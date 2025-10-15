Crown lança stablecoin de real com lastro em títulos do governo

Resumo da notícia

Fintech Crown estreia no Brasil com stablecoin BRLV, atrelada ao real e 100% lastreada em títulos públicos.

Uma rodada seed de US$ 8,1 milhões contou com a Coinbase Ventures e outros grandes investidores.

A empresa busca criar infraestrutura financeira segura e integrada à conformidade regulatória.

A fintech Crown anunciou o início de suas operações no Brasil com o lançamento da BRLV, uma stablecoin de real (BRL). Além disso, informou que ela terá lastro total em títulos públicos do governo brasileiro.

A iniciativa já nasce robusta, com mais de R$ 200 milhões subscritos e uma rodada seed de US$ 8,1 milhões que teve investidores como Coinbase Ventures, Framework Ventures e Valor Capital Group.

A Crown promete ampliar o acesso institucional ao real, permitindo que empresas e bancos movimentem capital com liquidez, transparência e segurança.

John Delaney, cofundador e CEO da fintech, afirmou:

A BRLV é totalmente lastreada por títulos públicos do governo brasileiro, que é considerado um dos mais seguros e atrativos do mundo.

BRLV traz modelo similar às stablecoins em dólar

O BRLV segue o mesmo princípio das stablecoins com lastro em dólar, que se tornaram populares devido à agilidade em transações e pagamentos instantâneos.

Mas, ao contrário dessas, a BRLV tem lastro exclusivamente em títulos do governo, sem exposição a ativos de risco. A proposta dessa stablecoin de real é oferecer estabilidade e confiança para o ecossistema financeiro local e internacional.

Também há um diferencial relevante: parte do rendimento das reservas, compostas por LFTs, poderá ser compartilhada com parceiros institucionais. Essa abordagem busca alinhar incentivos e reforçar o uso do token em operações financeiras de grande porte, colocando-a entre as criptomoedas promissoras nessa categoria.

Investidores e equipe fortalecem nova stablecoin de real

O projeto da Crown para uma stablecoin de real atraiu nomes de peso do mercado, incluindo Norte Ventures, Paxos e Ed Wible, cofundador do Nubank, que integra o Conselho de Administração da empresa. Aliás, a formação do time reforça a credibilidade da iniciativa.

John Delaney, que atua no setor cripto desde 2013, já foi COO da fintech Xerpa e advogado de finanças internacionais no Cleary Gottlieb. Além disso, Vinicius Correa, principal engenheiro da Crown, participou do desenvolvimento inicial do Nubank e da fundação da Pipo Saúde.

Por outro lado, Alex Gorra, head de Ecossistema, traz experiência em instituições como UBS, Rothschild e JP Morgan. Também soma-se ao grupo Bruno Passos, ex-Hashdex, que assume o cargo de COO após liderar áreas de risco, tecnologia e compliance.

Por fim, o time conta com um nome histórico da economia brasileira: André Lara Resende, um dos idealizadores do Plano Real, que atua como consultor estratégico.

Com a novidade, a Crown pretende consolidar o BRLV como ponte entre o mercado tradicional e o universo cripto, oferecendo uma alternativa segura e regulada para o uso do real em ambientes digitais.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.