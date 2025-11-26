Resumo da notícia

Um trader institucional aplicou US$ 1,74 bilhão em opções de Bitcoin na Deribit, mirando lucro entre US$ 100 mil–US$ 112 mil até 26 de dezembro.

Quatro strikes dominam o vencimento de dezembro com 55 mil BTC em interesse aberto.

A operação acompanha a dominância de chamadas no mercado, hoje em 63%.

Um trader institucional executou uma posição massiva de 20 mil BTC (avaliados em US$ 1,74 bilhão) na Deribit via Paradigm na segunda-feira (24/11).

A operação está entre as maiores negociações únicas de opções de 2025. O trader usou uma call condor, estratégia complexa que gera lucro se o Bitcoin terminar em um intervalo específico.

Os strikes são US$ 100 mil, US$ 106 mil, US$ 112 mil e US$ 118 mil, todos com vencimento no dia 26 de dezembro.

A análise oficial da Deribit afirma que a posição demonstra uma expectativa otimista. Em resumo, o trader aposta que o preço do BTC chegará à faixa de US$ 100 mil a US$ 118 mil, mas sem superá-la de forma relevante.

O lucro máximo ocorrerá se o BTC terminar entre US$ 106 mil e US$ 112 mil no dia de vencimento.

Three huge blocks printed on Deribit today via Paradigm, total of 20K BTC notional! Trader lifted a long-dated 100k/106k/112k/118k call condor for Dec ’25. Signal is clear: a structured bullish view – expecting BTC to reach the 100–118k zone, not explode past it. Trade: BTC 26… pic.twitter.com/zSyFgNs7dt — Deribit (@DeribitOfficial) November 24, 2025

Vencimento de opções com Bitcoin

O impacto no mercado cripto é forte. Afinal, os quatro strikes do investidor agora dominam o vencimento do dia 26 de dezembro. Aliás, eles ocupam as quatro maiores posições por interesse aberto.

O strike de US$ 100 mil lidera com 15.517 BTC em interesse aberto. Em seguida, vêm US$ 112 mil (14.062 BTC), US$ 106 mil (13.090 BTC) e US$ 118 mil (13.066 BTC), segundo dados do Coinglass.

Juntos, os strikes somam mais de 55 mil BTCs em interesse aberto. A posição acompanha o sentimento amplo do mercado, que hoje prefere entradas de call a puts.

As opções de Bitcoin mostram 63% de dominância de opções de compra, com 375.267 BTC em calls contra 218 mil BTC em opções vendidas. O trade do investidor representa cerca de 3,4% do open interest total de opções de BTC.

Investidor aposta no rali de fim de ano

A operação só gera lucro se o Bitcoin terminar entre US$ 100 mil e US$ 118 mil no vencimento. Sendo assim, caso fique abaixo de US$ 100 mil ou acima de US$ 118 mil, a posição perderá o valor limitado ao prêmio inicial.

A estrutura troca upside ilimitado por risco máximo definido. No entanto, com o Bitcoin na casa de US$ 87,4 mil, o trader precisa de um rali de cerca de 15% para alcançar o limite inferior de lucro em US$ 100 mil.

O vencimento dá pouco mais de um mês para a estratégia funcionar. É uma aposta concentrada na movimentação de curto prazo rumo ao fim do ano.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.