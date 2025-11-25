Resumo da notícia

Um homem armado, disfarçado de entregador, amarrou a vítima com fita e forçou a transferência de acesso à carteira.

O caso ocorreu no dia 22 de novembro, em San Francisco.

Os ataques violentos contra detentores de cripto chegaram a 61 casos documentados em todo o mundo em 2025.

O número representa aumento de cerca de 65% em relação aos 38 casos registrados no ano passado.

As autoridades geralmente têm mais facilidade para identificar suspeitos do que recuperar fundos roubados.

Um assaltante armado, disfarçado de entregador, roubou US$ 11 milhões em criptomoedas de um morador de San Francisco no dia 22 de novembro. O suspeito amarrou a vítima e exigiu acesso à carteira digital.

O crime ocorreu pouco antes das 7h, perto das ruas 18th e Dolores, na área de Mission Dolores. O jornal San Francisco Chronicle relatou o caso após revisar o relatório policial.

O suspeito usou um disfarce de entregador para entrar no imóvel. Em seguida, sacou uma arma. Então, imobilizou o morador com fita e exigiu as senhas da carteira de criptomoedas. O agressor também levou um computador e um celular.

O incidente reforça o que pesquisadores de segurança consideram um ano sem precedentes de ‘wrench attacks’. O termo é usado para descrever crimes violentos contra detentores de criptomoedas.

Jameson Lopp, cofundador da Casa, empresa especializada em armazenamento pessoal de cripto, mantém um banco de dados público que rastreia esses ataques.

No total, ele registrou 61 casos em todo o mundo em 2025. O número representa um aumento de cerca de 65% em relação aos 38 ataques documentados em 2024.

Loop destaca que o banco de dados contém apenas ataques físicos verificados contra detentores de Bitcoin e outras criptomoedas.

Tática com disfarce de entregador se espalha

O ataque repete táticas usadas em outros roubos recentes de cripto.

Em um caso no Reino Unido, que levou a sentenças de prisão no início de novembro, os criminosos também se disfarçaram de entregadores para entrar na casa da vítima antes de roubar US$ 4,3 milhões em grandes criptomoedas sob ameaça de facão.

No caso de San Francisco, os investigadores encontraram registros de conversas que mostram que os criminosos cripto fizeram vigilância. Além disso, eles fotografaram a porta da vítima enquanto segurava um pacote.

No entanto, a polícia de San Francisco não respondeu aos pedidos de comentário da imprensa. O relatório policial não informou se a vítima sofreu ferimentos ou se houve prisões.

Recuperação de criptomoedas é difícil

David Sehyeon Baek, consultor de crimes cibernéticos, afirmou ao Decrypt que as autoridades atuam em duas frentes nas primeiras 72 horas. Elas rastreiam dispositivos roubados enquanto tentam congelar ativos ainda presentes em exchanges.

Apesar disso, a recuperação continua improvável. Baek afirma que transferências forçadas permitem que os criminosos movam fundos em minutos, principalmente quando usam serviços projetados para esconder transações.

Ele diz que identificar os criminosos costuma ser mais fácil do que recuperar os ativos. Dessa forma, o consultor descreve essa realidade como ‘a verdade dura’ para as vítimas.

