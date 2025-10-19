Resumo da notícia

O volume de negociação de memecoins na BNB Chain ultrapassou o da Solana.

Investidores chineses estão liderando a migração de liquidez, impulsionando tokens com temas asiáticos na BNB Chain e fazendo memecoins da Solana caírem até 79%.

Enquanto o preço do SOL caiu para US$ 217, o BNB atingiu novas máximas históricas.

A iminente aprovação de um ETF da Solana pode reverter o cenário.

Uma nova batalha pela supremacia no volátil mercado de memecoins está em pleno andamento, e a outrora dominante rede Solana parece estar perdendo terreno. A guerra pela liquidez das Solana memecoins esquentou nas últimas semanas, com um êxodo massivo de capital para o ecossistema da Binance.

Liderada por investidores chineses e impulsionada por uma nova safra de tokens temáticos, a BNB Chain não apenas desafia o reinado da Solana, mas o supera em volume, deixando a comunidade cripto em alerta sobre os próximos capítulos desta disputa.

BNB memecoin szn is real Over 100k onchain traders bought into new memecoins, and 70% are in profit: • 1 made $10M+

• 40 made $1M+

• 900 made $100K+

• 6,000 made $10K+

• 21,000 made $1K+ 🧵 https://t.co/FlbU2r2tap pic.twitter.com/9g5VvmLWQO — Bubblemaps 泡泡地图 (@bubblemaps) October 7, 2025

A debandada da liquidez: por que os traders estão deixando a rede Solana?

O ecossistema da Solana, que foi o epicentro da febre das memecoins, vive um período de seca de liquidez. Afinal, dados recentes mostram um cenário preocupante para a rede.

Nos últimos 30 dias, algumas das melhores memecoins da Solana sofreram quedas drásticas, com o token SPARK despencando 79% e o HOUSE caindo 49%. Essa tendência de baixa reflete um movimento mais amplo de realização de lucros, à medida que os traders buscam oportunidades percebidas como mais lucrativas em outro lugar.

Mas um ponto de inflexão ocorreu no dia 8 de outubro, quando o volume de negociação de memecoins na BNB Chain explodiu para US$ 20,5 bilhões, superando com folga os US$ 12,7 bilhões da Solana.

Plataformas como a PancakeSwap, principal corretora descentralizada (DEX) da BNB Chain, facilitaram essa migração de capital. Afinal, expandiram suas capacidades de swap cross-chain para a Solana, criando uma ponte direta para a fuga de liquidez.

O ‘rolo compressor’ chinês da BNB Chain e o futuro das Solana memecoins

A força motriz por trás da ascensão da BNB Chain é inconfundível: a comunidade de investidores chineses. Uma onda de tokens com nomes em mandarim e temas asiáticos, como ‘Binance Life’ (币安生活), inundou o mercado, atingindo capitalizações de mercado de centenas de milhões de dólares em questão de dias.

Esse fenômeno gerou um efeito FOMO que não era visto desde os primeiros dias de tokens como DOGE e PEPE.

O sucesso foi tão grande que a plataforma de lançamento de memecoins da BNB Chain, a Four.meme, chegou a ultrapassar a Pump.fun da Solana em receita diária. O frenesi impulsionou as taxas diárias da BNB Chain para mais de US$ 5 milhões, um aumento impressionante em relação a menos de US$ 500 mil registrados anteriormente.

A ‘temporada CZ’, como alguns analistas a apelidaram, beneficia diretamente o token BNB. No momento da redação deste artigo, o BNB atingia novas máximas históricas, com o ecossistema de memecoins do BNB Chain florescendo.

O contra-ataque da ‘Apple Chain’

Sentindo a pressão, a Fundação Solana tentou uma manobra de marketing para reconquistar a atenção da comunidade chinesa.

A conta oficial da Solana no X publicou em chinês, autodenominando-se a ‘Apple Chain’ (苹果链), numa tentativa de se posicionar como uma marca premium e sofisticada, semelhante à gigante da tecnologia. O post foi rapidamente deletado.

In China, famous blogger Hu Chengfeng divided people into “Apple” and “Android” classes. iPhone users were the successful elite, Android users the rest. As his idea spread, “living an Apple life” became a symbol of success. Then Solana tweeted “Apple Chain” and deleted it,… https://t.co/skH3kwKh1e pic.twitter.com/edtbmZ5n0V — 0xAnito (@0xAnitoSol) October 8, 2025

Embora a publicação tenha sido criticada como uma ‘reação de pânico’, ela inadvertidamente gerou uma nova onda de tokens com o nome ‘Apple Chain’ na própria Solana e colocou a rede de volta nas discussões da comunidade asiática.

Pouco depois, a Raydium, maior DEX da Solana, postou um enigmático ‘SOL meme szn [is coming]’ (a temporada de memes do SOL está chegando), sinalizando que a rede não desistiu da luta e prepara um contra-ataque.

SOL meme szn 🔜 — Raydium (@RaydiumProtocol) October 7, 2025

Impacto nos preços: SOL tropeça enquanto BNB dispara

A guerra pela liquidez das memecoins teve um impacto direto e divergente nos preços dos tokens nativos das duas blockchains. Enquanto o frenesi impulsionava o BNB para novas máximas históricas, o SOL tropeçou. O preço SOL caiu de uma máxima de US$ 235 para cerca de US$ 217, retornando aos níveis do início de outubro.

No momento da redação deste artigo, o SOL mostra uma leve recuperação, sendo negociado em torno de US$ 200, mas a perda de domínio no setor que antes liderava deixou uma marca.

A divergência de desempenho destaca o quão crucial o mercado de memecoins se tornou. Ele atua como um indicador do engajamento do varejo e da atividade on-chain. A capacidade de uma blockchain de atrair e reter a liquidez especulativa desses ativos tornou-se um fator determinante para a percepção de curto prazo do mercado.

ETF de Solana pode virar o jogo?

Apesar do revés na guerra das memecoins, uma carta na manga pode virar o jogo para o Solana. Há uma expectativa crescente no mercado de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprove um ETF de Solana à vista ainda esta semana.

Caso a aprovação se concretize, analistas preveem que o SOL poderia disparar para a faixa de US$ 290 a US$ 345. Dessa forma, o token reestabeleceria sua tendência de alta de médio prazo.

Ferramentas para navegar a volatilidade das memecoins

Em meio à guerra de memecoins entre Solana e BNB Chain, investidores buscam ferramentas que facilitem a navegação entre diferentes ecossistemas.

Nesse contexto, a Best Wallet surge como uma solução multi-chain que suporta mais de 60 blockchains. A plataforma inclui tanto Solana quanto BNB Chain. Além disso, oferece swaps cross-chain com acesso a 90+ blockchains e 330 DEXs. Consequentemente, traders podem mover liquidez rapidamente entre as duas redes em disputa.

Best Wallet v2.13.1 is live! 🚀 As part of our ongoing updates to enhance your experience, here’s what’s new. 👇 • Claim Upcoming Tokens directly on Solana

• Switch your app language to Spanish or Portuguese

• Performance and stability improvements under the hood Update… pic.twitter.com/A1N642Ndnu — Best Wallet (@BestWalletHQ) October 14, 2025

O token nativo da plataforma, $BEST, já arrecadou mais de US$ 16,5 milhões em pré-venda. Ele oferece benefícios como taxas de transação reduzidas e acesso antecipado a novos projetos através do Token Launchpad.

Portanto, para investidores de memecoins que precisam alternar rapidamente entre Solana e BNB Chain, ferramentas como a Best Wallet podem fazer a diferença.

