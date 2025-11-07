Resumo da notícia

O ZKsync (ZK) subiu 136% em uma semana, adicionando US$ 350 milhões ao valor de mercado.

A criptomoeda é negociada em torno de US$ 0,07, quase estável no último dia.

Analistas apontam forte impulso de alta, com leve risco de sobrecompra.

O ZKsync (ZK) se transformou no token de privacidade com o melhor desempenho da semana.

Ele disparou 136% em apenas sete dias, adicionando mais de US$ 350 milhões ao seu valor de mercado. Agora, o token ocupa o quinto lugar entre as criptos voltadas à privacidade.

Assim, o ZK está atrás apenas do ZCash (ZEC), Litecoin (LTC), Monero (XMR) e Dash (DASH).

O impressionante rali do ZK, de US$ 0,029 para acima de US$ 0,08, começou no início de novembro. Agora, o token se consolida em torno de US$ 0,07, enquanto investidores avaliam seus próximos movimentos.

A alta vem em meio ao novo interesse por criptos focadas em privacidade, como o ZCash (ZEC).

Alguns traders acreditam que o rali pode ter atingido o topo, mas o interesse aberto pelo token ZK subiu fortemente nos últimos dias.

Portanto, isso mostra que carteiras que haviam saído do mercado no início do trimestre estão voltando a comprar.

Otimismo dos investidores com recompra do ZkSync ZK

O novo interesse dos investidores surge após o anúncio de recompra de tokens feito pelo fundador do ZKsync, Alex.

A iniciativa busca transformar o ZK de um simples token de governança em um ativo com grande valor real.

Pela proposta, toda a receita gerada pela rede será direcionada a um tesouro controlado pela governança.

Assim, a comunidade decidirá como usar os fundos, incluindo possíveis recompras para reduzir a oferta e aumentar a demanda de longo prazo.

O anúncio recebeu elogios de traders e analistas, que veem a medida como estratégica para fortalecer a sustentabilidade do ZK no longo prazo.

Impulso de alta permanece para a criptomoeda

No gráfico diário do ZK, as Bandas de Bollinger estão se alargando, indicando aumento da volatilidade.

Ou seja, o preço se mantém próximo à banda superior, sinal de forte pressão compradora, mas também de possível exaustão.

Sendo assim, se o ZK não conseguir se manter acima de US$ 0,055, pode recuar para US$ 0,045, próxima zona de suporte.

Enquanto isso, o RSI mostra leve condição de sobrecompra, mas ainda há espaço para uma nova perna de alta.

Mas, se o token romper acima de US$ 0,075, analistas projetam um movimento potencial até US$ 0,09.

Por outro lado, o MACD segue indicando forte impulso de alta. As barras do histograma estão se ampliando e a linha do MACD continua bem acima da linha de sinal, conforme mostra o TradingView.

Essa força sugere que o rali pode continuar no mercado, tornando o ZK uma das melhores criptos de baixo valor desta temporada.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.