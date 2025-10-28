A Ripple está criando uma nova Wall Street?

Resumo da notícia

CEO da Teucrium diz que a Ripple está criando 'a nova Wall Street' com o XRP.

Hidden Road será o elo entre bancos e blockchain, com liquidação instantânea.

Movimento marca a transição para uma era de dinheiro rápido e interoperável.

Bitcoin Hyper (HYPER) surge como complemento, levando a escalabilidade do Bitcoin à Web3.

A Ripple volta ao centro das atenções do mercado financeiro global após receber um endosso incomum que, desta vez, veio de dentro de Wall Street.

Em declaração recente, Sal Gilbertie, CEO da gestora norte-americana Teucrium, afirmou que a empresa de pagamentos blockchain ‘está construindo a nova Wall Street’.

A emissora do XRP faz isso ao combinar a tecnologia do XRP Ledger com a infraestrutura institucional da Hidden Road, corretora prime adquirida pela Ripple neste mês.

A virada de chave: de reserva de valor a utilidade real

Para Gilbertie, o papel do XRP dentro da arquitetura financeira é o que diferencia a Ripple do restante das principais altcoins e do mercado cripto em geral. Em vídeo publicado na rede X, o executivo afirmou:

O Bitcoin é uma reserva de valor, mas o XRP tem um caso de uso real. É funcional, escalável e está apenas começando a mostrar seu potencial.

A fala reflete uma mudança de percepção entre gestores tradicionais. Enquanto o Bitcoin consolidou seu status como ‘ouro digital’, o XRP vem sendo visto como o ativo que pode reprogramar o sistema bancário global. Afinal, ele elimina barreiras de liquidação e reduz o tempo de compensação de dias para segundos.

Hidden Road: o elo da Ripple para juntar bancos e blockchain

A aquisição da Hidden Road foi descrita por Gilbertie como ‘um movimento estratégico que muda o jogo’.

A corretora atua como ponte de liquidez entre mercados tradicionais e digitais. Afinal, permite que instituições movimentem ativos em múltiplas classes, de ações a criptomoedas, com agilidade e custódia segura.

Integrada à infraestrutura da Ripple, a Hidden Road passa a operar com liquidação instantânea via XRP Ledger e suporte à stablecoin RLUSD, que serve como unidade de liquidez estável dentro do ecossistema da empresa. Portanto, segundo Gilbertie:

Com essa estrutura, teremos liquidação quase imediata em qualquer ativo. É o início de uma nova Wall Street, baseada em blockchain e movendo dinheiro na velocidade da informação.

O fim do dinheiro lento

O executivo também destacou a dimensão prática dessa transição:

Acabou o tempo de esperar três dias por uma transferência bancária. Estamos entrando na era do dinheiro instantâneo.

Essa é, essencialmente, a proposta da Ripple, ou seja, substituir sistemas de liquidação lenta e intermediada por uma rede global de pagamentos em tempo real, auditável e compatível com padrões regulatórios.

O apoio público de um nome como o CEO da Teucrium, empresa com histórico de atuação no mercado de ETFs e commodities, sinaliza um avanço na aceitação institucional do XRP.

Não se trata mais de uma criptomoeda vista como alternativa ou especulativa, mas de infraestrutura operacional para o novo sistema financeiro digital.

Com a incorporação da Hidden Road, a Ripple passa a oferecer um ecossistema integrado, unindo tokenização, liquidez e liquidação. Então, ela se torna capaz de atender desde fundos institucionais até bancos centrais, consolidando seu papel na interseção entre finanças tradicionais e blockchain.

A nova Wall Street começa aqui

O que Gilbertie chama de ‘nova Wall Street’ é, na prática, uma versão descentralizada e instantânea do mercado financeiro global, construída sobre blockchain, interoperabilidade e transparência.

A Ripple não está apenas adaptando o sistema atual. Na realidade, está reconstruindo a espinha dorsal das finanças para um ambiente no qual o valor se move sem atrito.

Em resumo, com o XRP como ativo de liquidação, RLUSD como moeda estável e Hidden Road como elo institucional, a empresa avança para transformar o mercado de capitais em uma infraestrutura global, contínua e sem fronteiras.

Como destacou Gilbertie, essa transição ‘não é apenas um avanço tecnológico, mas sim o início de uma nova era para Wall Street’.

Bitcoin Hyper: ampliando as possibilidades do próprio Bitcoin

Se a Ripple quer conectar o sistema financeiro tradicional ao blockchain, o Bitcoin Hyper (HYPER) surge como o elo que faltava dentro do próprio universo cripto. Isso porque ele transforma o Bitcoin de uma reserva de valor em uma infraestrutura ativa.

O projeto leva a escalabilidade do Bitcoin a um novo patamar ao combinar a segurança da blockchain original com a velocidade da Solana Virtual Machine (SVM). Com isso, cria uma camada de alto desempenho capaz de executar transações em paralelo e suportar aplicações descentralizadas.

Essa arquitetura híbrida permite que o Bitcoin participe, pela primeira vez, de forma direta na economia digital. Assim, o HYPER possibilita pagamentos instantâneos, staking, contratos inteligentes e integração com protocolos DeFi, tudo ancorado na rede mais segura do planeta.

Portanto, enquanto a Ripple e a Hidden Road constroem as pontes que ligam o dinheiro tradicional à blockchain, o Bitcoin Hyper expande o próprio terreno onde essa nova economia pode crescer.

Juntos, representam duas frentes complementares da mesma revolução, isto é, a transformação do sistema financeiro global em um ambiente interconectado, rápido e verdadeiramente descentralizado.

