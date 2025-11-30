Paul Krugman: queda do Bitcoin reflete perda de força de Trump.

Resumo da notícia

Paul Krugman diz que a queda do bitcoin está ligada ao enfraquecimento político de Donald Trump.

Investidores passaram a reavaliar expectativas após a perda de força do governo.

A visão crítica de Krugman reacende o debate sobre o papel do bitcoin na economia global.

O economista Paul Krugman voltou ao centro do debate ao afirmar que a recente derrocada do Bitcoin está diretamente relacionada ao enfraquecimento político de Donald Trump.

Além disso, o ganhador do Nobel de Economia diz que a criptomoeda se tornou parte do chamado Trump Trade, um conjunto de ativos que disparou após a vitória eleitoral de 2024.

No entanto«

Queda do Bitcoin assusta o mercado

O Bitcoin surpreendeu o mercado ao devolver todos os ganhos acumulados desde o início de 2025. Para isso, pesaram fatores macroeconômicos adversos e pontos específicos do setor, segundo a maioria dos analistas.

No entanto, Krugman sustenta que a influência política tem papel central nessa correção.

Afinal, ele afirma que o presidente dos EUA prometeu políticas pró-cripto e criou uma forte expectativa de expansão regulatória favorável. Por isso, desde a eleição, o setor registrou uma valorização intensa.

Em seguida, porém, o declínio da confiança no governo levantou dúvidas sobre a capacidade de Trump de cumprir suas promessas.

Por exemplo, o economista argumenta que um presidente enfraquecido tem menos força para avançar sua agenda no Congresso. Também destaca que isso reduz as chances de medidas que poderiam beneficiar o Bitcoin e as melhores altcoins.

Trump Trade e o efeito sobre o BTC

Krugman diz que o preço do Bitcoin virou uma espécie de aposta no trumpismo após diversas medidas do presidente dos EUA para beneficiar o setor cripto. Além disso, segundo ele:

O poder de Trump está visivelmente diminuindo. Então, o preço do Bitcoin, que na prática se tornou uma aposta no trumpismo, despencou.

Essa leitura reacende discussões sobre a dependência entre a narrativa política e o comportamento do mercado cripto.

Aliás, Krugman repetiu críticas antigas ao Bitcoin:

“Para que serve o Bitcoin? Ele não é dinheiro — ou seja, não é um meio de troca, algo que você possa usar para fazer pagamentos. E não é uma proteção contra a inflação.

Além disso, ele reforçou que os investidores já reavaliam riscos diante do novo cenário político. Apesar disso, em um post na última semana, Krugman afirmou que acredita em uma recuperação da moeda.

Por outro lado, analistas afirmam que o setor deve continuar sensível a sinais sobre o futuro das políticas econômicas dos EUA. Então, a trajetória do BTC segue atrelada tanto ao ambiente macroeconômico quanto ao impacto do governo Trump, que ainda molda expectativas.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.