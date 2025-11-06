Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

CoinPoker anuncia PLO AfterParty com US$ 70 mil em prêmios extras

Plataforma cria nova premiação dentro de campeonato para atrair jogadores de pôquer online de todo o mundo.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Atualizado em 4 mins read
CoinPoker anuncia PLO AfterParty com US$ 70 mil em prêmios extras

Resumo da notícia

  • CoinPoker lança o PLO AfterParty, promoção de US$ 70 mil em prêmios extras entre 3 e 17 de novembro de 2025.
  • O evento é uma continuação do PLO Cash Game World Championship, que reuniu mais de 900 jogadores e bateu recordes na plataforma.
  • As CoinRaces Leaderboards premiarão diariamente US$ 17 mil, incentivando participação contínua e alto volume de jogo.
  • A promoção reforça o CoinPoker como líder global em Pot Limit Omaha, unindo pôquer e criptomoedas em um ambiente seguro e transparente.

O CoinPoker anunciou oficialmente o PLO AfterParty, uma promoção especial que distribuirá US$ 70 mil em prêmios extras.

A promoção acontece entre os dias 3 e 17 de novembro de 2025. Sendo assim, o evento será uma continuação direta do histórico PLO Cash Game World Championship (CGWC).

O campeonato reuniu mais de 900 jogadores em mais de 90 mesas e entrou para a história do Pot Limit Omaha (PLO).

Ou seja, o CGWC foi um verdadeiro marco para o poker online. O encontro estabeleceu novos recordes de tráfego e volume de apostas na CoinPoker.

Agora, com o PLO AfterParty, a plataforma quer manter a energia viva e recompensar os jogadores que contribuíram para o sucesso do campeonato.

Durante duas semanas, as CoinRaces Leaderboards terão prêmios diários de US$ 17 mil, elevando o total da promoção a US$ 70 mil em recompensas adicionais.

CoinPoker mantém a festa do PLO acesa

O Pot Limit Omaha é uma das modalidades mais populares entre os jogadores experientes. Agora, o CoinPoker tem se consolidado como o principal destino global para esse formato.

Assim, a empresa reforça que o PLO AfterParty foi criado como uma celebração da comunidade que fez do CGWC um evento histórico, mantendo a ação contínua e as mesas sempre cheias.

Durante o período promocional, cada mão jogada nos cash games de PLO conta pontos para as CoinRaces Leaderboards.

Ou seja, quanto mais o jogador participa, mais pontos acumula. Além disso, maiores são as chances de alcançar as premiações diárias em dinheiro.

PLO em alta: grandes nomes e ganhos milionários

O sucesso do CoinPoker é sustentado não apenas por sua tecnologia, mas também por seus resultados.

Recentemente, o jogador profissional Jared ‘Theblez’ Bleznick conquistou US$ 2,5 milhões em um único fim de semana nas mesas de PLO da plataforma. Portanto, uma prova concreta de que o CoinPoker oferece os jogos mais intensos e recompensadores do cenário online.

Figuras lendárias do poker como Tony G, Linus ‘LLinusLLove’ Loeliger, Kayhan Mokri, Owen ‘PR0DIGY’ Messere e Dirk ‘venividi1993’ Gerritse também integram o hall de grandes nomes que escolheram o CoinPoker como palco para suas partidas de alto nível.

Com o PLO AfterParty, a plataforma reforça sua posição como líder mundial em Pot Limit Omaha.

Além disso, ela oferece não apenas grandes prêmios, mas também um ambiente seguro, transparente e tecnologicamente avançado, sustentado por blockchain.

CoinRaces com novo sistema de pontuação no CoinPoker

A promoção chega em um momento estratégico: o CoinPoker acaba de aprimorar seu sistema de pontuação dos CoinRaces, tornando-o mais vantajoso e progressivo.

Agora, os jogadores acumulam mais pontos ao longo do tempo. Sendo assim, os ganhos consistentes e chances ampliadas de chegar ao topo do ranking.

Esse novo formato estimula tanto o volume de jogo quanto a qualidade das mãos disputadas, criando uma dinâmica mais competitiva e recompensadora.

O CoinPoker combina assim dois elementos fundamentais do poker moderno, a emoção da competição e a sustentabilidade das recompensas.

A união entre poker e criptomoedas no CoinPoker

Além de oferecer uma experiência de jogo de alto nível, o CoinPoker se destaca por sua integração com o universo cripto.

A plataforma permite depósitos e saques em BTC, ETH, SOL, USDT, USDC, CHP, TRX e BNB, além de aceitar moedas fiduciárias em mais de 20 países, tornando-se uma das opções mais flexíveis do mercado.

O PLO AfterParty acontece de 3 a 17 de novembro de 2025, exclusivamente nas mesas de Pot Limit Omaha da CoinPoker. Todos os jogadores registrados podem participar automaticamente, sem necessidade de inscrição prévia.

Durante o evento de pôquer, as CoinRaces Leaderboards diárias terão um prêmio total de US$ 17 mil, somando US$ 70 mil em recompensas adicionais ao longo das duas semanas.

Cada mão jogada contribui para o progresso no ranking, e quanto mais ativo o jogador, maiores são as chances de garantir uma fatia dos prêmios diários.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Sponsored
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados