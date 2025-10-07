Coinspeaker

Ethereum Fusaka: atualização de dezembro pode mudar o jogo

Atualização chega com o PeerDAS, prometendo multiplicar por oito a capacidade de dados e impulsionar o ETH para US$ 6.000 até o final do ano.

Camila Picheth Marta Stephens
Resumo da notícia

  • A atualização Ethereum Fusaka implementa o PeerDAS para reduzir drasticamente os custos das transações em camadas 2.
  • A Ethereum Foundation investiu US$ 2 milhões em auditoria de segurança para garantir a implementação sem vulnerabilidades dessa tecnologia sem precedentes na blockchain.
  • Analistas preveem que a Fusaka pode impulsionar o ETH para US$ 6.000 até o final do ano.

A comunidade Ethereum se prepara para um dos eventos mais aguardados do ano: a atualização Ethereum Fusaka. A ativação está prevista para 3 de dezembro. Após o anúncio oficial do Ethereum Foundation em 26 de setembro, a Fusaka se apresenta como um marco na jornada de escalabilidade da rede.

Adicionalmente, a atualização tem o potencial de redefinir a experiência do usuário e consolidar a posição do Ethereum no ecossistema blockchain global.

O que é a atualização Fusaka do Ethereum?

A Fusaka é a próxima grande atualização da rede Ethereum, sucedendo a Pectra, que a equipe implementou em 2025. O upgrade foca em três pilares: aprimorar a disponibilidade de dados com o PeerDAS, escalar a performance da camada 1 e, por fim, melhorar a experiência do usuário.

Dessa forma, com o Ethereum em alta no mercado, o objetivo principal é resolver um grande gargalo atual: a capacidade de processamento de dados para as soluções de camada 2, que, por sua vez, dependem da mainnet para sua segurança.

Com a implementação de mais de dez Propostas de Melhoria do Ethereum (EIPs), a Fusaka traz mudanças significativas. Por exemplo, ela aumenta o limite de gás padrão para 60 milhões, adiciona suporte nativo para autenticação biométrica e otimiza o protocolo de rede.

De acordo com a Ethereum Foundation, a equipe testou essas melhorias extensivamente. Os testes ocorreram em várias combinações de clientes para garantir estabilidade e segurança.

PeerDAS: uma tecnologia sem precedentes na blockchain

O coração da Fusaka é o PeerDAS (Peer Data Availability Sampling). Basicamente, essa inovação muda fundamentalmente como os validadores verificam a disponibilidade de dados. A esse respeito, Vitalik Buterin, cofundador do Ethereum, enfatizou a importância da tecnologia em uma declaração recente:

‘A segurança em primeiro lugar é de extrema importância para a Fusaka. A funcionalidade central, PeerDAS, está tentando fazer algo sem precedentes. Queremos ter uma blockchain ativa que não exige que nenhum nó individual baixe os dados completos’.

Para esclarecer, ele explicou o funcionamento prático do sistema. Cada nó solicita apenas alguns ‘pedaços’ de dados. Assim, ele verifica probabilisticamente que mais de 50% dos fragmentos estão disponíveis. Caso essa condição se confirme, o nó pode baixar esses pedaços. Em seguida, ele usa erasure coding para recuperar o restante. Adicionalmente, Buterin destacou:

‘Esta é toda uma tecnologia nova. Por isso, os desenvolvedores principais são sábios em serem super cautelosos nos testes, mesmo após anos de trabalho’.

Desde a atualização Dencun em março de 2024, o uso da Layer 2 cresceu substancialmente. Essa atualização introduziu os blobs, e o uso frequentemente atinge o limite atual de 9 por bloco.

Por isso, o PeerDAS permite ao Ethereum aumentar esse limite com segurança. Como resultado, ele reduz drasticamente a carga sobre validadores individuais. Mais importante, ele faz isso sem comprometer a segurança ou a descentralização da rede.

Aumento gradual e conservador da capacidade

A Fusaka expandirá a capacidade dos ‘blobs’, que são pacotes de dados temporários. Notavelmente, eles revolucionaram o custo das transações para as camadas 2. Com isso, a capacidade de dados da rede deve aumentar até oito vezes. Esse aumento ocorrerá por uma implementação faseada.

Atualmente, a rede suporta 6 blobs por bloco, com um máximo de 9. Contudo, após a Fusaka, duas atualizações BPO (Blob Parameter Only) forks elevarão gradualmente esses números. Primeiro para 14 e, depois, para 21 blobs. Vitalik explicou a estratégia cautelosa.

‘É por isso que a contagem de blobs aumentará de forma conservadora no início. Posteriormente, se tornará mais agressiva ao longo do tempo. Mas é a chave para a escalabilidade de L2’.

Dessa forma, esse aumento permitirá que camadas 2 como Arbitrum, Optimism e Base processem um volume muito maior de transações. Como resultado, o custo será significativamente menor, o que beneficia diretamente os usuários finais.

Segurança reforçada com auditoria milionária

Reconhecendo a importância crítica da segurança, a Ethereum Foundation anunciou uma competição de auditoria em 15 de setembro. Os prêmios chegam a US$ 2 milhões. Além disso, Gnosis (US$ 100.000) e Lido (US$ 25.000) co-patrocinam o evento. A competição dura quatro semanas na plataforma Sherlock e oferece multiplicadores de incentivo. Por exemplo, descobertas válidas na primeira semana recebem um multiplicador de 2x nos pontos.

Sem dúvida, esse investimento substancial demonstra o compromisso do ecossistema. O objetivo é garantir que a implementação ocorra sem vulnerabilidades. Ademais, a distribuição do patrocínio reforça que a segurança do protocolo Ethereum é um esforço coletivo. Vale ressaltar que, além da competição Fusaka, o programa permanente de Bug Bounty do Ethereum também oferece recompensas de até US$ 250.000.

Impacto para Layer 2 e previsões de mercado

O gestor de ativos VanEck destacou que a Fusaka tem ‘implicações significativas’ para o futuro da Ethereum. Ao facilitar a escalabilidade das camadas 2, a atualização deve levar a uma redução direta nos custos de transação. Dados recentes mostram um fato interessante: a Base da Coinbase e World Chain da Worldcoin já representam cerca de 60% dos dados de rollup submetidos à mainnet. Isso demonstra, portanto, como as camadas 2 se tornaram centrais para o crescimento da rede.

O gráfico demonstra os rolleups de camada dois na rede ethereum separados por blockchains

Fonte: Dune Analytics @hildobby do dia 30/09/2025

Com a maior parte da atividade migrando para rollups, a Ethereum se consolida como camada de segurança e liquidação. Consequentemente, isso fortalece o valor intrínseco do ETH como ativo monetário. Apesar de a receita de taxas da mainnet ter diminuído, a VanEck argumenta algo importante. O papel do ETH como garantia de segurança para liquidar transações dos rollups aumenta.

Ethereum Fusaka e o preço do ETH

No momento da redação, o mercado demonstra grande otimismo. O preço do Ethereum (ETH) está em US$ 4.657,19, com valorização de 13,5% nos últimos 7 dias, segundo dados do CoinGecko. Além disso, sua capitalização de mercado ultrapassa US$ 560 bilhões. Assim, o ativo consolida sua posição como a segunda maior criptomoeda, com 12,9% de dominância.

Por conseguinte, analistas preveem que o sucesso da Fusaka pode impulsionar ainda mais o preço. As projeções apontam para US$ 6.000 até o final do ano. Inclusive, o sentimento da comunidade, medido pelo CoinGecko, é 89% otimista. Isso reflete, sem dúvida, a confiança no potencial transformador da atualização.

O que esperar após dezembro

A equipe seguirá um cronograma cuidadoso de implementação. Primeiramente, os testes em testnets começaram em 1º de outubro na Holesky. Em seguida, a Sepolia veio em 14 de outubro. Uma vez que a equipe atualize as três testnets com sucesso, eles ativarão a mainnet em 3 de dezembro. Posteriormente, nas semanas seguintes, as duas atualizações BPO aumentarão gradualmente a capacidade de blobs da rede.

A longo prazo, a Fusaka abre caminho para futuras inovações, como as Verkle Trees. Essas, por sua vez, prometem otimizar ainda mais o armazenamento de dados. Portanto, a expectativa é que a atualização atraia uma nova onda de adoção institucional. Finalmente, ela deve consolidar o Ethereum como a principal plataforma de contratos inteligentes do mundo. Tudo isso enquanto equilibra inovação com a cautela necessária para a segurança de uma rede bilionária.

