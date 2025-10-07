Resumo da notícia

A atualização Ethereum Fusaka implementa o PeerDAS para reduzir drasticamente os custos das transações em camadas 2.

A Ethereum Foundation investiu US$ 2 milhões em auditoria de segurança para garantir a implementação sem vulnerabilidades dessa tecnologia sem precedentes na blockchain.

Analistas preveem que a Fusaka pode impulsionar o ETH para US$ 6.000 até o final do ano.

A comunidade Ethereum se prepara para um dos eventos mais aguardados do ano: a atualização Ethereum Fusaka. A ativação está prevista para 3 de dezembro. Após o anúncio oficial do Ethereum Foundation em 26 de setembro, a Fusaka se apresenta como um marco na jornada de escalabilidade da rede.

Adicionalmente, a atualização tem o potencial de redefinir a experiência do usuário e consolidar a posição do Ethereum no ecossistema blockchain global.

ETHEREUM’S NEXT BIG MOMENT COMING IN DECEMBER ⏳ VanEck says the upcoming Fusaka upgrade could have “significant implications” for $ETH

• potentially reshaping scalability,

• staking yields,

• and institutional adoption. Is the market underestimating what’s coming? 👀 pic.twitter.com/hVC5E5J2iF — Wise Advice (@wiseadvicesumit) October 4, 2025

O que é a atualização Fusaka do Ethereum?

A Fusaka é a próxima grande atualização da rede Ethereum, sucedendo a Pectra, que a equipe implementou em 2025. O upgrade foca em três pilares: aprimorar a disponibilidade de dados com o PeerDAS, escalar a performance da camada 1 e, por fim, melhorar a experiência do usuário.

Dessa forma, com o Ethereum em alta no mercado, o objetivo principal é resolver um grande gargalo atual: a capacidade de processamento de dados para as soluções de camada 2, que, por sua vez, dependem da mainnet para sua segurança.

Leia ainda: Futuros de Ethereum – Melhores plataformas em 2025

Com a implementação de mais de dez Propostas de Melhoria do Ethereum (EIPs), a Fusaka traz mudanças significativas. Por exemplo, ela aumenta o limite de gás padrão para 60 milhões, adiciona suporte nativo para autenticação biométrica e otimiza o protocolo de rede.

De acordo com a Ethereum Foundation, a equipe testou essas melhorias extensivamente. Os testes ocorreram em várias combinações de clientes para garantir estabilidade e segurança.

PeerDAS: uma tecnologia sem precedentes na blockchain

O coração da Fusaka é o PeerDAS (Peer Data Availability Sampling). Basicamente, essa inovação muda fundamentalmente como os validadores verificam a disponibilidade de dados. A esse respeito, Vitalik Buterin, cofundador do Ethereum, enfatizou a importância da tecnologia em uma declaração recente:

‘A segurança em primeiro lugar é de extrema importância para a Fusaka. A funcionalidade central, PeerDAS, está tentando fazer algo sem precedentes. Queremos ter uma blockchain ativa que não exige que nenhum nó individual baixe os dados completos’.

Para esclarecer, ele explicou o funcionamento prático do sistema. Cada nó solicita apenas alguns ‘pedaços’ de dados. Assim, ele verifica probabilisticamente que mais de 50% dos fragmentos estão disponíveis. Caso essa condição se confirme, o nó pode baixar esses pedaços. Em seguida, ele usa erasure coding para recuperar o restante. Adicionalmente, Buterin destacou:

‘Esta é toda uma tecnologia nova. Por isso, os desenvolvedores principais são sábios em serem super cautelosos nos testes, mesmo após anos de trabalho’.

Fusaka will fix this. But also, safety first is of the utmost importance for Fusaka. The core feature, PeerDAS, is trying to do something pretty unprecedented: have a live blockchain that does not require any single node to download the full data. The way PeerDAS works is that… https://t.co/go6QsqjaFC — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 24, 2025

Desde a atualização Dencun em março de 2024, o uso da Layer 2 cresceu substancialmente. Essa atualização introduziu os blobs, e o uso frequentemente atinge o limite atual de 9 por bloco.

Por isso, o PeerDAS permite ao Ethereum aumentar esse limite com segurança. Como resultado, ele reduz drasticamente a carga sobre validadores individuais. Mais importante, ele faz isso sem comprometer a segurança ou a descentralização da rede.

Aumento gradual e conservador da capacidade

A Fusaka expandirá a capacidade dos ‘blobs’, que são pacotes de dados temporários. Notavelmente, eles revolucionaram o custo das transações para as camadas 2. Com isso, a capacidade de dados da rede deve aumentar até oito vezes. Esse aumento ocorrerá por uma implementação faseada.

Atualmente, a rede suporta 6 blobs por bloco, com um máximo de 9. Contudo, após a Fusaka, duas atualizações BPO (Blob Parameter Only) forks elevarão gradualmente esses números. Primeiro para 14 e, depois, para 21 blobs. Vitalik explicou a estratégia cautelosa.

‘É por isso que a contagem de blobs aumentará de forma conservadora no início. Posteriormente, se tornará mais agressiva ao longo do tempo. Mas é a chave para a escalabilidade de L2’.

Dessa forma, esse aumento permitirá que camadas 2 como Arbitrum, Optimism e Base processem um volume muito maior de transações. Como resultado, o custo será significativamente menor, o que beneficia diretamente os usuários finais.

Segurança reforçada com auditoria milionária

Reconhecendo a importância crítica da segurança, a Ethereum Foundation anunciou uma competição de auditoria em 15 de setembro. Os prêmios chegam a US$ 2 milhões. Além disso, Gnosis (US$ 100.000) e Lido (US$ 25.000) co-patrocinam o evento. A competição dura quatro semanas na plataforma Sherlock e oferece multiplicadores de incentivo. Por exemplo, descobertas válidas na primeira semana recebem um multiplicador de 2x nos pontos.

Sem dúvida, esse investimento substancial demonstra o compromisso do ecossistema. O objetivo é garantir que a implementação ocorra sem vulnerabilidades. Ademais, a distribuição do patrocínio reforça que a segurança do protocolo Ethereum é um esforço coletivo. Vale ressaltar que, além da competição Fusaka, o programa permanente de Bug Bounty do Ethereum também oferece recompensas de até US$ 250.000.

Impacto para Layer 2 e previsões de mercado

O gestor de ativos VanEck destacou que a Fusaka tem ‘implicações significativas’ para o futuro da Ethereum. Ao facilitar a escalabilidade das camadas 2, a atualização deve levar a uma redução direta nos custos de transação. Dados recentes mostram um fato interessante: a Base da Coinbase e World Chain da Worldcoin já representam cerca de 60% dos dados de rollup submetidos à mainnet. Isso demonstra, portanto, como as camadas 2 se tornaram centrais para o crescimento da rede.

Com a maior parte da atividade migrando para rollups, a Ethereum se consolida como camada de segurança e liquidação. Consequentemente, isso fortalece o valor intrínseco do ETH como ativo monetário. Apesar de a receita de taxas da mainnet ter diminuído, a VanEck argumenta algo importante. O papel do ETH como garantia de segurança para liquidar transações dos rollups aumenta.

Ethereum Fusaka e o preço do ETH

No momento da redação, o mercado demonstra grande otimismo. O preço do Ethereum (ETH) está em US$ 4.657,19, com valorização de 13,5% nos últimos 7 dias, segundo dados do CoinGecko. Além disso, sua capitalização de mercado ultrapassa US$ 560 bilhões. Assim, o ativo consolida sua posição como a segunda maior criptomoeda, com 12,9% de dominância.

Por conseguinte, analistas preveem que o sucesso da Fusaka pode impulsionar ainda mais o preço. As projeções apontam para US$ 6.000 até o final do ano. Inclusive, o sentimento da comunidade, medido pelo CoinGecko, é 89% otimista. Isso reflete, sem dúvida, a confiança no potencial transformador da atualização.

O que esperar após dezembro

A equipe seguirá um cronograma cuidadoso de implementação. Primeiramente, os testes em testnets começaram em 1º de outubro na Holesky. Em seguida, a Sepolia veio em 14 de outubro. Uma vez que a equipe atualize as três testnets com sucesso, eles ativarão a mainnet em 3 de dezembro. Posteriormente, nas semanas seguintes, as duas atualizações BPO aumentarão gradualmente a capacidade de blobs da rede.

The fusaka fork starts its process to ship on Mainnet! The first step was the Holesky testnet fork – which happened an hour earlier today! The fork has finalized and the network is looking good, we'll run through our tests and update you in a few hours. pic.twitter.com/yOJ0tSbvQ1 — ethPandaOps (@ethPandaOps) October 1, 2025

A longo prazo, a Fusaka abre caminho para futuras inovações, como as Verkle Trees. Essas, por sua vez, prometem otimizar ainda mais o armazenamento de dados. Portanto, a expectativa é que a atualização atraia uma nova onda de adoção institucional. Finalmente, ela deve consolidar o Ethereum como a principal plataforma de contratos inteligentes do mundo. Tudo isso enquanto equilibra inovação com a cautela necessária para a segurança de uma rede bilionária.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.