Resumo da notícia

O XRP agora é negociado a US$ 2,29, com um ganho de US$ 4,5 bilhões em valor de mercado nas últimas 24 horas.

A Ripple revelou seu plano para 2026, com foco em infraestrutura, regulamentação e expansão institucional.

Analistas veem potencial de alta até novos topos anuais, mas alertam para resistência próxima de US$ 2,55.

Depois de cair para US$ 2,09 no dia 5 de novembro, o preço do Ripple (XRP) recuperou força hoje (06/11). Agora, a criptomoeda opera em torno de US$ 2,29, com alta de 3,5% nas últimas 24 horas.

Sendo assim, essa valorização vem logo após o fim da conferência Swell 2025 da Ripple, onde o CEO Brad Garlinghouse apresentou a visão da empresa para 2026.

Durante o bate-papo de encerramento do evento, Garlinghouse destacou o progresso da Ripple neste ano.

A empresa realizou uma rodada de captação de US$ 500 milhões, atingindo avaliação de US$ 40 bilhões. Também firmou grandes parcerias e fez aquisições importantes.

Last call for Ripple Swell 2025!🔔 Tune into our final keynote from NYC as @bgarlinghouse and @scarletfu discuss what's ahead for Ripple, XRP, key trends to watch in 2026 and why we're doubling down on crypto infrastructure for financial utility. starts in 30 mins ⬇️ pic.twitter.com/NO3u0k3NeJ — Ripple (@Ripple) November 5, 2025

A Ripple Labs lançou novos produtos, como um serviço de intermediação financeira (prime brokerage), criado para aumentar a liquidez cripto e o acesso institucional.

Garlinghouse afirmou que a Ripple vai reforçar os investimentos em infraestrutura cripto e defender regulações globais mais claras.

Assim, ele declarou apoio total ao Crypto Market Structure Bill e ao Clarity Act, leis que devem definir como os ativos digitais serão supervisionados.

O executivo também revelou que, em 2026, a Ripple vai priorizar o fortalecimento do crescimento, em vez de novas aquisições. Dessa forma, essa mudança vem após um ano de quatro compras, incluindo Palisade Wallet e Custody.

Garlinghouse confirmou que a empresa não pretende lançar uma exchange cripto. O foco será em custódia, gestão de tesouraria e soluções de corretagem institucional.

Ecossistema XRP ganha força hoje

O CEO reafirmou que o XRP é o centro do ecossistema da Ripple. Assim, a empresa busca aumentar a confiança, utilidade e liquidez do token.

Com a situação legal do XRP mais clara, os fundos voltaram a fluir para o ativo, sendo considerado uma das melhores criptomoedas do mercado.

Ele também previu que a demanda institucional pode disparar assim que o Crypto Market Structure Bill for aprovado e o ETF spot de XRP for lançado, possivelmente já na próxima semana.

O CEO da empresa comparou o interesse esperado ao rali do Ethereum após a aprovação do seu ETF.

Enquanto isso, Garlinghouse participou de uma discussão na comunidade do X sobre o uso correto: dizer ‘on XRP’ ou ‘on XRPL’.

Ele concordou que ‘on XRP’ soa melhor que o tecnicamente correto ‘on XRPL’, mostrando sintonia com a cultura da comunidade.

on XRP sounds better, but you get the police coming after you if you say this. — Vet 🏴‍☠️ (@Vet_X0) November 5, 2025

Agora, analistas continuam otimistas com o XRP. Alguns acreditam que ele pode atingir um novo pico anual antes do fim de dezembro.

No curto prazo, o trader CW alertou investidores para uma possível barreira de venda em US$ 2,55, que pode testar a força do XRP antes de seu próximo movimento importante.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.