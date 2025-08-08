Mineração ilegal de criptomoedas é alvo de operação em Sorocaba

Resumo da notícia

A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta quarta-feira (6) uma operação que desmontou uma estrutura de mineração ilegal de criptomoedas em Sorocaba, no estado de São Paulo.

A ação contou com a participação de 22 agentes da Deic e apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE). Eles cumpriram mandados de busca em imóveis em quatro bairros da cidade.

Consumo elevado gerou suspeita de mineração ilegal

Durante a operação, os policiais apreenderam 59 máquinas ASICs em pleno funcionamento, além de computadores e celulares usados nas operações.

Em seguida, equipes da CPFL Energia e do Instituto de Criminalística confirmaram o furto de energia elétrica para alimentar os equipamentos.

A Polícia Civil afirmou que o objetivo dos envolvidos era maximizar lucros, evitando gastos com infraestrutura e impostos. Isso costuma ocorrer na mineração de Bitcoin (BTC) e também em algumas das melhores altcoins.

Recentemente, a dificuldade de mineração de Bitcoin atingiu um novo recorde. Portanto, há um estímulo extra à mineração ilegal para reduzir custos.

A estrutura operava de maneira contínua, com consumo acima da média, o que chamou a atenção das autoridades locais.

Mineração é permitida, mas enfrenta obstáculos

A mineração de criptomoedas não é ilegal no Brasil. No entanto, a atividade exige alto investimento inicial e sofre com o elevado custo da energia elétrica no país. Por isso, muitos optam por operar de forma irregular para reduzir despesas.

Também pesa a incerteza regulatória, já que ainda não há diretrizes claras sobre a tributação da mineração. Isso torna o ambiente menos competitivo em relação a outros países. Por exemplo, Estados Unidos e Cazaquistão oferecem energia mais barata e regulamentações específicas para a atividade.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar todos os envolvidos e apurar eventuais conexões com outros crimes. As autoridades destacam que novas diligências podem ocorrer nos próximos dias.

