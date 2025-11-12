Crypto Patel diz que o DOGE pode repetir rali de alta histórico

Resumo da notícia

Analista Crypto Patel aponta padrão similar aos ciclos de alta de 2017 e 2021 no Dogecoin.

Projeções vão de alta 'moderada' de 10x até 33x caso fractal se confirme.

Zona de US$ 0,18–US$ 0,20 segue como gatilho crucial para aceleração de preço.

Maxi Doge aparece como aposta cultural para quem busca exposição à 'segunda onda DOGE'.

O Dogecoin voltou a animar o mercado cripto, pelo menos é o que destaca um novo post do analista Crypto Patel no X.

Após semanas de consolidação e baixa volatilidade, a maior das memecoins dá sinais de retomada. Isso porque uma leitura técnica circulando entre analistas reacendeu o debate sobre um possível rali explosivo.

Desta vez, o embasamento não vem apenas de indicadores, mas de um padrão histórico que já guiou as duas maiores altas do ativo.

Segundo o analista Crypto Patel, o Dogecoin está ‘pronto para sua próxima mega alta histórica’. Ele reforçou também que a estrutura técnica de longo prazo está se alinhando para um movimento parabólico, semelhante aos ciclos de 2017 e 2021.

DOGECOIN READY FOR ITS NEXT HISTORIC MEGA RUN 🚀 Breakout ✅

Retest ✅

Structure locked and loaded for a parabolic explosion! The same pattern that sent $DOGE flying in 2017, 2021 is repeating again on the monthly timeframe and this time, the move looks even more powerful.… pic.twitter.com/yZIFHthnm5 — Crypto Patel (@CryptoPatel) November 11, 2025

Crypto Patel fala em projeções de 10x a 33x

De acordo com Patel, enquanto muitos buscam repetições exageradas de 100x ou 300x, a análise atual sugere um movimento moderado, mas ainda massivo. Ele está esperando um crescimento entre 10x e 33x caso o padrão macro se confirme.

As projeções compartilhadas pelo analista são:

Alvo 1: US$ 2

Alvo 2: US$ 5

Com o Dogecoin atualmente negociado abaixo da região de US$ 0,20, esses alvos implicam um potencial de valorização expressiva caso o ciclo de alta das principais memecoins se repita.

O analista ainda provocou investidores, dizendo:

Você vai confiar no gráfico… ou esperar as manchetes de FOMO?

Estrutura gráfica reforça tese de retomada bullish

Patel destaca três etapas já concluídas no gráfico mensal, são elas:

Rompimento da estrutura macro

Reteste da área de breakout

Configuração técnica de alta consolidada

Segundo a análise, o Dogecoin rompeu uma linha de tendência de longo prazo e confirmou o reteste. Este é um movimento considerado clássico antes de expansões verticais em ativos altamente especulativos.

Além disso, indicadores de volume e momentum começam a apontar para uma reabertura de fluxo comprador, com traders atentos à zona dos US$ 0,18 a US$ 0,20, vista como ponto decisivo para aceleração.

Sentimento de mercado volta a mirar memecoins

O retorno do entusiasmo pelo Dogecoin surge em um contexto mais amplo, com o Bitcoin consolidado em níveis elevados e uma rotação gradual para altcoins.

Isso tudo gera um fluxo crescente para memecoins e uma expectativa de nova fase de euforia especulativa.

Portanto, se o impulso continuar e Dogecoin confirmar a quebra macro observada por Patel, o movimento pode reacender todo o segmento de ativos de cultura e comunidade no mercado cripto. Nesse sentido, poucos projetos estão tão bem posicionados como o Maxi Doge (MAXI).

Maxi Doge: o ‘herdeiro cultural’ da comunidade DOGE?

Dentro desse movimento de renascimento do ecossistema de memecoins, um projeto em especial vem ganhando atenção como potencial sucessor cultural do Dogecoin, estamos falando do Maxi Doge (MAXI).

Com o Dogecoin recuperando força técnica e narrativa, o mercado volta a olhar para ativos que carregam os mesmos elementos que fizeram o DOGE se tornar um fenômeno global.

Ou seja, comunidade forte, identidade viral e capacidade de captar o humor, e o capital, do ciclo especulativo cripto.

O MAXI se apresenta justamente como essa evolução dentro do universo dos memes. Trata-se de um token inspirado na cultura original do Dogecoin, mas com uma dose de anabolizantes para quem não tem medo de arriscar.

Nesse estágio do mercado, onde a narrativa cultural é tão importante quanto a tecnologia, projetos como o Maxi Doge se beneficiam diretamente do retorno do sentimento positivo em torno do DOGE.

Além disso, por focar em alavancagem extrema e ter uma mentalidade de ‘tudo ou nada’, o Maxi Doge se apresenta como a chance perfeita para quem quer abraçar o risco e a volatilidade do mercado.

Portanto, se o Dogecoin voltar ao centro da cultura cripto, o Maxi Doge surge como um dos principais nomes a acompanhar nessa ‘segunda onda do movimento DOGE’.

Conheça o projeto Maxi Doge

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.