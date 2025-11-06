Resumo da notícia

CoinPoker lança o PLO AfterParty, promoção de US$ 70 mil em prêmios extras entre 3 e 17 de novembro de 2025.

O evento é uma continuação do PLO Cash Game World Championship, que reuniu mais de 900 jogadores e bateu recordes na plataforma.

As CoinRaces Leaderboards premiarão diariamente US$ 17 mil, incentivando participação contínua e alto volume de jogo.

A promoção reforça o CoinPoker como líder global em Pot Limit Omaha, unindo pôquer e criptomoedas em um ambiente seguro e transparente.

O CoinPoker anunciou oficialmente o PLO AfterParty, uma promoção especial que distribuirá US$ 70 mil em prêmios extras.

A promoção acontece entre os dias 3 e 17 de novembro de 2025. Sendo assim, o evento será uma continuação direta do histórico PLO Cash Game World Championship (CGWC).

O campeonato reuniu mais de 900 jogadores em mais de 90 mesas e entrou para a história do Pot Limit Omaha (PLO).

Ou seja, o CGWC foi um verdadeiro marco para o poker online. O encontro estabeleceu novos recordes de tráfego e volume de apostas na CoinPoker.

Agora, com o PLO AfterParty, a plataforma quer manter a energia viva e recompensar os jogadores que contribuíram para o sucesso do campeonato.

Durante duas semanas, as CoinRaces Leaderboards terão prêmios diários de US$ 17 mil, elevando o total da promoção a US$ 70 mil em recompensas adicionais.

CoinPoker mantém a festa do PLO acesa

O Pot Limit Omaha é uma das modalidades mais populares entre os jogadores experientes. Agora, o CoinPoker tem se consolidado como o principal destino global para esse formato.

Assim, a empresa reforça que o PLO AfterParty foi criado como uma celebração da comunidade que fez do CGWC um evento histórico, mantendo a ação contínua e as mesas sempre cheias.

Durante o período promocional, cada mão jogada nos cash games de PLO conta pontos para as CoinRaces Leaderboards.

Ou seja, quanto mais o jogador participa, mais pontos acumula. Além disso, maiores são as chances de alcançar as premiações diárias em dinheiro.

PLO em alta: grandes nomes e ganhos milionários

O sucesso do CoinPoker é sustentado não apenas por sua tecnologia, mas também por seus resultados.

Recentemente, o jogador profissional Jared ‘Theblez’ Bleznick conquistou US$ 2,5 milhões em um único fim de semana nas mesas de PLO da plataforma. Portanto, uma prova concreta de que o CoinPoker oferece os jogos mais intensos e recompensadores do cenário online.

Figuras lendárias do poker como Tony G, Linus ‘LLinusLLove’ Loeliger, Kayhan Mokri, Owen ‘PR0DIGY’ Messere e Dirk ‘venividi1993’ Gerritse também integram o hall de grandes nomes que escolheram o CoinPoker como palco para suas partidas de alto nível.

Com o PLO AfterParty, a plataforma reforça sua posição como líder mundial em Pot Limit Omaha.

Além disso, ela oferece não apenas grandes prêmios, mas também um ambiente seguro, transparente e tecnologicamente avançado, sustentado por blockchain.

CoinRaces com novo sistema de pontuação no CoinPoker

A promoção chega em um momento estratégico: o CoinPoker acaba de aprimorar seu sistema de pontuação dos CoinRaces, tornando-o mais vantajoso e progressivo.

Agora, os jogadores acumulam mais pontos ao longo do tempo. Sendo assim, os ganhos consistentes e chances ampliadas de chegar ao topo do ranking.

Esse novo formato estimula tanto o volume de jogo quanto a qualidade das mãos disputadas, criando uma dinâmica mais competitiva e recompensadora.

O CoinPoker combina assim dois elementos fundamentais do poker moderno, a emoção da competição e a sustentabilidade das recompensas.

A união entre poker e criptomoedas no CoinPoker

Além de oferecer uma experiência de jogo de alto nível, o CoinPoker se destaca por sua integração com o universo cripto.

A plataforma permite depósitos e saques em BTC, ETH, SOL, USDT, USDC, CHP, TRX e BNB, além de aceitar moedas fiduciárias em mais de 20 países, tornando-se uma das opções mais flexíveis do mercado.

O PLO AfterParty acontece de 3 a 17 de novembro de 2025, exclusivamente nas mesas de Pot Limit Omaha da CoinPoker. Todos os jogadores registrados podem participar automaticamente, sem necessidade de inscrição prévia.

Durante o evento de pôquer, as CoinRaces Leaderboards diárias terão um prêmio total de US$ 17 mil, somando US$ 70 mil em recompensas adicionais ao longo das duas semanas.

Cada mão jogada contribui para o progresso no ranking, e quanto mais ativo o jogador, maiores são as chances de garantir uma fatia dos prêmios diários.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.