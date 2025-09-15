Dogecoin dispara e lidera memecoins na altseason

Resumo da notícia

DOGE dispara 12,8% no dia e 36,8% na semana, cotado a US$ 0,2937.

XRP e BNB sobem menos: 12,7% e 9,4% na semana, respectivamente.

Mercado de altcoins volta ao patamar de US$ 1,7 trilhão, mas memecoins valem metade do ciclo anterior.

Maxi Doge aposta em narrativa de alavancagem e crescimento agressivo, mirando traders mais especulativos.

O Dogecoin (DOGE) voltou ao centro das atenções durante a atual altseason ao registrar o maior desempenho entre as 10 principais criptomoedas do mercado, dando novamente destaque às memecoins.

Afinal, no domingo (14/9), o ativo subiu 12,8%, enquanto na semana acumulou uma alta expressiva de 36,86%, cotado a US$ 0,2937.

Esse avanço coloca o DOGE como protagonista da nova fase de altseason, termo usado para descrever os ciclos de valorização generalizada das altcoins. Aliás, a última vez que o mercado viveu algo parecido foi entre novembro e dezembro de 2024.

DOGE supera XRP e BNB

Embora XRP e BNB venham mostrando ganhos consistentes, o desempenho no domingo foi bem mais modesto em comparação ao do DOGE.

O XRP, por exemplo, avançou 4,04% em 24 horas e 12,77% na semana, sendo negociado a US$ 3,16. Já o BNB subiu 3,62% no dia e 9,44% nos últimos sete dias, cotado a US$ 940,41.

O Bitcoin (BTC), por sua vez, mostrou menos força. A maior criptomoeda do mundo subiu apenas 0,87% em 24 horas e 4,73% na semana, sendo negociada a US$ 115.990,89. Ainda assim, mantém seu domínio com um valor de mercado de US$ 2,3 trilhões.

No grupo das melhores altcoins, o Ethereum (ETH) conseguiu desempenho mais expressivo, pois teve alta de 4,55% no dia e 9,74% na semana, passando para US$ 4.718,54.

Já Solana (SOL) e Cardano (ADA) acompanharam mais de perto o ritmo de alta do DOGE, reforçando a tese de uma corrida de alta mais ampla.

Altseason está de volta, mas sem euforia dos memes

Os números confirmam que estamos em pleno retorno da altseason. No entanto, o cenário atual é diferente do observado no fim de 2024.

Naquele momento, o mercado de memecoins chegou a valer US$ 140 bilhões, embalado por euforia e especulação. Hoje, esse setor soma cerca de US$ 70 bilhões, ou seja, metade do valor anterior.

Por outro lado, o mercado geral de altcoins voltou a atingir US$ 1,7 trilhão, o mesmo patamar de dezembro de 2024.

Para analistas, isso mostra que, neste ciclo, a valorização está mais concentrada em altcoins de utilidade, ligadas à infraestrutura, DeFi e soluções blockchain.

No entanto, a expectativa é que parte desse capital eventualmente volte a migrar para as memecoins, reacendendo o apelo especulativo do setor. Pelo menos é o que indica a alta do DOGE.

Perspectivas para o DOGE e outras altcoins

De acordo com dados do CoinCodex, o DOGE apresenta volatilidade de 5,45% e um índice FGI de 52 pontos, sinalizando um sentimento ainda otimista.

Projeções apontam que, após uma possível correção nos próximos dias, o ativo pode retomar o movimento de alta e avançar mais 16,5% ao longo do próximo mês.

No horizonte macro, o mercado aguarda cortes de juros pelo Federal Reserve, medida que tende a aumentar a liquidez e a disposição ao risco. Esse fator pode beneficiar não apenas o DOGE, mas todo o conjunto de altcoins.

No momento, o Dogecoin lidera a categoria, mostrando que, mesmo sem uma euforia generalizada no setor de memes, a força das comunidades e a liquidez global ainda conseguem impulsionar fortemente o preço.

Maxi Doge: memecoin aposta em alavancagem e crescimento agressivo

O Maxi Doge ($MAXI) surge como uma das apostas mais ousadas do atual ciclo de mercado. Enquanto memecoins tradicionais como Dogecoin e Shiba Inu (SHIB) conquistaram espaço pelo apelo da comunidade, o $MAXI se diferencia ao adotar uma narrativa voltada para alavancagem e multiplicadores agressivos.

O projeto não se limita a ser apenas ‘mais um token de meme’. Pelo contrário, já sinaliza planos de integração futura com plataformas de derivativos e negociações alavancadas, criando espaço para investidores que buscam operações de risco elevado com potencial de retorno acelerado.

Esse posicionamento o coloca como uma opção distinta em relação às demais memecoins que dependem do hype passageiro.

Além disso, a estética irreverente do ‘Buff Doge’, símbolo de força e exagero, reforça a ideia de um ativo desenhado para quem não tem medo de volatilidade.

Com a retomada da altseason e a liquidez voltando para projetos de maior risco, o Maxi Doge pode capturar parte desse movimento e consolidar-se como um dos protagonistas do setor de memes no curto prazo.

Mais do que humor e cultura digital, o $MAXI oferece uma proposta de crescimento alinhada ao perfil especulativo de traders ‘degen’.

Se o mercado continuar favorável, o token pode se beneficiar não apenas da viralização típica das memecoins, mas também de estruturas de utilidade que ampliam sua atratividade frente a concorrentes.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.