WLFI continua em queda após volume de negociações dobrar

WLFI caiu para US$ 0,1835, acumulando baixa de 14,2% em 24 horas.

O volume de negociações disparou 97%, ultrapassando US$ 1,48 bilhão.

Notícias de bloqueio de carteiras ligadas a Justin Sun aumentaram a pressão.

O Bitcoin Hyper se destaca como alternativa ao oferece um Layer-2 para o BTC.

O token World Liberty Financial (WLFI) registrou forte volatilidade na quinta-feira (4/8), acumulando uma queda de 14,2% em 24 horas. Isso ainda ocorreu em meio ao aumento expressivo do volume negociado.

De acordo com dados do CoinMarketCap, o WLFI está sendo cotado a US$ 0,1835, após oscilar entre a máxima diária de US$ 0,2183 e a mínima de US$ 0,164.

A capitalização de mercado do projeto está em US$ 5,02 bilhões, com uma oferta circulante de mais de 27,3 bilhões de tokens.

Volume de negociações de WLFI dispara com novas listagens

Apesar da correção de preços, o WLFI apresentou uma disparada no volume de negociação, que dobrou em relação ao dia anterior. Em apenas 24 horas, uma das mais novas criptomoedas movimentou US$ 1,48 bilhão, um salto de 97% no período.

Grande parte dessa liquidez vem das novas listagens em exchanges globais. Plataformas como Bybit, OKX e Upbit concentraram a maior parte do fluxo, com destaque para o mercado sul-coreano, onde a demanda por tokens políticos e de governança vem crescendo.

Além disso, a listagem na BingX, acompanhada de uma campanha de recompensas, trouxe um impulso extra no interesse de investidores de varejo.

Alta volatilidade e resistência técnica

Mesmo com a atenção do mercado, o WLFI acumula uma queda de 44% em relação à sua máxima histórica, registrada em US$ 0,3313 no lançamento.

Ainda assim, o token opera cerca de 13% acima da mínima histórica, o que mostra uma zona de suporte temporária próxima a US$ 0,165.

Nos gráficos intradiários, o ativo demonstra movimentos rápidos de alta e baixa, com forte concentração de liquidez em torno dos US$ 0,18.

Analistas apontam que os indicadores técnicos já sinalizam fadiga dos compradores e vendedores, sugerindo que o mercado pode se estabilizar nas próximas sessões.

Notícias pesam no sentimento do mercado

Além da volatilidade natural das primeiras semanas de negociação, o WLFI também vem sendo pressionado por notícias negativas.

Autoridades confirmaram o bloqueio de carteiras ligadas a Justin Sun, após acusações de manipulação do token. O episódio, segundo especialistas, pode ter alimentado os picos momentâneos de volume observados nos últimos dias.

Ainda assim, a projeção de curto prazo se mantém relativamente otimista e, caso a pressão vendedora diminua, analistas projetam o WLFI de volta ao patamar de US$ 0,201 nos próximos sete dias. Por outro lado, se o cenário de vendas continuar, o ativo pode testar novamente o suporte em US$ 0,165.

Investidores apostam em projetos com utilidade real

O contraste entre projetos como o WLFI e o Bitcoin Hyper ($HYPER) fica evidente quando se analisa o fundamento de cada iniciativa.

Enquanto o WLFI ganhou notoriedade por sua ligação com figuras políticas e sofreu forte volatilidade após a entrada em grandes exchanges, o Bitcoin Hyper surge com uma proposta diferente, isto é, oferecer utilidade prática ao ecossistema do Bitcoin.

Em vez de depender de especulação ou de insiders, o HYPER foi construído como uma solução Layer-2 para resolver limitações históricas da maior criptomoeda do mercado.

Esse posicionamento traz ao investidor um ativo que não se apoia apenas no hype. Afinal, ele tem potencial para mudar estruturalmente a forma como o Bitcoin é utilizado no dia a dia.

Bitcoin Hyper: a Layer-2 que amplia as fronteiras do BTC

O impacto do Bitcoin Hyper pode ser enorme. Hoje, o BTC é visto como ‘ouro digital’. Mas, com o Hyper, ele pode virar algo muito maior, chegando a se tornar uma infraestrutura funcional para o dia a dia.

Com essa camada 2, o Bitcoin deixa de ser apenas reserva de valor e passa a competir com redes como Ethereum e Solana em utilidade. Nesse sentido, transações rápidas, taxas baixas e suporte para dApps, DeFi, NFTs e jogos são apenas o começo.

O mercado já está de olho. A pré-venda arrecadou mais de US$ 13,5 milhões, enquanto o staking oferece, atualmente, rendimentos de até 78% ao ano. São sinais claros de confiança na proposta.

Enquanto tokens como o WLFI enfrentam turbulência e dúvidas, o Hyper aparece como uma aposta sólida e de longo prazo. Ele não depende de hype ou política, mas sim de tecnologia real.

Por isso, muitos analistas já veem o Bitcoin Hyper como um dos projetos mais promissores do mercado cripto em 2025.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.