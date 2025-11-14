Fim do shutdown não impede queda do BTC no ‘Moonvember’ 

Resumo da notícia

BTC volta a cair e ameaça retestar mínimas recentes abaixo de US$ 100 mil.

Bitcoin Hyper ultrapassa US$ 27 milhões e domina o interesse do mercado.

Layer-2 combina Solana e Bitcoin, criando novo fluxo de demanda para BTC.

Baleias acumulam HYPER enquanto a pré-venda entra nas últimas horas.

Analistas veem o HYPER como potencial candidato a multiplicação explosiva.

Com a queda do Bitcoin (BTC) abaixo de US$ 101 mil nesta sexta-feira (14/11), o maior dos criptoativos está testando as mínimas da semana passada.

Enquanto isso, o financiamento para o Bitcoin Hyper (HYPER), a Layer-2 mais rápida já construída sobre o Bitcoin, alcançou US$ 27 milhões.

Atualmente, o mercado parece redirecionar sua atenção. Com o ‘Moonvember’ mostrando poucos sinais de entregar um rali significativo, investidores começam a olhar além do Bitcoin em busca da próxima grande aposta.

Como única Layer-2 capaz de combinar a velocidade da Solana com a segurança do Bitcoin, muitos analistas já veem o Bitcoin Hyper como uma das melhores alternativas para capturar um possível rali tardio do BTC.

Além disso, o alcance econômico que o Bitcoin Hyper pretende movimentar é enorme. Afinal, aplicativos híbridos dependem de tokens HYPER para toda transação dentro da rede.

Diante disso, investidores estão apostando que, se apenas 0,5% do suprimento total de BTC for direcionado para esse ecossistema, o potencial de valorização pode ser explosivo em comparação aos níveis atuais de pré-venda.

Hoje custando US$ 0,013265 por token, muitos consideram o HYPER ainda em um preço de entrada extremamente baixo.

Mas corra, pois este valor está disponível somente pelas próximas 31 horas, até o encerramento desta rodada da pré-venda e o início de uma nova faixa de preço.

Shutdown acaba e bolsas disparam, mas a queda do BTC conta outra história

A Câmara dos EUA finalmente aprovou um projeto de lei para encerrar o mais longo shutdown do governo (um impasse de 43 dias).

Assim, permitiu a reabertura das agências federais e retomada das divulgações econômicas. O placar ficou em 222 a 209, e o presidente Donald Trump sancionou o texto no mesmo dia, restabelecendo as operações do governo.

A legislação garante pagamento retroativo a funcionários afastados, reverte demissões em massa e assegura financiamento para vários departamentos até setembro de 2026, estabilizando setores essenciais após semanas de incerteza.

VIDEO | US House passed a bill to end the nation's longest government shutdown, sending the measure to President Donald Trump for his signature after a historic 43-day funding lapse that saw federal workers go without multiple paychecks, travellers stranded at airports. (Source:… pic.twitter.com/crcX4HZvgm — Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2025

Os mercados reagiram imediatamente. O Dow Jones ultrapassou 48.000 pontos pela primeira vez, enquanto S&P 500 e Nasdaq apresentaram fortes altas. Até ouro e prata avançaram, atingindo US$ 4.180 e US$ 53, respectivamente.

Mas o ‘ouro digital’ seguiu caminho contrário. Afinal, a queda do BTC para menos de US$ 100 mil deu sinais claros de possível reteste de US$ 100 mil e até das mínimas da semana anterior.

A divergência reacende a dúvida: o mercado cripto está apenas esperando um novo gatilho, ou o capital está migrando temporariamente para ações e commodities antes de voltar aos ativos de maior upside, como as criptomoedas promissoras?

Se for o último cenário, novembro ainda pode entregar seu padrão histórico de alta, seguido por um possível ‘rali de Natal’ em dezembro.

Contudo, há um outro fator ganhando força de forma silenciosa, pois um projeto capaz de capturar uma parcela significativa do valor do Bitcoin ao combinar duas das forças mais potentes do setor em um único ecossistema chegou na praça. Esse projeto é o Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper devolve ao BTC seu propósito original

A base do Bitcoin Hyper une a eficiência e o throughput da Solana com a solidez de liquidação do Bitcoin. Assim, cria um ambiente onde aplicações operam em alta velocidade, mas sempre ancoradas na camada mais segura existente no mercado.

Com essa arquitetura, o BTC passa a ter uma nova fonte de demanda, já que cada aplicativo dentro do ecossistema Bitcoin Hyper precisa usar BTC para transacionar.

Isso só é possível graças a uma ponte canônica onde o BTC é bloqueado na camada base e reemitido como um ativo encapsulado dentro do Bitcoin Hyper.

Desse modo, ele permite movimentação totalmente fluida em aplicações movidas pela SVM, algo impossível diretamente na rede principal do Bitcoin.

Para os primeiros investidores, isso significa um salto na utilidade do BTC. Agora, o maior criptoativo de todos passa de reserva de valor passiva para ativo econômico funcional, capaz de impulsionar atividade transacional.

Em outras palavras, o Bitcoin finalmente volta a funcionar como dinheiro ativo, e o Bitcoin Hyper é o mecanismo que possibilita isso.

$HYPER is here to SUPERPOWER Bitcoin.⚡️ This unleashes the true power of Bitcoin. Payments. Meme Coins. dApps. 🔥https://t.co/VNG0P4FWNQ pic.twitter.com/LFIgoKlvNf — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 10, 2025

Atualização de desenvolvimento mostra tração antecipada

O plano do Bitcoin Hyper para inaugurar uma nova era de utilidade do BTC ficou claro em sua mais recente atualização. A equipe está priorizando alinhamento do ecossistema e construção da base de desenvolvedores antes mesmo da rede principal ser lançada.

Em vez de abrir as portas para todos, o time trabalha com um grupo selecionado de builders para testar fluxos, identificar lacunas de infraestrutura e refinar ferramentas internas.

O interesse inicial já vem de equipes de DeFi, protocolos de dados e soluções de carteiras, todos buscando execução de nível Solana ancorada na segurança do Bitcoin.

A expectativa é que quando o Bitcoin Hyper for lançado, ele não deve estrear em um campo vazio, mas em um ecossistema já pulsante. Essa atualização chega em um momento crítico, com a pré-venda ultrapassando US$ 27 milhões.

Além disso, baleias vêm acumulando HYPER agressivamente desde o mês passado, aumentando posições conforme a narrativa se fortalece, mesmo em momento de queda do BTC.

Para esses investidores, o HYPER não é apenas um token de ecossistem, mas sim um ativo funcional que acompanha o uso do BTC na rede, alimentando taxas, staking e governança.

Para influenciadores como Borch Crypto, o HYPER tem condições reais de se tornar um candidato a 100x, conforme o crescimento de utilidade avance.

Como comprar HYPER na pré-venda

Para participar, basta acessar o site oficial do Bitcoin Hyper e adquirir HYPER usando SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou até cartão de crédito.

A equipe recomenda a Best Wallet, uma das melhores carteiras cripto e de Bitcoin, onde o HYPER aparece listado na aba de Upcoming Tokens.

Isso facilita bastante a compra, rastreamento e reivindicação quando a rede estiver em funcionamento.

Por fim, acompanhe o Bitcoin Hyper no Telegram e no X para obter atualizações em tempo real.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.