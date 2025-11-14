Coinspeaker

BlackRock integra BNB Chain em fundo de investimentos com US$ 2,5 bilhões

Novidade permitirá oferta de empréstimos cripto com garantia em ativos na exchange Binance.

Gabriel Gomes
BlackRock integra BNB Chain em fundo de investimentos com US$ 2,5 bilhões

Resumo da notícia

  • O fundo BUIDL da BlackRock já opera na BNB Chain e passa a ser aceito como colateral na Binance.
  • A Securitize cuidou da tokenização e da conformidade.
  • A Wormhole fornece a infraestrutura cross-chain.
  • O BUIDL, avaliado em cerca de US$ 2,5 bilhões, amplia a adoção de ativos tokenizados.

A BlackRock colocou em funcionamento o fundo USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) na BNB Chain no dia 14 de novembro. A Securitize executou a tokenização.

Já a Wormhole garantiu a interoperabilidade entre redes. O movimento reforça a integração entre finanças tradicionais e infraestrutura em blockchain.

Com a novidade, investidores qualificados passam a acessar rendimentos em dólar tokenizados on-chain na BNB Chain.

Além disso, instituições podem usar o token BUIDL como colateral na Binance. Isso amplia a utilidade do ativo para operações institucionais.

Implantação da BNB Chain no fundo da BlackRock

A expansão para a BNB Chain aumenta a disponibilidade do BUIDL em ambientes on-chain. Ou seja, a possibilidade de usar o token como garantia na Binance representa avanço prático para grandes ativos tokenizados no mercado.

A Securitize entregou a estrutura regulatória e técnica necessária. Enquanto isso, a Wormhole suporta mais de US$ 4 bilhões em ativos reais tokenizados, desde 2018.

Juntas, as empresas permitem que o BUIDL sirva tanto a estratégias DeFi quanto a operações institucionais tradicionais.

De acordo com Carlos Domingo, cofundador e CEO da Securitize, afirmou que ‘levar o BUIDL para a BNB Chain e torná-lo colateral na Binance amplia o acesso e desbloqueia novas utilidades para ativos regulados on-chain.’

Fundo de investimentos de US$ 2,5 bilhões

O BUIDL alcança aproximadamente US$ 2,5 bilhões, tornando-se o maior fundo tokenizado de mercado monetário em blockchains públicas. Sendo assim, o fundo representa boa parte do mercado global de Treasuries tokenizados.

Desde o início de 2024, o BUIDL firmou parcerias com players como Ripple Labs (integração RLUSD), Frax Finance (frxUSD) e Hidden Road (conexões com grandes exchanges).

Agora, com o suporte da BNB Chain e da exchange Binance, o fundo acelera a ponte entre ativos tradicionais e infraestrutura on-chain.

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

