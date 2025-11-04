Leonardo Cavalcanti é jornalista especializado em criptomoedas, blockchain e finanças digitais. Além de tocar projetos próprios como o podcast BlockHistory. Também trabalha em desenvolvimento de negócios no ecossistema cripto como parceiro comercial Azify, com foco em parcerias estratégicas, tokenização e soluções de infraestrutura financeira.
Resumo da notícia
- CoinPoker lança o novo torneio CoinMasters Asia Bitcoin Gold, com buy-in de US$ 122 e prêmio garantido de US$ 50 mil.
- O evento entrega moedas físicas de ouro e prêmios em Bitcoin, dobrando as chances dos jogadores chegarem à mesa final.
- A série CoinMasters já distribuiu mais de 350 moedas e oferece um pacote de carreira de US$ 100 mil ao campeão.
- Com duas moedas de ouro por domingo, a competição se torna ainda mais acirrada rumo ao título de CoinMaster.
O CoinPoker anunciou uma grande atualização em sua série CoinMasters. Agora, a plataforma aumentou as oportunidades para jogadores com o lançamento do novo torneio CoinMasters Asia Bitcoin Gold, realizado todos os domingos.
Assim, o evento, que substitui o antigo torneio de US$ 88, agora tem buy-in de US$ 122, garantia de US$ 50 mil em prêmios e entrega uma moeda física de ouro ao vencedor.
CoinMasters: torneio que mistura pôquer, criptomoedas e prêmios reais
O CoinMasters Series nasceu com a proposta de reacender o sonho de viver do pôquer. Mais de 350 moedas de ouro e prata já foram distribuídas, com jogadores competindo não apenas por dinheiro, mas pela chance de conquistar um pacote de carreira de US$ 100 mil, que inclui:
- US$ 50 mil em dinheiro;
- US$ 30 mil em patrocínio CoinPoker;
- Entrada no Main Event da WSOP;
- Bônus de US$ 10 mil por coletar as sete moedas;
- Acesso exclusivo ao grupo de coaching de Patrick Leonard;
- Duas moedas de ouro por domingo.
Agora, o novo CoinMasters Asia Bitcoin Gold acontece todo domingo, às 12h38 UTC, com buy-in de US$ 122 e prêmio garantido de US$ 50 mil.
Mas, além do prêmio em dinheiro, o campeão leva uma Bitcoin Gold Coin, uma das mais cobiçadas da série.
Assim, com a chegada desse evento, o CoinMasters agora distribui duas moedas de ouro por semana. Ou seja, dobrando as chances dos jogadores alcançarem a mesa final da competição.
Corrida pelo título de CoinMaster no CoinPoker
Desde o lançamento em abril de 2025, os torneios da série CoinMasters vêm registrando prêmios crescentes.
Dessa forma, o primeiro campeão da categoria BTC Gold levou US$ 16.246, enquanto as edições recentes ultrapassam US$ 20 mil em premiações.
Atualmente, o ranking é liderado por Gangz93, que já possui quatro moedas de prata, seguido por nomes como luckydeck e Lecomsi.
Sendo assim, a competição promete esquentar ainda mais com o novo formato de domingos em dobro.
Caminhos para a mesa final do CoinMasters do Coinpoker
Os jogadores têm várias formas de garantir um lugar na mesa final de US$ 100 mil, como:
- O Colecionador: cinco jogadores que coletarem sete moedas terão vaga direta.
- O Sorteado: um jogador com pelo menos uma moeda será escolhido aleatoriamente e ganhará US$ 10 mil mais vaga na final.
- O Campeão: jogadores com moedas poderão disputar um torneio final para garantir o último assento.
Bônus e promoções exclusivas do CoinPoker
Além da série CoinMasters, o CoinPoker oferece diversas vantagens para novos e antigos jogadores:
- Bônus de boas-vindas de 150% até US$ 2 mil;
- 33% de rakeback semanal, pago toda segunda-feira;
- CoinRaces diárias de US$ 12 mil;
- Leaderboard semanal de MTT com US$ 5 mil em prêmios.
A plataforma também inova com recursos como Crypto Futures, unindo pôquer, criptomoedas e trading em uma única experiência. Participe da CoinMasters e conquiste seu lugar na história do pôquer.
As inscrições estão abertas para o novo CoinMasters Asia Bitcoin Gold Tournament.
Jogue, colete moedas e dispute a chance de se tornar o primeiro CoinMaster da história. No total, a promoção oferece mais de US$ 100 mil em prêmios, além do reconhecimento da elite do pôquer mundial.
Faça seu registro na plataforma e participe!