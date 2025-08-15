Resumo da notícia

KuCoin e AlloyX lançaram um programa-piloto para uso de RWA como garantia em operações.

A parceria busca unir ativos regulados e blockchain, ampliando liquidez e segurança no mercado cripto.

Modelo inclui custódia e registro pelo Standard Chartered Bank em Hong Kong, reforçando compliance.

A KuCoin e a AlloyX anunciaram um programa-piloto para integrar tokens de ativos do mundo real (RWAs) aos mecanismos de colateral da exchange.

No dinâmico ecossistema cripto, a integração entre finanças tradicionais e tecnologia blockchain é cada vez mais vista como um passo essencial para destravar novas oportunidades de mercado.

O teste envolve o RYT, token lastreado no ChinaAMC USD Digital Money Market Fund e emitido pela China Asset Management (Hong Kong) Limited. Aliás, esta é uma das gestoras de ativos mais tradicionais da Ásia.

A iniciativa insere esse ativo regulado no Off-Exchange Settlement (OES) da KuCoin para gestão de linhas de crédito, permitindo que o token seja utilizado como garantia em operações de trading.

KuCoin quer criar conexão entre Web2 e Web3

Segundo a KuCoin, o objetivo é criar novas aplicações para tokens lastreados em fundos tradicionais, aproximando ainda mais o ecossistema das melhores criptomoedas das estruturas reguladas.

Usuários que mantiverem RYT poderão não só receber rendimento proveniente do fundo, mas também utilizá-lo como colateral para alavancar operações na plataforma, combinando segurança e versatilidade na gestão patrimonial.

O modelo tem mecanismos de compliance sólidos, incluindo custódia, administração e registro de unidades com condução do Standard Chartered Bank em Hong Kong. Trata-se de uma camada adicional de confiança e rastreabilidade para investidores.

Potencial para moldar padrões do mercado

Para BC Wong, CEO da KuCoin, a parceria eleva o nível de inovação da plataforma. Além disso, fornece soluções seguras e em conformidade regulatória, ajudando usuários a gerenciar seus ativos digitais com mais confiança em mercados dinâmicos.

Já Thomas Zhu, CEO da AlloyX, destacou que o projeto é um passo prático voltado à construção de cenários e mecanismos de colateral. Ele oferece aos usuários novas possibilidades de utilização de ativos. Ao setor, gera oportunidades de validação estrutural.

Especialistas apontam que a adoção de RWAs como colateral em exchanges centralizadas pode ampliar a liquidez do mercado e incentivar a entrada de emissores tradicionais, diversificando o ecossistema.

Os RWAs ainda estão em estágio inicial de adoção. No entanto, a união entre KuCoin e AlloyX mostra como essa classe de ativos pode evoluir de testes isolados para padrões amplamente utilizados.

Além disso, a integração de produtos financeiros tradicionais no ambiente cripto pode não apenas atrair mais capital institucional, mas também servir de referência para reguladores e outras plataformas.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.