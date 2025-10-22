Resumo da notícia

Pré-venda do Snorter foi estendida até 27 de outubro, antes do lançamento oficial.

Token está fixado em US$ 0,1083, último preço antes das exchanges.

Expansão multichain inclui Ethereum, Binance, Base e Polygon.

Auto-trading com IA será lançado após o evento de geração de tokens.

Staking nativo com APY de até 103% já está disponível.

O Snorter Bot Token (SNORT) encerrou oficialmente sua pré-venda na segunda-feira (20/10). Mas a equipe abriu uma janela extra de sete dias para que novos compradores ainda possam adquirir tokens pelo preço exato de listagem.

Essa extensão curta oferece aos investidores uma última chance de se posicionar antes do início das negociações em grandes exchanges. Afinal, espera-se que a alta demanda possa elevar rapidamente o valor do ativo.

Com a data de reivindicação (claim) marcada para 27 de outubro às 14h (UTC), os interessados têm agora cinco dias para participar dessa fase pré-listagem.

Após o TGE (Token Generation Event), o roadmap do Snorter Bot se volta à expansão multichain. Com isso, ele vai além da Solana para permitir que seu mecanismo de negociação rastreie e capture novas memecoins em outros ecossistemas.

Com o preço atual de US$ 0,1083 por token, esta pode ser a última oportunidade de comprar SNORT antes de ele chegar ao mercado aberto.

Por que investidores estão acumulando Snorter antes da listagem?

Quem acompanhou a pré-venda do Snorter Bot Token já sabe que o projeto disputa diretamente com Banana Gun, Maestro e Trojan pelo topo da corrida dos bots de trading no Telegram.

Mas o diferencial do Snorter está em sua base técnica e velocidade. Construído sobre a Solana, ele herda as taxas baixas e alta capacidade de processamento da rede.

Além disso, o bot opera com conexões RPC personalizadas. Esses são nós dedicados da Solana que priorizam o fluxo de transações do Snorter, evitando congestionamentos comuns em endpoints públicos.

Essa arquitetura garante execuções ultrarrápidas e uma vantagem significativa na detecção de novos lançamentos das melhores memecoins.

O Snorter monitora continuamente filas de transações, feeds de validadores e pools de liquidez, identificando novos tokens, injeções de liquidez e alterações súbitas que costumam sinalizar oportunidades precoces.

Assim que um token é detectado, os traders podem agir instantaneamente através da interface no Telegram, realizando ordens sem sair do app.

O sistema ainda conta com um filtro automático de segurança, que descarta honeypots, rug pulls e pools rasos. Portanto, garante que apenas tokens com padrões de segurança on-chain sejam exibidos.

Essa combinação de velocidade, precisão e proteção impulsionou o sucesso da pré-venda. Aliás, a pré-venda do Snorter arrecadou mais de quatro vezes o valor do Banana Gun, consolidando-se como um dos bots mais promissores da categoria.

Após o TGE: Snorter lançará auto-trading com IA no Telegram

Velocidade e precisão não bastam se o bot estiver preso a uma única blockchain.

Com a recente ascensão das memecoins da Binance, incluindo casos de traders que transformaram US$ 3.500 em quase US$ 8 milhões em poucos dias, o suporte multichain tornou-se essencial.

Por isso, após o TGE, o Snorter Bot iniciará sua expansão para outras redes, começando por Ethereum e depois chegando à Binance, Base e Polygon. Essa integração colocará o Snorter à frente de concorrentes como o Trojan, por exemplo, ainda limitado à Solana.

O projeto também lançará novos recursos no Telegram, como o Painel de Portfólio, que exibe lucro, custo médio e ganhos realizados em tempo real.

Nos próximos estágios, o bot ganhará algoritmos de negociação assistidos por IA, permitindo assim execução automática de ordens dentro do app, além de copy trading aprimorado.

Parcerias DeFi também estão no radar, ampliando a utilidade do token SNORT, que dará direito a voto em decisões de governança e participação em atualizações futuras.

Mesmo uma pequena fatia do mercado pode elevar o valor do SNORT

O SNORT é o coração de um sistema de trading poderoso, capaz de redefinir como os investidores atuam no universo cripto.

Na última semana, bots de trading como Banana Gun, Maestro e Trojan movimentaram juntos cerca de US$ 392 milhões em volume.

No entanto, se o Snorter conquistar apenas uma fração desse fluxo, seu valuation atual de US$ 54 milhões poderá multiplicar-se várias vezes. Esse potencial, porém, é reservado a quem se move rápido.

A equipe do Snorter abriu uma última janela de seis dias para comprar tokens ao preço de listagem, ou seja, uma chance justa antes das negociações em exchanges começarem.

Com a atenção crescente do mercado e uma estratégia ambiciosa de expansão, esta pode ser a última oportunidade de adquirir SNORT a um preço acessível.

Última chance de sair na frente

Para comprar SNORT pelo preço de listagem, basta acessar o site oficial do Snorter Bot Token e adquirir tokens usando SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou cartão de crédito.

O SNORT também é o token de staking do projeto e pode ser bloqueado em seu protocolo nativo, que atualmente oferece um APY dinâmico de até 103%.

Para uma experiência otimizada, a equipe recomenda o uso da Best Wallet, na qual os saldos da pré-venda aparecem diretamente no aplicativo, com reivindicação instantânea após o TGE e acesso antecipado a novas listagens através do recurso ‘Upcoming Tokens’.

A Best Wallet está disponível no Google Play e na App Store. Acompanhe o Snorter nas redes sociais através do X (Twitter) e do Instagram.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.