A competição terá transmissão ao vivo no YouTube e X (Twitter) com Gary ‘GazzyB123’ Blackwood e convidados.

A plataforma de pôquer baseada em criptomoedas CoinPoker confirmou nesta terça-feira (4/11) o retorno do seu principal torneio, o High Stakes Cash Game World Championship (CGWC).

O evento acontece entre 10 de novembro e 7 de dezembro de 2025, reunindo alguns dos melhores jogadores do mundo em mesas No Limit Hold’em de US$ 10 mil, totalmente sem rake.

No total, a competição distribuirá mais de US$ 100 mil em prêmios adicionais. Isso inclui um relógio Rolex avaliado em US$ 35 mil para o campeão, além do título de Cash Game World Champion.

Campeonato de pôquer com prêmios

O torneio será disputado em mesas de seis jogadores (6-Max) com buy-in de 100 big blinds. Haverá mesas com e sem ante, e a classificação será baseada em EV $ Won, um sistema que mede o desempenho real dos participantes e privilegia a habilidade técnica.

Assim, o CoinPoker dobrou o valor da premiação em relação à última edição, que oferecia US$ 50 mil.

Agora, o leaderboard principal distribuirá US$ 90 mil, enquanto US$ 10 mil adicionais serão destinados aos jogadores com o desempenho mais próximo da estratégia GTO (Game Theory Optimal).

O campeão receberá o relógio Rolex e o título oficial de melhor jogador de cash game do mundo. No entanto, para concorrer às premiações, cada participante deve jogar no mínimo 20 mil mãos nas mesas do campeonato.

Estrelas confirmadas no torneio de pôquer

Entre os nomes esperados estão Linus ‘LLinusLLove’ Loeliger, considerado por muitos o melhor jogador de No Limit Hold’em da atualidade.

Além dele, o atual campeão Owen ‘PR0DIGY’ Messere e o profissional Bjorn ‘asianflushie’ Li, conhecido por seu estilo agressivo e leituras precisas, também participarão do torneio de pôquer.

Aos domingos, o evento contará com o VIP Game, uma mesa exclusiva de US$ 10 mil com formato 7-2 Bounty, que promete ação intensa e grandes potes.

Ou seja, em cada semana, cinco jogadores se classificam para o VIP Game com base em critérios como maior número de mãos jogadas.

Além disso, maior perda líquida, jogador mais abaixo do EV esperado e melhor mão da semana, escolhida por votação no X (Twitter).

Transmissão ao vivo e cobertura diária

O público poderá acompanhar o High Stakes Cash Game World Championship ao vivo nos canais oficiais do CoinPoker no YouTube e no X/Twitter.

A apresentação será comandada por Gary ‘GazzyB123’ Blackwood, acompanhado de jogadores e comentaristas convidados.

Portanto, a cobertura incluirá destaques diários, análise técnica das mãos, comentários de profissionais e atualizações em tempo real do ranking.

Como participar do torneio de pôquer

Os interessados podem se inscrever diretamente no aplicativo do CoinPoker.

Sendo assim, para jogar basta criar uma conta gratuita, realizar um depósito em USDT, USDC, BTC, ETH, MATIC, BNB, SOL, CHP ou moeda fiduciária e acessar as mesas do CGWC.

Dessa forma, a plataforma oferece um bônus de boas-vindas de 150% até US$ 2 mil. Também é possível obter 33% de rakeback semanal, além da distribuição diária de US$ 12 mil em prêmios nas competições CoinRaces.

CoinPoker torna-se referência em competições com pôquer

Fundada em 2017, o CoinPoker consolidou-se como a principal plataforma de pôquer online baseada em blockchain. Ou seja, ela é reconhecida por suas mesas sem rake e torneios de alto nível.

Além disso, a empresa realiza eventos como o Coin Series of Online Poker (CSOP) e o próprio CGWC, atraindo nomes de destaque do pôquer mundial.

Por outro lado, a empresa também expandiu seu ecossistema com o lançamento do Crypto Futures. Agora, a plataforma representa um sistema de negociação integrado ao aplicativo que permite aos usuários operar criptomoedas sem sair da plataforma.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.