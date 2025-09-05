Coinspeaker

WLFI continua em queda após volume de negociações dobrar

Volume de negociações cresceu após listagem em exchanges como Bybit, OKX e Upbit.

Gabriel Gomes Flavio Aguilar
Resumo da notícia

  • WLFI caiu para US$ 0,1835, acumulando baixa de 14,2% em 24 horas.
  • O volume de negociações disparou 97%, ultrapassando US$ 1,48 bilhão.
  • Notícias de bloqueio de carteiras ligadas a Justin Sun aumentaram a pressão.
  • O Bitcoin Hyper se destaca como alternativa ao oferece um Layer-2 para o BTC.

O token World Liberty Financial (WLFI) registrou forte volatilidade na quinta-feira (4/8), acumulando uma queda de 14,2% em 24 horas. Isso ainda ocorreu em meio ao aumento expressivo do volume negociado.

De acordo com dados do CoinMarketCap, o WLFI está sendo cotado a US$ 0,1835, após oscilar entre a máxima diária de US$ 0,2183 e a mínima de US$ 0,164.

A capitalização de mercado do projeto está em US$ 5,02 bilhões, com uma oferta circulante de mais de 27,3 bilhões de tokens.

Volume de negociações de WLFI dispara com novas listagens

Apesar da correção de preços, o WLFI apresentou uma disparada no volume de negociação, que dobrou em relação ao dia anterior. Em apenas 24 horas, uma das mais novas criptomoedas movimentou US$ 1,48 bilhão, um salto de 97% no período.

Grande parte dessa liquidez vem das novas listagens em exchanges globais. Plataformas como Bybit, OKX e Upbit concentraram a maior parte do fluxo, com destaque para o mercado sul-coreano, onde a demanda por tokens políticos e de governança vem crescendo.

Além disso, a listagem na BingX, acompanhada de uma campanha de recompensas, trouxe um impulso extra no interesse de investidores de varejo.

Alta volatilidade e resistência técnica

Mesmo com a atenção do mercado, o WLFI acumula uma queda de 44% em relação à sua máxima histórica, registrada em US$ 0,3313 no lançamento.

Ainda assim, o token opera cerca de 13% acima da mínima histórica, o que mostra uma zona de suporte temporária próxima a US$ 0,165.

Nos gráficos intradiários, o ativo demonstra movimentos rápidos de alta e baixa, com forte concentração de liquidez em torno dos US$ 0,18.

Analistas apontam que os indicadores técnicos já sinalizam fadiga dos compradores e vendedores, sugerindo que o mercado pode se estabilizar nas próximas sessões.

Notícias pesam no sentimento do mercado

Além da volatilidade natural das primeiras semanas de negociação, o WLFI também vem sendo pressionado por notícias negativas.

Autoridades confirmaram o bloqueio de carteiras ligadas a Justin Sun, após acusações de manipulação do token. O episódio, segundo especialistas, pode ter alimentado os picos momentâneos de volume observados nos últimos dias.

Ainda assim, a projeção de curto prazo se mantém relativamente otimista e, caso a pressão vendedora diminua, analistas projetam o WLFI de volta ao patamar de US$ 0,201 nos próximos sete dias. Por outro lado, se o cenário de vendas continuar, o ativo pode testar novamente o suporte em US$ 0,165.

Investidores apostam em projetos com utilidade real

O contraste entre projetos como o WLFI e o Bitcoin Hyper ($HYPER) fica evidente quando se analisa o fundamento de cada iniciativa.

Enquanto o WLFI ganhou notoriedade por sua ligação com figuras políticas e sofreu forte volatilidade após a entrada em grandes exchanges, o Bitcoin Hyper surge com uma proposta diferente, isto é, oferecer utilidade prática ao ecossistema do Bitcoin.

Em vez de depender de especulação ou de insiders, o HYPER foi construído como uma solução Layer-2 para resolver limitações históricas da maior criptomoeda do mercado.

Esse posicionamento traz ao investidor um ativo que não se apoia apenas no hype. Afinal, ele tem potencial para mudar estruturalmente a forma como o Bitcoin é utilizado no dia a dia.

Bitcoin Hyper: a Layer-2 que amplia as fronteiras do BTC

bitcoin hyper

O impacto do Bitcoin Hyper pode ser enorme. Hoje, o BTC é visto como ‘ouro digital’. Mas, com o Hyper, ele pode virar algo muito maior, chegando a se tornar uma infraestrutura funcional para o dia a dia.

Com essa camada 2, o Bitcoin deixa de ser apenas reserva de valor e passa a competir com redes como Ethereum e Solana em utilidade. Nesse sentido, transações rápidas, taxas baixas e suporte para dApps, DeFi, NFTs e jogos são apenas o começo.

O mercado já está de olho. A pré-venda arrecadou mais de US$ 13,5 milhões, enquanto o staking oferece, atualmente, rendimentos de até 78% ao ano. São sinais claros de confiança na proposta.

Enquanto tokens como o WLFI enfrentam turbulência e dúvidas, o Hyper aparece como uma aposta sólida e de longo prazo. Ele não depende de hype ou política, mas sim de tecnologia real.

Por isso, muitos analistas já veem o Bitcoin Hyper como um dos projetos mais promissores do mercado cripto em 2025.

Visite a pré-venda do Bitcoin Hyper

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Altcoins
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

