Resumo da notícia
- O fundo BUIDL da BlackRock já opera na BNB Chain e passa a ser aceito como colateral na Binance.
- A Securitize cuidou da tokenização e da conformidade.
- A Wormhole fornece a infraestrutura cross-chain.
- O BUIDL, avaliado em cerca de US$ 2,5 bilhões, amplia a adoção de ativos tokenizados.
A BlackRock colocou em funcionamento o fundo USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) na BNB Chain no dia 14 de novembro. A Securitize executou a tokenização.
Já a Wormhole garantiu a interoperabilidade entre redes. O movimento reforça a integração entre finanças tradicionais e infraestrutura em blockchain.
Com a novidade, investidores qualificados passam a acessar rendimentos em dólar tokenizados on-chain na BNB Chain.
Além disso, instituições podem usar o token BUIDL como colateral na Binance. Isso amplia a utilidade do ativo para operações institucionais.
The world’s largest tokenized treasury, BUIDL, is coming to @binance, the world’s largest crypto exchange.
BUIDL is now accepted as off-exchange collateral for trading on Binance and will be launching a new share class on @BNBCHAIN. pic.twitter.com/MX9gVuk15a
— Securitize (@Securitize) November 14, 2025
Implantação da BNB Chain no fundo da BlackRock
A expansão para a BNB Chain aumenta a disponibilidade do BUIDL em ambientes on-chain. Ou seja, a possibilidade de usar o token como garantia na Binance representa avanço prático para grandes ativos tokenizados no mercado.
A Securitize entregou a estrutura regulatória e técnica necessária. Enquanto isso, a Wormhole suporta mais de US$ 4 bilhões em ativos reais tokenizados, desde 2018.
Juntas, as empresas permitem que o BUIDL sirva tanto a estratégias DeFi quanto a operações institucionais tradicionais.
De acordo com Carlos Domingo, cofundador e CEO da Securitize, afirmou que ‘levar o BUIDL para a BNB Chain e torná-lo colateral na Binance amplia o acesso e desbloqueia novas utilidades para ativos regulados on-chain.’
Fundo de investimentos de US$ 2,5 bilhões
O BUIDL alcança aproximadamente US$ 2,5 bilhões, tornando-se o maior fundo tokenizado de mercado monetário em blockchains públicas. Sendo assim, o fundo representa boa parte do mercado global de Treasuries tokenizados.
Desde o início de 2024, o BUIDL firmou parcerias com players como Ripple Labs (integração RLUSD), Frax Finance (frxUSD) e Hidden Road (conexões com grandes exchanges).
Agora, com o suporte da BNB Chain e da exchange Binance, o fundo acelera a ponte entre ativos tradicionais e infraestrutura on-chain.
Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.