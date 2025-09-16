Helius Medical investe US$ 500 milhões em Solana para tesouraria

Resumo da notícia

A empresa Helius Medical captou US$ 500 milhões em oferta privada para formar tesouraria em Solana (SOL), com staking para rendimento.

A oferta foi liderada pela Pantera Capital, Summer Capital, Animoca Brands, HashKey e outros investidores.

Estrutura inclui ações comuns a US$ 6,88 e warrants a US$ 10,12, exercíveis por três anos.

A Helius Medical Technologies (NASDAQ: HSDT) captou mais de US$ 500 milhões em uma oferta privada de ações para lançar o que chama de ‘Solana treasury strategy’. Ou seja, pretende transformar parte substancial de seu portfólio em SOL, o token nativo da blockchain Solana.

Anteriormente, a empresa ganhou fama por seus dispositivos médicos voltados a déficits neurológicos. Agora, deu um passo audacioso fora da área de saúde ao anunciar na segunda-feira (15/09) uma grande readequação estratégica voltada para cripto.

O movimento combina a ambição institucional de alocação em cripto com a busca por rendimento, principalmente via staking nativo. Portanto, pode colocar a Helius entre as principais empresas de capital aberto a seguir o modelo que a Strategy popularizou com o Bitcoin.

Helius vê potencial de valorização e utilidade real na Solana

A estrutura da oferta envolve tanto ações comuns quanto warrants (direito de compra futura) ‘stapled’, com preço de exercício fixado em cerca de US$ 10,12 por warrant, exercível por três anos.

A negociação das ações comuns se deu a um preço de US$ 6,88 por ação. A oferta também inclui cláusulas para que investidores possam contribuir com SOL, tanto travado quanto desbloqueado, e receber em troca ações ou warrants correspondentes. Isso sinaliza um caminho híbrido entre capital tradicional e capital digital.

A justificativa da Helius para investir em uma das melhores criptomoedas do mercado leva em conta dois fatores.

Em primeiro lugar, Solana oferece rendimento nativo via staking, algo em torno de 7% ao ano. Também inclui oportunidades nos ecossistemas DeFi (empréstimos, liquidez, etc.), o que pode entregar retorno além da mera valorização de preço do ativo.

Em segundo lugar, há a crença de que a Solana se posiciona como uma das blockchains mais eficientes em desempenho (alta taxa de transações por segundo, adoção crescente, atividade on-chain robusta).

Esses fatores tornam o SOL um candidato natural para quem busca exposição institucional ao universo blockchain, mas com elementos de produtividade e rendimento real.

A oferta foi liderada por grandes investidores do mercado de cripto e de capital institucional: Pantera Capital (reconhecida por apostar cedo em ativos digitais), Summer Capital (gestora asiática), Big Brain Holdings, FalconX, Animoca Brands, HashKey Capital, entre outros.

Ações da empresa dispararam após anúncio

A Helius também informou mudanças em sua diretoria. Joseph Chee, fundador e chairman da Summer Capital, será Diretor Executivo e Chairman. Cosmo Jiang, da Pantera Capital, atuará como observador no conselho. Por fim, Dan Morehead, também da Pantera, será observador estratégico.

A nova estratégia entrará em vigor logo após o fechamento da oferta, previsto para 18 de setembro. Mas ainda está sujeita à aprovação de acionistas e às condições normais de fechamento.

No pregão, a notícia provocou uma explosão no preço da ação: as ações da Helius subiram mais de 200% logo após o anúncio, para cerca de US$ 24 no pré-market. Portanto, o mercado respondeu com entusiasmo à mudança de rumo da empresa.

O salto de preço também reflete expectativas de valorização futura do SOL. Além disso, mostra o interesse dos investidores em ativos com rendimento passivo mais claro, diferentemente do modelo de puro ‘store of value’ das empresas com foco em Bitcoin.

No entanto, o plano também traz desafios e riscos consideráveis. A dependência de SOL para o sucesso financeiro da empresa implica uma correlação direta com o desempenho dessa moeda. Ou seja, se houver quedas de preço, crises de confiança, problemas de rede ou perda de atração, os impactos na tesouraria da Helius serão substanciais.

Pressão de venda

Além disso, a emissão de warrants e ações dilutivas pode gerar pressão de venda futura, especialmente se muitos warrants forem exercidos. Também há risco regulatório inerente ao uso de criptoativos nas operações corporativas. Por fim, existe o desafio de manter um perfil de risco ‘conservador’, enquanto a empresa também busca explorar oportunidades de rendimento em DeFi e staking.

A oferta é organizada como PIPE, ou seja, um investimento privado em ação pública. Além disso, está estruturada para permitir o crescimento da tesouraria de SOL ao longo de 12 a 24 meses. Isso inclui programas de mercado de capitais, vendas ATM (at the market) e outras estratégias.

A Helius pretende expandir suas reservas de SOL de maneira significativa durante esse período. Afinal, busca sinalizar que não se trata de uma posição simbólica, mas de um compromisso real com a moeda como reserva financeira da empresa.

No panorama mais amplo, o anúncio da Helius ocorre enquanto outras empresas e fundos também estão dedicando capital a tesourarias digitais focadas em blockchains com rendimento.

SOL está virando institucional

O SOL está passando por um momento de adoção institucional relevante, que pode impulsionar o preço, a liquidez e a visibilidade do ativo.

Para os investidores, o movimento representa uma oportunidade, mas também exige análise cuidadosa. É necessário entender os custos de staking, taxas, liquidez imediata, bem como os possíveis efeitos fiscais de manter grandes reservas de criptoativos.

Além disso, a estratégia de transformar uma empresa de tecnologia médica em um veículo de tesouraria de SOL eleva os riscos para o negócio original da empresa. E isso pode alterar seu perfil de risco percebido.

Se a Helius conseguir executar bem a estratégia, poderá se tornar um modelo para outras empresas que desejam expor capital ao universo cripto com rentabilização que não depende apenas de especulação ou valorização do preço da moeda. No entanto, precisará escalar suas reservas de SOL, mantendo a segurança e transparência e controlando diluição e riscos de governança dos ativos.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.