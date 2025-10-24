Resumo da notícia

Em um movimento que sacudiu o mercado global de criptoativos, CZ está finalmente livre.

Isso porque, na quinta-feira (23/10), o presidente Donald Trump concedeu um perdão presidencial ao fundador e ex-CEO da Binance.

A decisão elimina o histórico criminal do empresário e representa uma guinada na política dos Estados Unidos em relação às criptomoedas.

A Casa Branca confirmou o perdão por meio da secretária de imprensa Karoline Leavitt, que declarou que Trump ‘exerceu sua autoridade constitucional para corrigir os excessos da administração anterior’. Ela também afirmou que ‘a guerra contra as criptomoedas acabou’.

Segundo fontes citadas pelo Wall Street Journal, o perdão foi resultado de meses de negociações entre a equipe de Trump, representantes da Binance e executivos do setor cripto ligados ao World Liberty Financial, o conglomerado de ativos digitais associado à família Trump.

CZ livre e otimista com o futuro das criptomoedas

Changpeng Zhao, que cumpriu quatro meses de prisão e pagou uma multa de US$ 50 milhões, agradeceu a Trump em uma postagem no X, afirmando:

Sou profundamente grato pelo perdão de hoje. Pretendo ajudar a transformar os Estados Unidos na capital mundial dos ativos digitais.

Deeply grateful for today’s pardon and to President Trump for upholding America’s commitment to fairness, innovation, and justice.

🙏🙏🙏🙏 Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto and advance web3 worldwide. (Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

A Binance, em nota oficial, celebrou a decisão e afirmou que o perdão marca o início de uma nova era para o setor de criptomoedas.

O atual CEO da Binance, Richard Teng, destacou que a empresa segue comprometida com a transparência e a inovação, buscando reabrir canais de diálogo com reguladores americanos.

Reaproximação da Binance com o mercado dos EUA

Com o perdão, cresce a expectativa de que a Binance possa retornar ao mercado norte-americano. A exchange foi banida após o acordo judicial de 2023, que também resultou em uma multa de US$ 4,3 bilhões.

Relatos apontam que a empresa já vinha se reunindo com o Departamento do Tesouro desde o início de 2025 para discutir uma reestruturação regulatória. O perdão pode acelerar esse processo, encerrando a supervisão judicial imposta pelo Departamento de Justiça.

Além disso, a Binance tornou-se um dos principais apoiadores da World Liberty Financial, iniciativa que lançou a stablecoin USD1, agora integrada a diversas plataformas globais.

Em 2025, o fundo soberano MGX, de Abu Dhabi, investiu US$ 2 bilhões na exchange por meio dessa stablecoin. E isso, segundo analistas, fortaleceu ainda mais os laços entre Trump e Zhao.

Um novo capítulo entre Washington e o setor cripto

O perdão de CZ se soma a outros casos de clemência concedidos pela administração Trump, incluindo perdões a Arthur Hayes (BitMEX) e Ross Ulbricht (Silk Road).

Especialistas afirmam que a medida representa mais do que um gesto político. Na realidade, trata-se de uma mudança estrutural na relação entre o governo americano e o setor cripto, que vinha sendo marcado por sanções, multas e desconfiança.

Logo após o anúncio, o BNB, token nativo da Binance, registrou alta de 3%, refletindo o otimismo dos investidores.

Em resumo, a decisão consolida Trump como um aliado declarado das criptomoedas. Além disso, recoloca CZ no tabuleiro, podendo transformar 2025 no ano da reconciliação entre as grandes exchanges e o sistema financeiro dos Estados Unidos.

CZ livre reacende a chama das memecoins na BNB Chain

O perdão presidencial concedido a CZ por Donald Trump não apenas limpou o nome do fundador da Binance, mas também parece ter reacendido o apetite do mercado por risco.

Com a volta do fundador da Binance à cena, investidores passaram a olhar novamente para o ecossistema BNB Chain. E as memecoins rapidamente responderam com uma disparada impressionante.

Tokens como FLOKI, PEPE, BNB e outras memecoins de pequeno porte registraram altas nas últimas semanas, impulsionadas pela euforia em torno do novo ciclo de otimismo.

Analistas enxergam nesse movimento um reflexo direto da reaproximação entre o setor cripto e o governo americano. E isso pode abrir espaço para um novo boom especulativo, semelhante ao visto em 2021.

