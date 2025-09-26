Solana Hoje (26/09): valor do SOL caiu 19% em uma semana

Resumo da notícia

Solana caiu 19% na semana e perdeu o patamar de US$ 200.

Aprovação do ETF da Grayscale em 10 de outubro pode trazer capital institucional.

Atividade na rede caiu 25%, pressionando o preço no curto prazo.

Solana hoje (26/09) registra uma nova queda, piorando o cenário de desvalorização no horizonte de uma semana.

No momento, o SOL vale US$ 196, após ter rompido o suporte psicológico de US$ 200. No entanto, mais cedo, chegou a cair para US$ 192, o que representa uma queda de 19% em relação ao valor de US$ 253, registrado há uma semana.

Além disso, os dados on-chain mostram uma queda de 25% no número de endereços ativos, indicando menor uso da rede.

O mercado aguarda uma decisão sobre o ETF de SOL da Grayscale nos EUA, que pode atrair demanda institucional e reverter parte das perdas.

ETF pode destravar novo ciclo de alta

O primeiro prazo para aprovação do ETF de Solana está marcado para 10 de outubro. Também há outras cinco propostas na fila da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), com decisão final em 16 de outubro.

Então, em caso de aprovação, o produto permitiria exposição direta a SOL e poderia liberar liquidez semelhante ao que ocorreu com o Bitcoin (BTC) e o Ether (ETH). Outras das melhores memecoins podem seguir o mesmo caminho em breve.

No Brasil, o futuro de Solana da B3 registrou recentemente R$ 1 bilhão em negociação.

Por outro lado, analistas apontam que a expectativa pode gerar volatilidade adicional caso a decisão seja adiada ou negativa.

Gestores da Pantera Capital consideram que o SOL é o ‘próximo da fila’ para investimento institucional. Eles destacam que menos de 1% da oferta de SOL é detida por empresas, contra 16% do BTC e 7% do ETH.

Além disso, empresas como Stripe e PayPal têm ampliado integrações com a blockchain Solana, reforçando seu uso em pagamentos.

Indicadores técnicos e níveis de suporte de Solana hoje

No gráfico de quatro horas, o RSI caiu para abaixo de 30, patamar que historicamente sinaliza fundos locais. Esse padrão já se repetiu cinco vezes desde abril, com quatro delas resultando em repiques rápidos.

Já os suportes imediatos estão em US$ 195,55 e US$ 171,88, níveis que podem atrair compradores se forem testados.

Por outro lado, a sequência de quedas ameaça encerrar a série de quatro anos de setembro positivo para SOL. Afinal, em 2021, 2022, 2023 e 2024, a criptomoeda acumulou ganhos entre 5% e 29% no período.

Os mercados de previsão atribuem apenas 41% de probabilidade de que o preço do SOL renue a sua máxima histórica ainda em 2025. Portanto, tudo indica que uma boa parte dos investidores segue cautelosa.

Apesar disso, a estrutura de preços de longo prazo permanece construtiva, com topos e fundos ascendentes em prazos maiores. Então, se houver a aprovação do ETF, o fluxo institucional pode impulsionar um novo rali. Aliás, o atual movimento corretivo pode estar preparando terreno para uma retomada, caso o sentimento do mercado melhore.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.