IA no mercado de trabalho: riscos de demissões são exagerados

Enquanto a inteligência artificial (IA) avança a passos largos, cresce também a preocupação sobre seu impacto no mercado de trabalho, já que ela poderia causar demissões.

Porém, segundo David Sachs, conselheiro da Casa Branca para Criptomoedas e Inteligência Artificial, os alertas sobre demissões em massa causadas por IA estão sendo superestimados.

Em uma publicação recente na rede social X (antigo Twitter), Sachs afirmou que a IA atua mais como um ‘intermediário’ nos fluxos de trabalho. As decisões-chave e a gestão das operações continuam, segundo ele, sob responsabilidade humana.

Afinal, mesmo os modelos mais sofisticados ainda exigem supervisão e orientação para gerar valor real aos negócios.

Why the AI job loss narrative is overhyped: AI models still need to be prompted and verified, often iteratively, to drive business value. As @balajis says, AI is middle-to-middle, not end-to-end. Humans do the stuff at the ends (supervision); AI does the stuff in the middle. https://t.co/fDVDUIbbmR — David Sacks (@DavidSacks) August 3, 2025

Microsoft aponta profissões mais expostas à automação

A declaração de Sachs segue a mesma linha de um estudo da Microsoft Research, que analisou 200 mil interações anônimas com o Bing Copilot para mapear as ocupações mais vulneráveis à automação por IA.

Entre as profissões mais impactadas, estão jornalistas, redatores técnicos e analistas — todas com forte presença no setor de criptomoedas promissoras. Esses papéis tiveram pontuações de aplicabilidade da IA entre 0,38 e 0,39, indicando alto potencial de substituição por ferramentas automatizadas.

Já funções como analistas de mercado e cientistas de dados obtiveram escores ligeiramente menores, entre 0,35 e 0,36. Segundo o levantamento, as tarefas mais executadas com auxílio da IA incluem coleta de dados, produção de textos e atividades de consultoria.

Impacto já é sentido no setor cripto

A preocupação com a automação ganha força também entre empresas de criptomoedas. Em julho, por exemplo, especialistas do setor notaram uma queda expressiva no número de vagas disponíveis na indústria cripto.

Este movimento, aliás, coincidiu com dados decepcionantes do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Afinal, segundo o Departamento de Trabalho americano, foram criados apenas 73 mil empregos no último mês, bem abaixo dos 100 mil previstos pela Dow Jones.

Para muitos, esse número reflete uma desaceleração generalizada, impulsionada em parte pela adoção crescente de sistemas baseados em IA.

IA substitui outras IAs

Sachs também compartilhou a visão do ex-CTO da Coinbase, Balaji Srinivasan, que defende que a nova geração de IA não está necessariamente ‘tomando empregos humanos’, mas sim substituindo modelos anteriores de IA.

Hoje, a inteligência artificial ainda não é verdadeiramente autônoma. Ela executa mais tarefas, mas não age completamente por conta própria, afirmou Srinivasan.

O ex-executivo exemplificou o fenômeno com a substituição de ferramentas: o Midjourney, por exemplo, ultrapassou o Stable Diffusion em geração de imagens, enquanto o GPT-4 deixou o GPT-3 para trás nos modelos de linguagem natural.

Esse ciclo contínuo de evolução entre as próprias tecnologias reforça o argumento de Sachs, ou seja, a IA ainda depende do controle e da direção humana para ser plenamente eficaz.

Supervisão humana permanece essencial

Apesar da crescente sofisticação dos sistemas de inteligência artificial, especialistas concordam que o papel humano segue sendo fundamental.

A IA pode transformar processos, otimizar tarefas e até reduzir custos. Porém, está longe de eliminar por completo a necessidade de profissionais qualificados, especialmente em áreas estratégicas como análise de dados, tomada de decisões e inovação.

Para o setor de criptomoedas, o desafio é equilibrar automação com talento humano, garantindo que a tecnologia continue sendo uma aliada — e não uma ameaça — ao desenvolvimento sustentável da indústria.

IA já é realidade e também uma oportunidade de investimento

Independentemente das previsões sobre impacto no mercado de trabalho, como demissões ou substituições de profissões pela IA, não há como negar que o impacto da tecnologia no dia a dia está cada vez mais visível.

Ferramentas como assistentes virtuais, geradores de imagens e modelos de linguagem já fazem parte da rotina de milhões de usuários. Isso ocorre no trabalho, no consumo de conteúdo e até nos investimentos.

Aliás, o avanço da IA também abriu espaço para uma nova geração de projetos cripto, que unem blockchain e inteligência artificial em soluções voltadas para a economia digital.

Nesse sentido, um dos destaques recentes é o SUBBD, projeto que vem ganhando força no mercado graças à sua proposta inovadora e ao engajamento com grandes influenciadores.

SUBBD revoluciona o mercado de trabalho online com IA

O SUBBD ($SUBBD) é o token nativo de uma plataforma de assinaturas cripto integrada à inteligência artificial, voltada para a economia dos criadores de conteúdo.

Com mais de 250 milhões de seguidores ativos e o apoio de 2.000 influenciadores, o projeto está em fase de pré-venda e tem atraído atenção por seu potencial de crescimento.

Analistas apontam que o SUBBD pode atingir US$ 1,23 até 2030, com base em sua adoção acelerada, escassez de tokens (apenas 1 bilhão no total) e utilidade real no ecossistema.

Entre os recursos oferecidos, estão:

Assinaturas diretas com influenciadores usando o token $SUBBD;

Recompensas de staking com rendimento anual de 20%;

Conteúdo exclusivo, como vídeos de bastidores e lançamentos antecipados;

Ferramentas de IA para criar avatares, áudios e vídeos personalizados.

O SUBBD também se destaca por oferecer pagamentos rápidos, auditorias completas e sem exigência de valor mínimo para investir. Isso o torna acessível tanto para pequenos quanto para grandes investidores.

Com o boom da IA e a consolidação da economia de criadores, o SUBBD surge como uma das criptomoedas mais promissoras do momento, unindo inovação tecnológica e engajamento massivo.

Conheça já o SUBBD

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.