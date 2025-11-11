Coinspeaker

CEO da Ark Invest reduz projeção para criptomoeda, mas reforça que o papel de reserva global do projeto segue intacto.

Gabriel Gomes
Cathie Wood revisa previsão para o BTC com avanço das stablecoins

Resumo da notícia

  • Cathie Wood reduz meta do BTC para US$ 1,2 milhão.
  • Stablecoins ocupam o espaço transacional que muitos esperavam do Bitcoin.
  • Wood reforça BTC como ouro digital e reserva institucional global.
  • Mercado cripto pode atingir US$ 25 trilhões até 2030.
  • Bitcoin Hyper ganha destaque ao expandir utilidade sem alterar o BTC.

A CEO da ARK Invest, Cathie Wood, ajustou sua previsão para o preço do Bitcoin (BTC) em 2030, reduzindo a projeção de US$ 1,5 milhão para US$ 1,2 milhão por unidade.

Embora ainda otimista com o futuro da principal criptomoeda do mercado, Wood reconhece que a ascensão acelerada das stablecoins está redesenhando o papel do Bitcoin no ecossistema financeiro.

Segundo ela, moedas estáveis como USDT (Tether) e USDC (Circle) avançaram significativamente no uso transacional.

Esta é uma área que muitos acreditavam que seria dominada pelo Bitcoin, principalmente quando a narrativa de ‘moeda global descentralizada’ se consolidou nos anos anteriores.

Stablecoins capturaram grande parte do mercado transacional que muitos previam para o Bitcoin, afirmou Wood.

Ela ainda destacou que os tokens atrelados ao dólar oferecem velocidade, estabilidade e baixo custo para transações diárias, especialmente em países emergentes.

Cathie Wood aponta que stablecoins tomam espaço como meio de pagamento

Wood apontou que o aumento do uso de stablecoins em regiões com inflação elevada ou controles cambiais rígidos, como Venezuela, Argentina e Turquia, mostra que esses ativos estão cumprindo um papel fundamental como moeda digital funcional.

Já o Bitcoin, historicamente mais volátil, migra cada vez mais para sua função de ativo de reserva, a famosa tese do ‘ouro digital’.

Esse avanço reforça a tendência de que pagamentos e remessas globais tendem a ficar concentrados em stablecoins, enquanto o BTC e até algumas grandes altcoins se consolidam como proteção de valor no longo prazo.

Tese de BTC como ouro digital segue intacta na previsão

Apesar de reduzir a previsão, Wood segue extremamente confiante no potencial do BTC, reforçando que sua adoção institucional e escassez continuam sendo pilares fundamentais.

O Bitcoin permanece como a melhor forma de ouro digital, disse.

Ela reiterou que o mercado cripto pode atingir US$ 25 trilhões até 2030, com a maior fatia concentrada no BTC. Aliás, esta é uma visão que mantém a ARK Invest entre as instituições mais bullish do setor.

Em suma, a revisão de projeções não indica fraqueza, mas sim maturidade na compreensão do mercado digital. Se antes o Bitcoin era visto como substituto do dinheiro em circulação, agora sua narrativa evolui para:

  • Reserva institucional global;
  • Ativo de proteção contra inflação e desvalorização monetária;
  • Pilar da infraestrutura financeira descentralizada de longo prazo.

Esse movimento abre espaço para uma coexistência entre as duas categorias. Em primeiro, as stablecoins como meio de troca, e o Bitcoin como reserva e camada base de confiança.

BTC rumo ao status de reserva global

Se a tese de Cathie Wood, e de grande parte do mercado institucional, se confirmar, o Bitcoin caminhará cada vez mais para o papel de reserva de valor global. Afinal, ganha cada vez mais adoção por governos, bancos e grandes corporações.

Esse movimento cria um efeito secundário poderoso, isto é, toda a infraestrutura que expanda o uso e a utilidade do Bitcoin tende a ser beneficiada.

Ou seja, se o BTC continuar amadurecendo como ativo macro, projetos que conseguem potencializar sua função econômica, sem mexer em sua base, podem captar uma demanda gigantesca, tanto de usuários quanto de capital.

E é exatamente nesse ponto que o Bitcoin Hyper (HYPER) se destaca.

Bitcoin Hyper (HYPER): o motor de utilidade do BTC

Enquanto o Bitcoin consolida sua narrativa de ouro digital, o projeto cripto Bitcoin Hyper surge com a missão complementar de trazer utilidade, velocidade e programabilidade ao ecossistema BTC. Tudo sem comprometer sua segurança ou modelo original.

A proposta é operar como uma camada híbrida que dá suporte a diversas aplicações, tais como:

  • Segurança do Bitcoin;
  • Execução ultrarrápida via Solana Virtual Machine (SVM);
  • Suporte a contratos inteligentes;
  • Integração com tokenização e RWAs;
  • Pagamentos e liquidação em escala global.

Ou seja, enquanto o BTC guarda valor, o Hyper pretende mover o valor, expandindo o alcance econômico do Bitcoin sem alterar o protocolo base.

Se governos e instituições realmente transformarem o BTC em infraestrutura financeira, soluções como o Hyper podem se tornar cruciais.

E isso abre uma grande oportunidade onde quem adotar cedo pode capturar parte da próxima grande onda de utilidade em torno do Bitcoin.

Visite a pré-venda do Bitcoin Hyper

Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

