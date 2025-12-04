Coinspeaker

DOGE sobe 11% com avanço dos ETFs e padrão de reversão

ETF da 21Shares e formação de double bottom reacendem o apetite por memecoins.

Gabriel Gomes Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
Resumo da notícia

  • Dogecoin subiu mais de 11% impulsionado pelos ETFs e por uma análise técnica positiva.
  • 21Shares confirma taxa de apenas 0,50% e ticker TDOG na Nasdaq.
  • Double bottom no gráfico reforça a expectativa de reversão e novas altas.
  • Maxi Doge ganha força como candidato entre as melhores novas memecoins.

O Dogecoin (DOGE) registrou uma forte recuperação em 24 horas, acumulando uma alta superior a 11%.

Isso ocorre como uma reação do mercado ao avanço dos ETFs à vista da memecoin nos EUA e à formação de um possível padrão de reversão nos gráficos.

Aliás, o movimento marca um alívio após dias de volatilidade intensa, com indicadores técnicos como RSI e MACD finalmente apontando para cima após tocarem níveis de sobrevenda.

O volume negociado também disparou, superando US$ 1,7 bilhão no período, enquanto o valor de mercado do DOGE permanece acima de US$ 22 bilhões.

21Shares confirma taxa de 0,50% em novo pedido de ETF de DOGE

O principal catalisador do momento continua sendo o progresso nos ETFs de Dogecoin, que também está impulsionando as principais memecoins.

Em um novo pedido enviado à Comissão de Valores Mobiliários (SEC), a 21Shares apresentou a quinta emenda ao formulário S-1. A gestora confirmou os seguintes pontos:

  • Taxa de administração de 0,50%, acumulada diariamente e paga semanalmente em DOGE;
  • Ticker TDOG, com listagem prevista na Nasdaq;
  • Índice de referência: CF Dogecoin-Dollar US Settlement Price.

A estrutura do fundo também foi detalhada com as seguintes responsabilidades:

  • Bank of New York Mellon: administrador, custodiante de caixa e agente de transferência;
  • Anchorage Digital Bank e BitGo: custodiantes adicionais;
  • Wilmington Trust NA: trustee;
  • Foreside Global Services: marketing;
  • Cohen & Company: auditoria e contabilidade.

Aliás, o emissor já havia revelado que possui US$ 1,5 milhão em seed capital, mirando a compra de DOGE antes do início das negociações.

Além do ETF da 21Shares, outros produtos devem chegar ao mercado nas próximas semanas, incluindo o Grayscale GDOG e o Bitwise BWOW.

Ou seja, com diversos ETFs perto da aprovação, dezembro começou a se desenhar como um dos meses mais importantes do Dogecoin nos últimos anos.

Em resumo, o fortalecimento do interesse institucional, somado aos sinais técnicos de reversão, cria um cenário em que o DOGE pode ampliar os ganhos, caso o apetite do mercado continue evoluindo.

Padrão de duplo fundo reforça o otimismo no gráfico do DOGE

No campo técnico, os traders chamam atenção para um padrão de double bottom no gráfico de 12 horas. Esse é considerado um dos sinais clássicos de reversão de tendência.

A análise mais compartilhada é do Trader Tardigrade, que destacou que o DOGE pode estar prestes a confirmar o padrão, abrindo espaço para recuperar resistências anteriores:

O Dogecoin formou um Double Bottom e está pronto para uma boa recuperação.

Caso o padrão se comprove correto, os analistas esperam continuidade na pressão compradora, especialmente com o fluxo institucional em crescimento devido aos ETFs.

Cresce o interesse por projetos capazes de superar o Dogecoin

A recuperação recente do mercado e o avanço dos ETFs de Dogecoin reacendem o apetite por memecoins com potencial explosivo.

Afinal, historicamente, quando o DOGE sobe, os investidores passam a buscar alternativas capazes de entregar multiplicadores maiores.

Dentro dessa nova leva de tokens emergentes, o Maxi Doge (MAXI) vem ganhando destaque, atualmente. Ele é o projeto mais citado pelos traders que procuram o próximo grande herói do setor.

Maxi Doge: o novo candidato a dominar as memecoins

maxi doge domina memecoins

O Maxi Doge tem chamado a atenção por combinar estética exagerada, personalidade forte e uma narrativa construída para viralizar.

Aliás, esses são elementos que historicamente impulsionam as memecoins rumo a grandes ciclos de alta.

A pré-venda já ultrapassa US$ 4,2 milhões, impulsionada por investidores que acreditam que o token pode repetir (ou até superar) os primeiros estágios de hype das memecoins mais antigas.

Além disso, o tokenomics foi pensado para sustentar campanhas de marketing agressivas, garantindo uma alta visibilidade em redes sociais, comunidades cripto e fóruns especializados.

Essa estrutura, aliada ao perfil ‘underdog’ e ao humor característico do projeto, vem posicionando o Maxi Doge como o principal nome entre as memecoins de nova geração, que podem se beneficiar diretamente do renascimento do interesse no setor.

Portanto, com o mercado de memecoins novamente aquecido e os investidores em busca de novas narrativas, o Maxi Doge se coloca como um dos projetos mais bem posicionados para capturar esse fluxo especulativo.

Visite a pré-venda do Maxi Doge

