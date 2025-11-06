Resumo da notícia

Os endereços de acumulação de Bitcoin saltaram 101%, subindo de 160 mil BTC para 262 mil BTC.

Mais de 50 mil BTC foram adicionados em um único dia durante a fase de forte acumulação.

Analistas acreditam que o crescimento dos fluxos em ETFs de Bitcoin continuará impulsionando essa tendência.

Dados on-chain da plataforma de análise CryptoQuant mostram que o número de endereços que acumulam Bitcoins (BTC) teve um aumento notável para 262 mil.

Há poucas semanas, esse número estava em torno de 130 mil, indicando uma alta de 101% em relação ao nível anterior.

O analista da CryptoQuant, Darkfost, observou que esse salto aconteceu em apenas dois meses.

Endereços acumulam mais 50 mil BTCs em um dia

Endereços que acumulam BTC atingiram níveis recordes, com mais de 375 mil BTC acumulados em um período de 30 dias.

Sendo assim, Darkfost afirmou que o volume de BTC comprado por esses endereços atingiu uma nova máxima histórica (ATH), sendo a criptomoeda mais promissora do mercado.

Dessa forma, o gráfico compartilhado mostrou que a média mensal subiu de 130 mil para 262 mil BTC. Assim, isso representa um aumento superior a 100% em dois meses — e o ritmo está acelerando.

Addresses Accumulating BTC are Reaching Record Levels “In less than two months, the monthly average has more than doubled, increasing from 130,000 to 262,000 BTC, demonstrating that this trend is accelerating.” – By @Darkfost_Coc pic.twitter.com/gZWjgHuUhG — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) November 6, 2025

Somente no dia 5 de novembro, grandes endereços de BTC adicionaram mais de 50 mil BTC. Claramente, essas entidades não foram afetadas pela desaceleração na demanda geral.

Para referência, esses endereços acumuladores não vendem suas reservas. Portanto, eles continuam comprando mais.

O analista Darkfost também listou outras características desses endereços acumuladores. Eles ‘precisam ter feito uma transação nos últimos 7 anos, onde endereços conhecidos de exchanges e mineradores são excluídos e nenhum endereço de contrato inteligente’.

‘Podemos associar esse tipo de endereço a um comportamento de holder de longo prazo. Muitos não têm dúvidas e continuam enchendo suas carteiras. O crescimento dos ETFs provavelmente está acelerando essa tendência.’

Crescimento dos ETFs de BTC

Agora, o analista da CryptoQuant acredita que o aumento dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin pode ajudar a acelerar essa tendência.

Mesmo assim, esse setor do mercado registra saídas líquidas no momento. Dessa forma, o dia 4 de novembro, os ETFs de Bitcoin registraram uma saída de US$ 186,5 milhões, coincidindo com o período em que o BTC caiu para US$ 104 mil.

Por outro lado, a CryptoQuant observou que os detentores de curto prazo têm sido os vendedores mais ativos desde o dia 10 de outubro. Com isso, o ecossistema do Bitcoin pode enfrentar dificuldades para manter um crescimento consistente.

Ao mesmo tempo, esse movimento pode sinalizar um reposicionamento inicial para uma possível recuperação do preço do BTC.

Segundo dados da CoinMarketCap, o Bitcoin é negociado atualmente a US$ 102,9 mil, com alta de 0,96% nas últimas 24 horas.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.