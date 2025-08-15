Coinspeaker

KuCoin e AlloyX avançam na integração de RWAs com teste de colateral

Uso de RWAs como colateral aproxima cripto e finanças tradicionais.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar
Resumo da notícia

  • KuCoin e AlloyX lançaram um programa-piloto para uso de RWA como garantia em operações.
  • A parceria busca unir ativos regulados e blockchain, ampliando liquidez e segurança no mercado cripto.
  • Modelo inclui custódia e registro pelo Standard Chartered Bank em Hong Kong, reforçando compliance.
  • O Snorter Bot surgiu como uma ferramenta ágil e segura para a negociação de memecoins.

A KuCoin e a AlloyX anunciaram um programa-piloto para integrar tokens de ativos do mundo real (RWAs) aos mecanismos de colateral da exchange.

No dinâmico ecossistema cripto, a integração entre finanças tradicionais e tecnologia blockchain é cada vez mais vista como um passo essencial para destravar novas oportunidades de mercado.

O teste envolve o RYT, token lastreado no ChinaAMC USD Digital Money Market Fund e emitido pela China Asset Management (Hong Kong) Limited. Aliás, esta é uma das gestoras de ativos mais tradicionais da Ásia.

A iniciativa insere esse ativo regulado no Off-Exchange Settlement (OES) da KuCoin para gestão de linhas de crédito, permitindo que o token seja utilizado como garantia em operações de trading.

KuCoin quer criar conexão entre Web2 e Web3

Segundo a KuCoin, o objetivo é criar novas aplicações para tokens lastreados em fundos tradicionais, aproximando ainda mais o ecossistema das melhores criptomoedas das estruturas reguladas.

Usuários que mantiverem RYT poderão não só receber rendimento proveniente do fundo, mas também utilizá-lo como colateral para alavancar operações na plataforma, combinando segurança e versatilidade na gestão patrimonial.

O modelo tem mecanismos de compliance sólidos, incluindo custódia, administração e registro de unidades com condução do Standard Chartered Bank em Hong Kong. Trata-se de uma camada adicional de confiança e rastreabilidade para investidores.

Potencial para moldar padrões do mercado

Para BC Wong, CEO da KuCoin, a parceria eleva o nível de inovação da plataforma. Além disso, fornece soluções seguras e em conformidade regulatória, ajudando usuários a gerenciar seus ativos digitais com mais confiança em mercados dinâmicos.

Já Thomas Zhu, CEO da AlloyX, destacou que o projeto é um passo prático voltado à construção de cenários e mecanismos de colateral. Ele oferece aos usuários novas possibilidades de utilização de ativos. Ao setor, gera oportunidades de validação estrutural.

Especialistas apontam que a adoção de RWAs como colateral em exchanges centralizadas pode ampliar a liquidez do mercado e incentivar a entrada de emissores tradicionais, diversificando o ecossistema.

Os RWAs ainda estão em estágio inicial de adoção. No entanto, a união entre KuCoin e AlloyX mostra como essa classe de ativos pode evoluir de testes isolados para padrões amplamente utilizados.

Além disso, a integração de produtos financeiros tradicionais no ambiente cripto pode não apenas atrair mais capital institucional, mas também servir de referência para reguladores e outras plataformas.

Snorter Bot: Eficiência e agilidade na nova era cripto

A integração de ativos do mundo real às exchanges representa apenas uma das frentes da evolução do mercado. Com o mesmo espírito de inovação e eficiência, o Snorter Bot vem se destacando como uma solução para quem busca maximizar resultados em um cenário dinâmico.

Operando diretamente pelo Telegram, ele permite a execução ultrarrápida de ordens. Além disso, com o Snorter, você tem acesso a monitoramento em tempo real e proteção contra golpes comuns em negociações de memecoins e altcoins de baixa capitalização.

Assim como os RWAs ampliam a utilidade e a liquidez de ativos tradicionais na blockchain, o Snorter Bot expande as possibilidades de atuação dos traders.

Ele faz isso oferecendo um ecossistema mais seguro e responsivo. Essas são características essenciais para se posicionar à frente em um mercado que não para de evoluir.

Aliás, a pré-venda do Snorter já levantou mais de US$ 3 milhões em pouco mais de dois meses. Com isso, superou a captação inicial de bots de referência no mercado, como o Banana Gun.

Até o próximo estágio de preço, você pode adquirir $SNORT a US$ 0,1013.

Além de taxas de execução mais baixas (0,85%) e recursos como copy trading, proteção contra MEV e detecção de honeypots, o token oferece acesso a análises avançadas, staking e governança.

Visite a pré-venda do Snorter

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

