Polymarket: cai expectativa sobre retorno de CZ à Binance

Resumo da notícia

Probabilidade de retorno de CZ à Binance chegou a 62%, segundo a Polymarket.

Volume do contrato ultrapassa US$ 75 mil, com alta de 48% em 24h.

Perdão presidencial de Trump elimina restrições judiciais que impediam CZ de atuar no mercado.

Na última quinta-feira (23/10), o mercado de previsão descentralizado Polymarket registrou uma disparada no volume e nas probabilidades associadas ao possível retorno de Changpeng Zhao (CZ) à Binance antes do fim de 2025.

De acordo com os dados públicos da Polymarket, o contrato intitulado ‘Will CZ return to Binance by December 31?’ (CZ retornará à Binance até 31 de dezembro?) chegou a registrar uma probabilidade de 62%.

Os volumes começaram a subir logo após reportagens confirmarem que Trump concedeu uma clemência executiva a CZ. Afinal, isso poderia abrir caminho para um possível retorno ao comando da Binance ou de uma nova iniciativa vinculada ao conglomerado.

No entanto, os números caíram desde então. Nesta segunda-feira (27/10), a probabilidade já estava em 32%. Ou seja, menos de um terço dos traders apostam em uma volta de CZ à empresa ainda este ano.

Perdão presidencial e reabilitação de imagem

O perdão concedido por Trump encerra um dos capítulos mais controversos da história recente do mercado cripto. Em meio à alta das criptomoedas mais promissoras, CZ havia sido condenado em 2024 por violar leis de compliance financeiro e por supostas falhas na supervisão de controles de lavagem de dinheiro dentro da Binance.

O capítulo resultou em um acordo judicial que incluiu uma multa de US$ 4,3 bilhões. Vale ressaltar que esse foi o maior valor já pago por uma empresa cripto na história dos Estados Unidos.

Além disso, como parte do acordo, CZ se afastou do cargo de CEO e ficou proibido de ocupar funções executivas ou de governança em instituições financeiras reguladas por um período mínimo de 36 meses.

O perdão presidencial, no entanto, extingue essa restrição, permitindo que ele reassuma posições corporativas. Isso desde que não esteja sob sanções da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ou da Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN).

O perdão de Trump teve como fundamento o argumento de que o caso de CZ havia sido ‘politizado’ e que o ex-CEO teria cooperado plenamente com as autoridades durante as investigações.

A decisão também se alinha à estratégia do ex-presidente de promover um ambiente ‘mais favorável à inovação e à competitividade tecnológica’. Esse foi um discurso recorrente na última campanha de Trump pela Casa Branca.

A reviravolta nas apostas

Antes da clemência presidencial, o mercado avaliava em menos de 10% as chances de CZ retornar à Binance até o fim do ano. O gráfico da Polymarket mostra que as probabilidades permaneceram estáveis ao redor desse nível durante a maior parte de outubro, mas dispararam subitamente na madrugada de quinta-feira, atingindo o pico de 62% logo após a confirmação do perdão.

O contrato foi aberto no dia 21 de setembro e se encerra em 31 de dezembro de 2025. Os traders apostam tokens USDC para comprar participações nas opções ‘Yes’ ou ‘No’, e o valor de mercado dessas participações reflete a probabilidade agregada de cada cenário.

O aumento abrupto das apostas pró-retorno indica que a comunidade cripto vê cenários reais e imediatos para o retorno de CZ à liderança, seja formalmente, seja por meio de influência indireta sobre a governança da empresa.

Dados adicionais da plataforma mostram que, desde a abertura do contrato, o volume acumulado superou US$ 75 mil. Já são mais de 1.200 apostadores únicos participando da negociação.

O valor não representa grandes volumes institucionais. Mas é considerado significativo dentro do universo dos mercados preditivos descentralizados, que utilizam blockchain para registrar apostas de forma pública e imutável.

Polymarket como termômetro político e cripto

A Polymarket ganhou destaque global nos últimos dois anos por funcionar como um ‘mercado da verdade’, uma plataforma onde traders apostam em resultados de eventos do mundo real, desde eleições e decisões judiciais até lançamentos de produtos de tecnologia.

Parcialmente sob regulação da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos Estados Unidos, a empresa já se tornou uma referência informal do sentimento coletivo, especialmente dentro da comunidade cripto.

Seu formato de previsão descentralizada tem atraído desde investidores institucionais até curiosos interessados em testar a sabedoria coletiva do mercado.

A plataforma opera com contratos tokenizados que representam probabilidades, e as cotações variam entre US$ 0 e US$ 1. Um contrato cotado a US$ 0,62, como o de CZ nesta semana, indica que o mercado atribui 62% de chance de o evento ocorrer até a data de expiração.

Analistas de sentimento de mercado observam que o crescimento desse tipo de plataforma reflete um amadurecimento do uso da blockchain como instrumento de previsão social e econômica. Ao mesmo tempo, aproxima o público de temas antes restritos a analistas políticos e financeiros.

CZ e o possível retorno à Binance

Apesar da intensa movimentação nas apostas, não há informação oficial de que CZ planeje retornar ao cargo de CEO da Binance. A empresa, atualmente comandada por Richard Teng, tem reiterado que ‘não há planos de mudanças na liderança’ e que mantém o compromisso de cumprir integralmente as exigências do acordo judicial firmado com as autoridades americanas.

No entanto, especuladores acreditam que, caso o retorno de CZ recebesse autorização do conselho, ele poderia reassumir um cargo estratégico, não executivo. Por exemplo, poderia ser presidente do conselho ou consultor global, o que tecnicamente cumpriria os termos do acordo original.

Além disso, o perdão presidencial não impede que a CZ atue em outros segmentos do mercado financeiro. Isso incluiria o lançamento de novas empresas voltadas para infraestrutura Web3, blockchain corporativo e investimentos institucionais.

Em entrevistas recentes, o fundador da Binance havia sinalizado interesse em projetos educacionais e de governança descentralizada. Portanto, há áreas que poderiam permitir seu retorno gradual ao ecossistema sem reações negativas de reguladores.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.