Dogecoin dispara e lidera memecoins na altseason

Altcoins de utilidade puxam a valorização nesta corrida de alta.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 5 mins read
Resumo da notícia

  • DOGE dispara 12,8% no dia e 36,8% na semana, cotado a US$ 0,2937.
  • XRP e BNB sobem menos: 12,7% e 9,4% na semana, respectivamente.
  • Mercado de altcoins volta ao patamar de US$ 1,7 trilhão, mas memecoins valem metade do ciclo anterior.
  • Maxi Doge aposta em narrativa de alavancagem e crescimento agressivo, mirando traders mais especulativos.

O Dogecoin (DOGE) voltou ao centro das atenções durante a atual altseason ao registrar o maior desempenho entre as 10 principais criptomoedas do mercado, dando novamente destaque às memecoins.

Afinal, no domingo (14/9), o ativo subiu 12,8%, enquanto na semana acumulou uma alta expressiva de 36,86%, cotado a US$ 0,2937.

Esse avanço coloca o DOGE como protagonista da nova fase de altseason, termo usado para descrever os ciclos de valorização generalizada das altcoins. Aliás, a última vez que o mercado viveu algo parecido foi entre novembro e dezembro de 2024.

DOGE supera XRP e BNB

Embora XRP e BNB venham mostrando ganhos consistentes, o desempenho no domingo foi bem mais modesto em comparação ao do DOGE.

O XRP, por exemplo, avançou 4,04% em 24 horas e 12,77% na semana, sendo negociado a US$ 3,16. Já o BNB subiu 3,62% no dia e 9,44% nos últimos sete dias, cotado a US$ 940,41.

O Bitcoin (BTC), por sua vez, mostrou menos força. A maior criptomoeda do mundo subiu apenas 0,87% em 24 horas e 4,73% na semana, sendo negociada a US$ 115.990,89. Ainda assim, mantém seu domínio com um valor de mercado de US$ 2,3 trilhões.

No grupo das melhores altcoins, o Ethereum (ETH) conseguiu desempenho mais expressivo, pois teve alta de 4,55% no dia e 9,74% na semana, passando para US$ 4.718,54.

Já Solana (SOL) e Cardano (ADA) acompanharam mais de perto o ritmo de alta do DOGE, reforçando a tese de uma corrida de alta mais ampla.

Altseason está de volta, mas sem euforia dos memes

Os números confirmam que estamos em pleno retorno da altseason. No entanto, o cenário atual é diferente do observado no fim de 2024.

Naquele momento, o mercado de memecoins chegou a valer US$ 140 bilhões, embalado por euforia e especulação. Hoje, esse setor soma cerca de US$ 70 bilhões, ou seja, metade do valor anterior.

Por outro lado, o mercado geral de altcoins voltou a atingir US$ 1,7 trilhão, o mesmo patamar de dezembro de 2024.

Para analistas, isso mostra que, neste ciclo, a valorização está mais concentrada em altcoins de utilidade, ligadas à infraestrutura, DeFi e soluções blockchain.

No entanto, a expectativa é que parte desse capital eventualmente volte a migrar para as memecoins, reacendendo o apelo especulativo do setor. Pelo menos é o que indica a alta do DOGE.

Perspectivas para o DOGE e outras altcoins

De acordo com dados do CoinCodex, o DOGE apresenta volatilidade de 5,45% e um índice FGI de 52 pontos, sinalizando um sentimento ainda otimista.

Projeções apontam que, após uma possível correção nos próximos dias, o ativo pode retomar o movimento de alta e avançar mais 16,5% ao longo do próximo mês.

No horizonte macro, o mercado aguarda cortes de juros pelo Federal Reserve, medida que tende a aumentar a liquidez e a disposição ao risco. Esse fator pode beneficiar não apenas o DOGE, mas todo o conjunto de altcoins.

No momento, o Dogecoin lidera a categoria, mostrando que, mesmo sem uma euforia generalizada no setor de memes, a força das comunidades e a liquidez global ainda conseguem impulsionar fortemente o preço.

Maxi Doge: memecoin aposta em alavancagem e crescimento agressivo

home maxi doge

O Maxi Doge ($MAXI) surge como uma das apostas mais ousadas do atual ciclo de mercado. Enquanto memecoins tradicionais como Dogecoin e Shiba Inu (SHIB) conquistaram espaço pelo apelo da comunidade, o $MAXI se diferencia ao adotar uma narrativa voltada para alavancagem e multiplicadores agressivos.

O projeto não se limita a ser apenas ‘mais um token de meme’. Pelo contrário, já sinaliza planos de integração futura com plataformas de derivativos e negociações alavancadas, criando espaço para investidores que buscam operações de risco elevado com potencial de retorno acelerado.

Esse posicionamento o coloca como uma opção distinta em relação às demais memecoins que dependem do hype passageiro.

Além disso, a estética irreverente do ‘Buff Doge’, símbolo de força e exagero, reforça a ideia de um ativo desenhado para quem não tem medo de volatilidade.

Com a retomada da altseason e a liquidez voltando para projetos de maior risco, o Maxi Doge pode capturar parte desse movimento e consolidar-se como um dos protagonistas do setor de memes no curto prazo.

Mais do que humor e cultura digital, o $MAXI oferece uma proposta de crescimento alinhada ao perfil especulativo de traders ‘degen’.

Se o mercado continuar favorável, o token pode se beneficiar não apenas da viralização típica das memecoins, mas também de estruturas de utilidade que ampliam sua atratividade frente a concorrentes.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

