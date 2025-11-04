Resumo da notícia

CoinPoker lança o novo torneio CoinMasters Asia Bitcoin Gold, com buy-in de US$ 122 e prêmio garantido de US$ 50 mil.

O evento entrega moedas físicas de ouro e prêmios em Bitcoin, dobrando as chances dos jogadores chegarem à mesa final.

A série CoinMasters já distribuiu mais de 350 moedas e oferece um pacote de carreira de US$ 100 mil ao campeão.

Com duas moedas de ouro por domingo, a competição se torna ainda mais acirrada rumo ao título de CoinMaster.

O CoinPoker anunciou uma grande atualização em sua série CoinMasters. Agora, a plataforma aumentou as oportunidades para jogadores com o lançamento do novo torneio CoinMasters Asia Bitcoin Gold, realizado todos os domingos.

Assim, o evento, que substitui o antigo torneio de US$ 88, agora tem buy-in de US$ 122, garantia de US$ 50 mil em prêmios e entrega uma moeda física de ouro ao vencedor.

CoinMasters: torneio que mistura pôquer, criptomoedas e prêmios reais

O CoinMasters Series nasceu com a proposta de reacender o sonho de viver do pôquer. Mais de 350 moedas de ouro e prata já foram distribuídas, com jogadores competindo não apenas por dinheiro, mas pela chance de conquistar um pacote de carreira de US$ 100 mil, que inclui:

US$ 50 mil em dinheiro;

US$ 30 mil em patrocínio CoinPoker;

Entrada no Main Event da WSOP;

Bônus de US$ 10 mil por coletar as sete moedas;

Acesso exclusivo ao grupo de coaching de Patrick Leonard;

Duas moedas de ouro por domingo.

Agora, o novo CoinMasters Asia Bitcoin Gold acontece todo domingo, às 12h38 UTC, com buy-in de US$ 122 e prêmio garantido de US$ 50 mil.

Mas, além do prêmio em dinheiro, o campeão leva uma Bitcoin Gold Coin, uma das mais cobiçadas da série.

Assim, com a chegada desse evento, o CoinMasters agora distribui duas moedas de ouro por semana. Ou seja, dobrando as chances dos jogadores alcançarem a mesa final da competição.

Corrida pelo título de CoinMaster no CoinPoker

Desde o lançamento em abril de 2025, os torneios da série CoinMasters vêm registrando prêmios crescentes.

Dessa forma, o primeiro campeão da categoria BTC Gold levou US$ 16.246, enquanto as edições recentes ultrapassam US$ 20 mil em premiações.

Atualmente, o ranking é liderado por Gangz93, que já possui quatro moedas de prata, seguido por nomes como luckydeck e Lecomsi.

Sendo assim, a competição promete esquentar ainda mais com o novo formato de domingos em dobro.

Caminhos para a mesa final do CoinMasters do Coinpoker

Os jogadores têm várias formas de garantir um lugar na mesa final de US$ 100 mil, como:

O Colecionador: cinco jogadores que coletarem sete moedas terão vaga direta. O Sorteado: um jogador com pelo menos uma moeda será escolhido aleatoriamente e ganhará US$ 10 mil mais vaga na final. O Campeão: jogadores com moedas poderão disputar um torneio final para garantir o último assento.

Bônus e promoções exclusivas do CoinPoker

Além da série CoinMasters, o CoinPoker oferece diversas vantagens para novos e antigos jogadores:

Bônus de boas-vindas de 150% até US$ 2 mil;

33% de rakeback semanal, pago toda segunda-feira;

CoinRaces diárias de US$ 12 mil;

Leaderboard semanal de MTT com US$ 5 mil em prêmios.

A plataforma também inova com recursos como Crypto Futures, unindo pôquer, criptomoedas e trading em uma única experiência. Participe da CoinMasters e conquiste seu lugar na história do pôquer.

As inscrições estão abertas para o novo CoinMasters Asia Bitcoin Gold Tournament.

Jogue, colete moedas e dispute a chance de se tornar o primeiro CoinMaster da história. No total, a promoção oferece mais de US$ 100 mil em prêmios, além do reconhecimento da elite do pôquer mundial.

Faça seu registro na plataforma e participe!