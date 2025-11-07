Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

ZKsync (ZK) sobe 136% no mercado com novas iniciativas de recompra

Ativo obteve o melhor desempenho da última semana, sendo negociado perto de US$ 0,07.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Atualizado em 3 mins read
ZKsync (ZK) sobe 136% no mercado com novas iniciativas de recompra

Resumo da notícia

  • O ZKsync (ZK) subiu 136% em uma semana, adicionando US$ 350 milhões ao valor de mercado.
  • A criptomoeda é negociada em torno de US$ 0,07, quase estável no último dia.
  • Analistas apontam forte impulso de alta, com leve risco de sobrecompra.

O ZKsync (ZK) se transformou no token de privacidade com o melhor desempenho da semana.

Ele disparou 136% em apenas sete dias, adicionando mais de US$ 350 milhões ao seu valor de mercado. Agora, o token ocupa o quinto lugar entre as criptos voltadas à privacidade.

Assim, o ZK está atrás apenas do ZCash (ZEC), Litecoin (LTC), Monero (XMR) e Dash (DASH).

O impressionante rali do ZK, de US$ 0,029 para acima de US$ 0,08, começou no início de novembro. Agora, o token se consolida em torno de US$ 0,07, enquanto investidores avaliam seus próximos movimentos.

A alta vem em meio ao novo interesse por criptos focadas em privacidade, como o ZCash (ZEC).

Alguns traders acreditam que o rali pode ter atingido o topo, mas o interesse aberto pelo token ZK subiu fortemente nos últimos dias.

Portanto, isso mostra que carteiras que haviam saído do mercado no início do trimestre estão voltando a comprar.

Otimismo dos investidores com recompra do ZkSync ZK

O novo interesse dos investidores surge após o anúncio de recompra de tokens feito pelo fundador do ZKsync, Alex.

A iniciativa busca transformar o ZK de um simples token de governança em um ativo com grande valor real.

Pela proposta, toda a receita gerada pela rede será direcionada a um tesouro controlado pela governança.

Assim, a comunidade decidirá como usar os fundos, incluindo possíveis recompras para reduzir a oferta e aumentar a demanda de longo prazo.

O anúncio recebeu elogios de traders e analistas, que veem a medida como estratégica para fortalecer a sustentabilidade do ZK no longo prazo.

Impulso de alta permanece para a criptomoeda

No gráfico diário do ZK, as Bandas de Bollinger estão se alargando, indicando aumento da volatilidade.

Ou seja, o preço se mantém próximo à banda superior, sinal de forte pressão compradora, mas também de possível exaustão.

Sendo assim, se o ZK não conseguir se manter acima de US$ 0,055, pode recuar para US$ 0,045, próxima zona de suporte.

Valor ZK token (Reprodução: TradingView)

Enquanto isso, o RSI mostra leve condição de sobrecompra, mas ainda há espaço para uma nova perna de alta.

Mas, se o token romper acima de US$ 0,075, analistas projetam um movimento potencial até US$ 0,09.

Por outro lado, o MACD segue indicando forte impulso de alta. As barras do histograma estão se ampliando e a linha do MACD continua bem acima da linha de sinal, conforme mostra o TradingView.

Essa força sugere que o rali pode continuar no mercado, tornando o ZK uma das melhores criptos de baixo valor desta temporada.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Altcoins
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados